Румен Петков: България участва във война срещу Иран! Това е национален позор!

/Поглед.инфо/ В първата част на разговора ми с проф. Нако Стефанов поставяме въпроса, който българската политика предпочита да заобикаля: превръща ли се България от формален съюзник в реален участник в разрастващия се военен конфликт в Близкия изток? На фона на предупрежденията от Иран и решението за използване на авиобаза Безмер от американски сили проф. Стефанов предупреждава, че страната ни може да бъде въвлечена стъпка по стъпка в конфликт с непредвидими последици. Разговорът обаче стига много по-далеч от Безмер. Говорим за опасността от разширяване на войната, Ормузкия проток и Баб ел Мандеб, енергийните рискове за Европа, възможната нова ценова криза и все по-тънката граница между конвенционална и ядрена ескалация. Според проф. Стефанов България има друга възможност – политика на активен неутралитет и превръщането ѝ в „зона на мира“, вместо в територия, използвана в чужди военни стратегии.

23.07.2026 18:00