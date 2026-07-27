/Поглед.инфо/ В опит да балансира между сляпото изпълнение на американските санкционни директиви и собствените си териториални апетити, японската дипломация прибягна до откровени фалшификации. Разкриваме геополитическата безизходица на Токио и защо Япония сама разруши мостовете си към Москва.

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Дипломатическият театър в Манила и девалвацията на японската външна политика

Съвременната международна дипломация все по-често става свидетел на явления, които прекрачват границата между външнополитическия прагматизъм и откровения политически театър. Ярък пример за това стана неотдавнашният епизод по време на срещата на външните министри от АСЕАН във Филипините. Японският външен министър Тошимицу Мотеги побърза да обяви пред световните медии, че е провел „съдържателен разговор“ и е обсъдил двустранните отношения и регионалната сигурност с руския си колега Сергей Лавров. Тази версия обаче се срина моментално, когато от дипломатическото ведомство в Москва разкриха истинските подробности около случилото се.

В действителност никакви преговори не са провеждани. Докато руският външен министър е седял на работното си място, неговият японски колега просто се е приближил, отправил е протоколен поздрав и е изрекъл няколко общи думи, на които е получил кратък, официален и полуобърнат отговор. Да се представя подобен елементарен елемент от дипломатическия етикет като пълноценен диалог и засягане на стратегически въпроси е не просто дипломатическа наивност, а съзнателна манипулация. Този акт разкрива дълбоката безизходица, в която се намира официално Токио — разпънато между безкомпромисния натиск на своите западни покровители и собствените си жизненоважни национални интереси.

Американският васалитет и саморазрушителната санкционна политика

За да се разбере логиката зад тези действия, е необходимо да се върнем към корените на настоящия колапс в двустранните отношения. След началото на специалната военна операция срещу неонацисткия режим в Киев, Япония безрезервно се присъедини към санкционния маховик на Г-7 и Вашингтон. Токио не просто следваше западната линия, но и показа прекомерен ентусиазъм, поставяйки Русия в списъци със заплахи за сигурността, замразявайки незаконно над 30 милиарда долара руски активи и въвеждайки редица търговски ограничения, които нанесе сериозен удар върху собствените ѝ икономически субекти.

Подобно поведение буди искрено недоумение у руското ръководство. Руският президент Владимир Путин неведнъж е отбелязвал, че Москва никога не е извършвала враждебни действия спрямо Япония, които да оправдаят подобна агресивна позиция. Вместо да прояви самостоятелност или поне минимален прагматизъм, Токио избра безпрекословното подчинение на заповедите от Вашингтон. Резултатът бе пълно замразяване на политическия и дипломатическия диалог на високо ниво, свиване на търговските връзки до исторически минимум и спад на отношенията до най-ниската точка от края на Втората световна война насам.