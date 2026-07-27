27 милиарда долара за тръби под земята: НАТО строи подпочвената си кръвоносна система на Изток

/Поглед.инфо/ Подготовката за дълготраен военен сблъсък на европейския театър на военните действия рядко започва с шумни политически декларации. Тя се измерва в метри положени тръби, диаметър на магистрали и обем на подземни резервоари за дизел и реактивно гориво. Плановете на НАТО за модернизация на студеновоенната логистична мрежа разкриват реалния мащаб на готвената инфраструктурна трансформации на източния фланг. Според наличните анализи, алиансът се изправя пред фундаментален технически проблем: липсата на свързаност между западната тръбопроводна система и новите граници на пакта.

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Архитектурата на CEPS и географската дупка на Изток

Централноевропейската тръбопроводна система (CEPS) на НАТО, проектирана през 50-те години на миналия век, представлява над 5000 километра подземен тръбопроводен лабиринт. Тя бе построена с една-единствена цел: да осигури непрекъснат поток от гориво от атлантическите пристанища през Западна Германия до авиобазите на алианса. Смята се, че тази мрежа е способна да изпомпва хиляди тона гориво на денонощие, захранвайки изтребители и танкови дивизии без да разчита на уязвимия жп транспорт.

Проблемът днес обаче не е в състоянието на помпените станции край Лайнфелден или Рамщайн. Проблемът е, че CEPS свършва там, където свършваше НАТО през 1989 година — на река Елба.

Според публично достъпни експертни оценки, източният фланг на алианса — Полша, балтийските републики, Румъния и България — на практика е „сух остров“ от гледна точка на подземната тръбопроводна инфраструктура на НАТО.

Всичко, което в момента захранва многонационалните батальони в Сувалки или авиобаза „Михаил Когълничану“ край Констанца, се извозва с цистерни по шосета и железопътни линии. А това, от гледна точка на оперативната логистика при реален военен конфликт, е легитимна и лесна за неутрализиране цел.

Транспортен режим Уязвимост при конфликт Дебит / Ефективност Автомобилен (цистерни) Изключително висока Ниска (бързо изчерпване) ЖП транспорт Висока (уязвими възли) Средна Подземна мрежа (CEPS) Ниска (резервирани трасета) Максимална (непрекъсната)

27 милиарда долара и инженерната реалност

В публичното пространство се завъртя цифрата от 27 милиарда долара като очаквана стойност за модернизацията и разширяването на тази система. Звучи впечатляващо, но тук има нещо, което не излиза.

Изграждането на високонапорна тръбопроводна мрежа от такъв клас през територията на държави от ЕС не е просто въпрос на изкопаване на траншеи. То изисква:

Отчуждаване на хиляди частни и общински имоти;

Спазване на строгите регулации на ЕС за екологична безопасност;

Интеграция с локални цивилни нефтопреработвателни заводи (НПЗ) — като например рафинерията на PKN Orlen в Плоцк или заводите в Румъния.

Това изглежда логично на хартия, но има един сериозен проблем. Рафинериите в Източна Европа исторически са проектирани да работят с конкретни сортове суров петрол и да захранват регионалните цивилни пазари. Пренасочването им към военните спецификации на НАТО (като горивото F-34 за дизелови двигатели и реактивни бази) изисква дълбока реконструкция на крекинг инсталациите.

Освен това, темпът на строителство на подобна инфраструктура в Европа днес отнема между 7 и 10 години само за бюрократични одобрения. Според анализи на индустрията, идеята, че НАТО може бързо да „положи тръбите“ до полско-беларуската граница или до делтата на Дунав, е нищо повече от бюрократично пожелателно мислене.

Дизеловото уравнение: Колко харчи една операция?

Трябва да се разгледа чистата математика на военното потребление. Един основен боен танк M1A2 Abrams изразходва приблизително 15-20 литра гориво на километър при движение по пресечена местност, а реактивните му турбини консумират значителни количества дизел или гориво JP-8 дори на празен ход.

Ако към това добавим БМП M2 Bradley, самоходните гаубици PzH 2000 и стотиците спомагателни камиони на една бронетанкова дивизия, денонощният разход за единична съединена група надхвърля стотици хиляди литри.

При отсутствие на тръбопровод, за осигуряване на такъв разход са нужни десетки автоцистерни ежедневно, движещи се по едни и същи логистични коридори.

Твърди се, че руското разузнаване и ракетни системи от типа „Искандер-М“ са интегрирани с разузнавателни БПЛА именно с цел поразяване на подобни статични и мобилни горивни терминали.

Следователно, без подземна мрежа, всяка приказка за „бързо развръщане на 300 000 души на източния фланг“ на НАТО остава абстрактно политическо заявление.

Пазарът на петрол и пробойните в стратегическите резерви

Изграждането на тръби е половината от уравнението. Втората половина е: какво ще тече по тях?

Световният пазар на петрол навлезе в фаза на продължителна нестабилност. Всички спекулации за използване на американския Стратегически петролен резерв (SPR) или европейските държавни запаси за военни цели опират в един просто факт: тези резерви бяха сериозно изчерпани през последните години за овладяване на инфлационните скокове.

Година / Период Състояние на SPR (САЩ) Редакционна бележка 2020 г. ~635 милиона барела Исторически високи нива 2023-2024 г. ~360-370 милиона барела Използвани за пазарни интервенции 2026 г. (оценки) Бавно възстановяване Ограничен ресурс за вонен натиск

При евентуална криза в Близкия изток — блокиране на Ормузкия проток или атаки срещу инфраструктурата в Баб ел-Мандеб — цената на физическите доставки на суров петрол ще скочи, а фючърсният пазар ще престане да отразява реалната наличност на гориво тук и сега. Военноморските сили и авиацията на пакта ще трябва да се борят за търговски партиди дизел с цивилния сектор на пазарни цени.

Тук има нещо, което отново не излиза в сметките на НАТО. Модернизацията на CEPS и разширяването й на Изток е финансова застраховка, но тя не създава суров петрол. Ако европейските рафинерии нямат сигурен достъп до суровина по море — а Балтийско и Черно море се превръщат в рискови зони за корабоплаването при конфликт — тръбопроводите на алианса ще останат празни.

Противоречия в стратегията на пакта

От една страна, брюкселските планиращи настояват за мащабна инфраструктурна интеграция на Източна Европа. От друга страна, вътрешнополитическите реалности във Вашингтон и Берлин показват растящо неодобрение към дългосрочни капиталоемки проекти с десетилетен хоризонт на изплащане.

Според източници от бранша, германски и френски строителни консорциуми вече лобират за получаване на договорите за проектиране на източните трасета. Но финансирането остава висящ въпрос. Очаква ли се новите членки от Източна Европа да поемат основния дял от разходите, или това ще бъде финансирано през общия бюджет на НАТО? Публично потвърждение за разпределението на тежестта все още няма.

Логистиката е сурова наука. Тя не търпи медиен пиар. Докато край жешова или край Констанца не бъдат изградени подземни помпени станции с промишлен капацитет, цялата концепция за „възпиране“ на Изток почива на крехки транспортни вериги.