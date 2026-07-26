Картографският парадокс: Защо географите не могат да се разберат за петия океан

/Поглед.инфо/ Въпросът за броя на океаните на планетата на пръв поглед изглежда като отживелица от началното училище, но всъщност оголва дълбокия разкол между хидрографската администрация, геополитическото картографиране и суровата геофизична реалност. Докато училищните учебници с десетилетия робуват на класическата четиричленна система, водната маса около Антарктида притежава собствена термохалинна и динамична изолация, която я прави напълно различна от съседните басейни. Спорът дали това е просто южна периферия на Тихия, Атлантическия и Индийския океан, или напълно самостоятелен воден механизъм, не е академично упражнение по терминология. Той е пряко отражение на това как дипломацията и научните институции се опитват да начерпят мислени линии върху една непрекъсната, но физически преградена от течението ACC система.

Ако разгледате планетата през спътниковата инфрачервена спектрометрия или просто анализирате плътността и солеността на водните маси, бързо става ясно, че континенталните граници, които рисуваме на сушата, нямат никаква стойност във водата. Световният океан е една непрекъсната хидродинамична система. В учебникарските представи, формирани от средата на миналия век, планетата разполага с четири основни басейна. Тази класификация обаче е по-скоро наследство от ерата на ветроходството и опростената географска удобност, отколкото резултат от модерна океанография.

Истинският конфликт около така наречения Южен океан не е за това дали там има вода, а как тази вода се движи, на каква температура съществува и каква е солеността ѝ. Още през 1650 г. холандският картограф Бернхард Варениус предлага отделянето на южните полярни води в самостоятелна категория, воден от разказите на първите мореплаватели за бруталните бури, плаващите ледени планини и рязката промяна в поведението на корабите под 40-ия паралел. В онези времена това е било чисто практическо картографско маркиране на опасна зона, отколкото научна систематизация.

Бюрократичното сблъскване на Международната хидрографска организация

През 1928 г., когато се формира Международната хидрографска организация (МХО) — органът, който трябва да уеднакви морските карти за нуждите на световната корабоплавателна логистика — Южният океан официално влиза в първото издание на стандартния документ „Граници на океаните и моретата“ (S-23). Само две десетилетия по-късно, през 1953 г., в третото издание на същия документ, МХО просто го заличава. Причината е проста и изключително прозаична: хидрографите от онова време не могат да стигнат до съгласие къде свършва той. За разлика от Атлантика или Индийския океан, които са ограничени от огромни континентални масиви, тук няма суша, която да постави естествена рамка. На север има само открита вода.

В продължение на близо половин век архивните папки остават прашни, а картите продължават да разширяват Атлантическия, Тихия и Индийския океан директно до бреговете на антарктическия леден щит. Но физиката на океана не се съобразява с конвенциите на МХО. През 2000 г. организацията изпраща гласуване до 68-те си тогавашни държави-членки. От тях 28 отговарят, а мнозинството подкрепя отново да се дефинира отделен воден басейн около Антарктида, като за северна граница е договорен 60-ият паралел южна ширина. На хартия това изглежда като окончателно решение, но проектът за четвърто издание на S-23 така и не бива официално ратифициран от всички държави поради териториални, геополитически и именови спорове — например за наименованията на съседни морета и протоци.

Въпреки тази бюрократична блокада, през последните две десетилетия научната общност, Националното географско дружество на САЩ (през 2021 г.) и редица картографски агенции просто започнаха де факто да го нанасят на картите. Налице е парадокс: един океан съществува в научните модели, в сателитните данни за температурите и в масовите географски платформи, но правно-дефинираният му статут в някои международни хидрографски регистри все още виси в архивното гробище на дипломатическите бавения.

Термодинамичната стена: Защо физиката настоява за пети океан

За да разберем защо океанографите не се интересуват от бюрократичните спънки на МХО, трябва да погледнем под повърхността. Около целия антарктически континент се върти най-мощното океанско течение на Земята — Антарктическото циркумполярно течение (ACC), известно още като Западното ветрово течение. То пренася над 100-150 милиона кубични метра вода в секунда — обем, който надвишава десетки пъти дебита на всички реки на Земята, взети заедно.

Това течение работи като гигантска термодинамична стена. То изолира студените, с ниска соленост полярни води от по-топлите и солени води на умерените ширини. На мястото, където ледените антарктически води се подмушват под по-топлите суполярни води — така наречената Антарктическа конвергенция (или полярна фронтална зона) — се образува рязка физическа граница. Там температурата на повърхността на водата може да падне с няколко градуса само в рамките на няколко морски мили.

От гледна точка на биолозите и климатолозите, тази водна маса притежава уникална екосистема. Химическият състав на водата, високото съдържание на хранителни вещества и специфичният фитопланктон създават условия, които не съществуват никъде другаде в Северното или Южното полукълбо. Ето защо, докато картографите спорят за паралели, океанографите отдавна разглеждат Южния океан като самостоятелен двигател на глобалната термохалинна циркулация — „конвейера“, който задвижва климата на цялата планета.

Проблемът е, че ако използваме естествената физическа граница — Антарктическата конвергенция — тя не е права линия. Тя се измества сезонно и географски варира между 48-ия и 61-ия паралел. За хидрографията и корабоплаването обаче географска граница, която се мести с няколкостотин километра според сезона, е кошмар. Затова МХО избра твърдата линия на 60-ия паралел. Но тази изкуствена линия нарязва реалните физически процеси. В резултат на това имаме сблъсък между строгата географска координата и динамичното поведение на флуидите.

Още по-голямо объркване настъпва на ниво национални картографски стандарти. Австралийските хидрографски служби например традиционно дефинират Южния океан като всичкото водно пространство между южния бряг на Австралия и Антарктида, игнорирайки изцяло 60-ия паралел. В Русия Федералната агенция по геодезия и картография препоръчва нанасянето му, но с уговорки, докато в редица други държави учебникарските програми продължават да разглеждат тези води просто като южните краища на Атлантическия, Индийския и Тихия океан.

Пренебрегването на физическата реалност за сметка на чисто текстови дефиниции създава пробойни в теорията за глобалното управление на океаните. Водите около Антарктида поглъщат огромни количества въглероден диоксид и задържат огромна част от излишната топлина в атмосферната система. Да се твърди, че този воден пръстен е просто „периферия“ на останалите три океана, е научно неустойчиво.

Неутралната гледна точка изисква да признаем следното: от гледна точка на суверенното право и международните конвенции, Южният океан е продукт на консенсус, който все още страда от липсата на абсолютно 100-процентово глобално правно потвърждение от абсолютно всяка държава на планетата. Но от гледна точка на геофизиката, термичната диференциация и морската биология, Южният океан е най-ясно обособената водна маса на Земята. Спорът всъщност никога не е бил за самата вода, а за човешката нужда да поставяме твърди граници там, където природата е създала плаващ, динамичен фронт.