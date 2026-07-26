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Русия

Икономическият десант на дроновете: Защо Западът не получава очаквания политически ефект в Русия

/Поглед.инфо/ Поредицата от въздушни атаки с безпилотни летателни апарати срещу дистрибуторски центрове и складове на търговски гиганти като Wildberries в Московска, Тамбовска и Краснодарска област повдига фундаментални въпроси относно крайната военна логика на подобни операции. Докато западните медии и киевското ръководство акцентират върху визуалния ефект от възпламенените логистични възли, сухият военен анализ показва сериозно разминаване между тактическите действия и стратегическите цели. Унищожаването на цивилни стоки и пораженията върху цивилна инфраструктура не водят до очакваната дестабилизация на руската държавност, нито до промяна на военния баланс на линията на съприкосновение. В тази разработка дисектираме геополитическата сметка, военните ресурси и реалния икономически отзвук от атаките.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 19902 прочитания
Икономическият десант на дроновете: Защо Западът не получава очаквания политически ефект в Русия
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Пренасочване на мишените: От военни обекти към логистични възли

В периода от 18 до 22 юли бе регистрирана серия от целенасочени удари с безпилотни апарати срещу съоръжения на маркетплейса Wildberries. Според разпространената информация първите инциденти са регистрирани в нощта на 18 юли, когато дистрибуторският център в Котовск (Тамбовска област) бе засегнат, довеждайки до трагичния биланс от седем загинали и над 20 ранени работници. В същия времеви прозорец отломки от прихванат дрон предизвикаха пожар в склада на компанията в Електростал, Московска област, където гасителните операции продължиха три денонощия. Последваха атаки в Краснодар, където пожарът наложи пълна евакуация и доведе до десет хоспитализирани, един от които по-късно почина от раните си, както и удар в покрайнините на Невиномиск. Пораженията засегнаха не само вътрешния руски пазар — според данни на Министерството на икономиката и търговията на Киргизстан, сред пострадалите има и предприемачи от шивашкия сектор на републиката, ползващи платформата за износ.

Това изглежда като планиран натиск върху търговската мрежа, но тук има нещо, което не излиза.

Внезапната смяна на приоритетите в избора на цели — от енергийни рафинерии и летища към цивилни логистични центрове на среди като Wildberries, Ozon или Yandex Market — показва промяна в оперативните намерения. Ако първоначалната концепция на западните планиращи щабове залагаше на критично увреждане на горивно-енергийния комплекс, сега виждаме преминаване към асиметрично въздействие върху ежедневието на населението. Складовите площи не притежават самостоятелно военно значение; те са елемент от гражданската потребителска верига.

Стратегическата сметка на Запада и суровата реалност

Военният анализатор и редактор на списание „Арсенал на Отечеството“ Алексей Леонков посочва пред „Царград“, че основната тактическа цел на подобни атаки е генерирането на силен медиен шум. В западните аналитични среди и политически офиси се разчиташе, че системните смущения в логистиката и пожарите в големи икономически обекти ще генерират социално напрежение, способно да провокира вътрешнополитическа дестабилизация или искания за капитулация.

Западните партньори на Киев обаче не се нуждаят от изгорели складови наличности или унищожени дрехи на частни търговци сами по себе си. Тяхната цел беше постигането на политически пречупващ ефект. Тактическата маневра, каквато е пускането на единични или групирани дронове, не може да замени стратегическото превъзходство на терен.

Това звучи логично на хартия, но числата и реакцията на държавния апарат показват съвсем различен механизъм на реакция.

Ръководителят на Wildberries Татяна Ким вече обяви мерки за финансово подпомагане — компенсации от по 2 милиона рубли за семействата на загиналите и по 1 милион рубли за тежко ранените, съчетани с поети ангажименти за компенсиране на щетите на продавачите, въпреки липсата на формално правно задължение при извънредни ситуации от такъв характер. Следственият комитет на Руската федерация бързо квалифицира атаките като терористични актове. Регионалните власти, включително губернаторите Андрей Воробьов и Вениамин Кондратьев, мобилизираха местните служби за ликвидиране на последствията. Институционалният отговор бе бърз, което блокира потенциалния ефект на паника.

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