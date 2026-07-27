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Румен Петков: България участва във война срещу Иран! Това е национален позор!
/Поглед.инфо/ В това издание на "Алтернативен Поглед" разговаряме с Румен Петков - лидер на ПП АВ, за темите, които почти липсват от българския публичен разговор. Защо лидерът на АБВ посети посолството на Иран и какво послание отправя към българските институции? Превръща ли се България в участник в чужди военни конфликти без обществен дебат? Разговаряме за кризата в левицата, първите решения на новото управление, двойните стандарти във външната политика и опасното разминаване между обещания и реалност. В края на интервюто поставяме още една тема, която ще промени живота на милиони хора – изкуствения интелект, заплахата за труда, социалната сигурност и готова ли е политиката да посрещне най-голямата технологична революция на XXI век.
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/Поглед.инфо/ Първите стъпки на българското правителство, дошло на власт преди по-малко от три месеца, бяха посрещнати с осезаемо одобрение от голяма част от обществото. Трябва да се отбележи, че значителна част от избирателите на сегашния министър-председател Румен Радев и неговата партия „Прогресивна България“ са хора с леви убеждения и традиционно благосклонно отношение към Русия.27.07.2026 17:36
Румен Петков връчи на посланика на Ислямска република Иран декларацията на ПП АБВ срещу разполагането на американски самолети в България
/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков проведе среща с извънредния и пълномощен посланик на Ислямска република Иран в България Н. Пр. Али Реза Ирваш. В разговора участваха заместник-председателят на ПП АБВ Петър Първанов и Георги Стамболиев.27.07.2026 15:48
Яков Кедми: Русия ще приеме инициативата, но Европа няма интерес България да стане посредник за мир
/Поглед.инфо/ В разговор с Владимир Трифанов израелският военен и геополитически експерт Яков Кедми коментира идеята на проф. Валентин Вацев България да стане домакин на бъдещи мирни преговори между Русия, Украйна, САЩ и европейските държави. Според Кедми страната ни има историческия авторитет и доверието на Москва, за да изпълни подобна роля. Проблемът обаче не е в България, а в политическата воля на Западна Европа и зависимостта на Киев. Защо Русия би приела София за посредник? Защо Брюксел би се противопоставил на подобна инициатива? И защо в дипломацията понякога най-опасното е да предложиш решение, за което предварително знаеш, че ще бъде отхвърлено? Един разговор за реалната политика, а не за политическите илюзии.26.07.2026 18:30
Проф. Нако Стефанов: Иран предупреди България – играем си с огъня на голяма война!
/Поглед.инфо/ В първата част на разговора ми с проф. Нако Стефанов поставяме въпроса, който българската политика предпочита да заобикаля: превръща ли се България от формален съюзник в реален участник в разрастващия се военен конфликт в Близкия изток? На фона на предупрежденията от Иран и решението за използване на авиобаза Безмер от американски сили проф. Стефанов предупреждава, че страната ни може да бъде въвлечена стъпка по стъпка в конфликт с непредвидими последици. Разговорът обаче стига много по-далеч от Безмер. Говорим за опасността от разширяване на войната, Ормузкия проток и Баб ел Мандеб, енергийните рискове за Европа, възможната нова ценова криза и все по-тънката граница между конвенционална и ядрена ескалация. Според проф. Стефанов България има друга възможност – политика на активен неутралитет и превръщането ѝ в „зона на мира“, вместо в територия, използвана в чужди военни стратегии.23.07.2026 18:00
Въвличат ли България във войната в Близкия Изток?
/Поглед.инфо/ Гласуваното решение от Народното събрание за разполагане на осем американски самолета-цистерни и 250 войници в авиобаза Безмер предизвика незабавна дипломатическа реакция от страна на Техеран. В официална нота посолството на Иран определя улесняването на американски военни операции като съучастие в агресия. Въпреки уверенията на Министерството на отбраната и МВнР, че пряка заплаха за страната няма, редица обществени и патриотични организации излязоха с обща декларация, настояваща за незабавното обявяване на България за зона на мира.23.07.2026 16:27
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ПП АБВ: Вкарват ли България в чужда война през задната врата на авиобаза „Безмер“?
/Поглед.инфо/ Вкарването на България в чужди военни конфликти през тиловите вратнички на чужди геополитически интереси вече не е просто хипотеза, а реалност, маскирана като „партньорство“. Разкритията на ПП АБВ относно използването на авиобаза „Безмер“ за подкрепа на чужди военни операции разнищват опасния механизъм, по който българският суверенитет се заменя с васално подчинение. В същото време скандалните разминавания в показанията на медийни консултанти разкриват дълбоката криза на доверие в институциите и системното подвеждане на общественото мнение.23.07.2026 13:39
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/Поглед.инфо/ Политическият климат в Европа започва да се променя там, където доскоро почти никой не смееше да задава неудобни въпроси — за санкциите срещу Русия, цената на конфронтацията и границите на безусловната подкрепа за Украйна. България се оказва част от този процес, а политиката на Румен Радев предизвиква яростна съпротива сред неговите противници, но според автора се опира на значително по-дълбоки обществени нагласи. Дали отделните сигнали от София, Рим, Атина, Малта и Париж вече очертават началото на по-голяма европейска промяна?21.07.2026 21:51