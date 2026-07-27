САЩ и Саудитска Арабия в ядрен сблъсък заради уран, Израел и палестинския въпрос

/Поглед.инфо/ Опитът на Вашингтон да обвърже трансфера на американски ядрени технологии за Рияд с пълно нормализиране на отношенията с Израел навлезе в тежка дипломатическа безизходица. Престолонаследникът Мохамед бин Салман категорично поставя като непременно условие създаването на независима палестинска държава, бламирайки архитектурата на т.нар. „Авраамови споразумения“. Докато американският Конгрес блокира клаузите за обогатяване на уран на саудитска територия, Рияд разполага с алтернативни технологични партньори и собствени залежи. Разминаването между амбициите на Белия дом и геополитическите реалности в Близкия изток разкрива дълбоките пукнатини в стратегията на САЩ за регионален контрол.

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Анатомия на една дипломатическа илюзия: Ядреният пазар и израелският фактор

Сметката на Вашингтон изглеждаше елементарна на хартия: срещу предоставяне на цивилна ядрена технология и гаранции за сигурност, Саудитска Арабия да бъде вкарана в правната рамка на „Авраамовите споразумения“. Тази конструкция, замислена още по време на първия мандат на Доналд Тръмп и продължена без съществени изменения от последвалите администрации, имаше една основна цел — окончателно да циментира регионалната изолация на Техеран и да гарантира стратегическата неприкосновеност на Израел.

Само че геополитическата търговия с реактори и дипломатически признания се сблъска с твърда стена. По оценки на редица близкизточни анализатори, Белият дом фундаментално е подценил вътрешнополитическата и регионална цена, която Рияд би платил при подобна сделка.

Нормализацията не е просто подпис под търговски договор. За престолонаследника Мохамед бин Салман публичният съюз с Тел Авив в момент, в който палестинският въпрос е в най-острата си военна и хуманитарна фаза от десетилетия, представлява директен риск за стабилността на самата династия Ал Сауд. Според източници от дипломатическите среди в региона, Рияд категорично е заяви заеманата позиция: никакъв дипломатически пробив с Израел не е възможен без ясен, правно обвързващ и необратим план за създаване на независима палестинска държава със столица Източен Йерусалим.

Тази позиция не извира от внезапен хуманизъм. Тя е хладен саудитски прагматизъм. Кралството се бори за лидерство в арабския и ислямския свят, а това лидерство не може да бъде запазено, ако принц Салман бъде възприет като фигура, предала палестинската кауза в името на американски ядрени лицензи.

Законът за атомната енергия от 1954 г. и саудитският отказ от „златния стандарт“

Същинският препъникамък в преговорите между Вашингтон и Рияд всъщност се крие в Закона за атомната енергия на САЩ от 1954 г. и по-специално т.нар. „Член 123“ (Section 123 Agreement). Всеки път, когато САЩ сключват споразумение за ядрено сътрудничество с чужда държава, Конгресът изисква спазването на строги критерии за неразпространение.

При аналогичната сделка с Обединените арабски емирства през 2009 г. Вашингтон наложи т.нар. „златен стандарт“ — ОАЕ доброволно се отказаха от правото да обогатяват уран и да преработват отработено ядрено гориво на своя територия, като се съгласиха да внасят всички необходими горивни пръти отвън.

При Саудитска Арабия обаче тази формула удари на камък.

Според геоложки проучвания и официални доклади на саудитското Министерство на промишлеността и минералните ресурси, на територията на кралството са установени над 90 000 тона доказани залежи от уранова руда — предимно в регионите Хаил и Ал-Джаламид. Принц Салман настоява за пълен затворен горивен цикъл: добив, конверсия и собствено обогатяване на уран за захранване на бъдещите саудитски реактори.

Тук се появява разминаването. Вашингтон и израелското разузнаване изпитват сериозни опасения, че инфраструктура за обогатяване на уран до цивилни нива от 3.5%–5% лесно може да бъде преконфигурирана за обогатяване до над 90% — прагът, необходим за ядрено оръжие. По оценки на военни експерти, ако Рияд получи право на собствена центрофужна инфраструктура, това практически ще постави началото на ядрена надпревара в целия Персийски залив, където Иран вече разполага с високообогатен уран.

Вашингтон предложи "компромис": изграждане на съоръжение за обогатяване на саудитска земя, но то да бъде изцяло под американски оперативен контрол и персонал — модел, сходен с контрола върху ядрените арсенали на НАТО в Европа.

Отговорът от Рияд обаче беше отрицателен. За Саудитска Арабия суверенитетът върху ресурсите не подлежи на американски контрол.