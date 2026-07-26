Китайски изследователи постигат пробив в клонирането на хибриден ориз

/Поглед.инфо/ Китайски изследователи постигнаха значителен пробив в клонирането на хибриден ориз, който има потенциал да промени коренно традиционния модел на годишното производство на семена и да осигури нова технологична подкрепа за глобалната продоволствена сигурност, съобщава „Синхуа“.

След години на упорити усилия екип, ръководен от изследователя Уан Къдзян от Китайския национален институт за изследване на ориза, успешно идентифицира и охарактеризира ендогенен ген на ориза, който е наречен ХУАКСУ.

Проучването им показва, че генът ХУАКСУ в яйцеклетките на хибридния ориз може ефективно да предизвика партеногенеза и да произведе хаплоидно потомство. Уан отбеляза, че този пробив отговаря на отдавна признато глобално предизвикателство в селекцията на култури – трайното фиксиране на хетерозиса при хибридния ориз чрез семена.

Проучването е публикувано в списание „Vita“