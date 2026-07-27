NYT отчита близо четирикратен скок в приходите на Тръмп до 2,24 милиарда долара

/Поглед.инфо/ Финансовите потоци около бизнеса на американския президент Доналд Тръмп показват мащабна промяна в структурата на неговите активи, твърди публикация на The New York Times. Докато през 2017 г. основната финансова база на компанията му разчиташе на недвижими имоти и голф клубове, към 2025 г. прогнозираният брутен доход достига 2,24 милиарда долара. Основният двигател зад този скок се оказват дигиталните активи и новите финансови инструменти, които постепенно изместват традиционния сектор на строителството и търговските площи.

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Смяна на парадигмата: От физически имоти към дигитална ликвидност

Според изнесените от NYT данни, през първия си президентски мандат през 2017 г. Тръмп е генерирал приблизително 594 милиона долара общ доход. От тях близо 528 милиона долара са дошли именно от физически активи — сгради, клубове за голф и свързани с тях услуги. Осем години по-късно структурата на тези приходи изглежда съвсем различно. По оценки на автора на изследването, през 2025 г. общите постъпления достигат 2,24 милиарда долара, но традиционният сектор е отбелязал скромно увеличение от едва 4 процента.

Това означава, че тухлите, бетонът и зеленият рай за голф играчи вече формират под една четвърт от цялата финансова конструкция. Къде отиват останалите три четвърти?

В дигиталното пространство.

Криптовалути и меме-монети като нов източник на капитал

Според източника, семейният криптопроект World Liberty Financial е донесъл на Тръмп близо 800 милиона долара. Допълнително се твърди, че меметичната монета TRUMP е генерирала още 636 милиона долара. Сумарно тези две дигитални направления надхвърлят 1,4 милиарда долара — цифра, която преди десетилетие би изглеждала абсурдна за традиционния имотен магнат.

За да разберем какво се случва, трябва да погледнем отвъд сухите числа. Тук няма просто "успешен бизнес", а радикално пренасочване от бавни, регулирани и тежки физически инвестиции към високоликвидни, силно волатилни и правно неясни дигитални транзакции. Недвижимостта изисква разрешителни от общината, поддръжка, плащане на местни данъци и инфраструктурно обвързване. Криптоактивите пресичат граници за секунди.

Но тук възниква въпросът: доколко тези 800 милиона от World Liberty Financial представляват реална реализирана печалба или са оценка на книга, базирана на моментна пазарна капитализация? В криптосвета разликата между "хартиено богатство" и кеш е огромна. Изглежда бързо се забравя колко лесно се топи ликвидността при спад на пазара.

Близкият изток и допълнителните канали за приходи

По оценка на коментатори, международните инициативи на организацията на Тръмп — включително мащабни проекти в Близкия изток — са донесли около 125 милиона долара. Според публикацията, допълнителни 117 милиона долара са постъпили от споразумения за извънсъдебно уреждане на спорове.

Към това се добавят и мърчандайзинг операции:

Продажби на брандирани часовници;

Книги и специални издания на Библията;

Различни лицензионни такси за ползване на името.

Всички тези брандови артикули са донесли приблизително 17 милиона долара. Малка сума на фона на криптопроектите, но индикативна за стратегията да се монетизира всяко разпознаваемо име или символ.

Тектонични промени в икономиката и реалният сектор

Докато бизнес империята на Тръмп бележи такъв скок в приходите, критиците му отбелязват разминаване между политическите обещания и индустриалната реалност в САЩ. Твърди се, че обещаното възраждане на производствените мощности и разкриването на нови работни места във фабриките сблъскват сериозни структурни пречки.

Работната сила в американската преработваща промишленост продължава да се свива — процес, който не е свързан само с отделни политически решения, а с демографското застаряване на населението и липсата на кадри за запълване на свободните позиции. Според икономически наблюдатели, прехвърлянето на капитали към финансови и дигитални спекулации в национален мащаб само задълбочава този проблем.

Има нещо, което не се връзва в цялата картина. От една страна имаме реторика за реанимиране на "ръждивия пояс" и връщане на тежкото производство у дома, а от друга — икономически модел, в който най-бързите милиарди се правят не от леене на стомана, а от създаване на дигитални токени. Тази разлика между декларираните намерения и реалните капиталови потоци очертава дълбоката криза на съвременната западна финансова система.