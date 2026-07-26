Китайски изследователи постигат пробив в клонирането на хибриден ориз

След години на упорити усилия екип, ръководен от изследователя Уан Къдзян от Китайския национален институт за изследване на ориза, успешно идентифицира и охарактеризира ендогенен ген на ориза, който е наречен ХУАКСУ.
Проучването им показва, че генът ХУАКСУ в яйцеклетките на хибридния ориз може ефективно да предизвика партеногенеза и да произведе хаплоидно потомство. Уан отбеляза, че този пробив отговаря на отдавна признато глобално предизвикателство в селекцията на култури – трайното фиксиране на хетерозиса при хибридния ориз чрез семена.
Проучването е публикувано в списание „Vita“