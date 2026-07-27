Класна стая в планината | Епизод 1: Първият урок

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора си с политолога и историк Константин Бондаренко, Владимир Трифанов поставя най-трудните въпроси за бъдещето на отношенията между Русия, САЩ и Европа. Защо срещата между Лавров и Рубио не промени нищо? Защо Брюксел говори непрекъснато за война, но всъщност се стреми към милитаризация на собствената си икономика? Има ли реален шанс Украйна някога да стане член на Европейския съюз или това е политическа легенда, поддържана заради Зеленски? Разговорът преминава през Близкия изток, Турция, Китай и вътрешните проблеми на Русия, за да стигне до най-големия въпрос – навлиза ли светът в продължителна епоха на геополитическо противопоставяне, в която страхът се превръща в основен инструмент на политиката?

27.07.2026 18:00