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Промяната в правилата за ангажиране: Текстове в Наказателния кодекс и промененият статут на въздушния патрул
Разполагането на пет турски изтребителя F-16 от 181-ва реактивна ескадрила в естонската база „Емари“ за периода август–ноември не е просто логистично упражнение. Твърди се, че ключовият елемент в тази ротация не са самите машини, а промяната в концепцията, договорена на срещата на върха на НАТО в Анкара. Там бе взето решение за преминаване от класическа „полицейска мисия“ (Air Policing) към мисия за „въздушна отбрана“ (Air Defense).
Тази административна и процедурна корекция променя правилата за ангажиране (Rules of Engagement). Според коментатори, оперативните правомощия за вземане на решение за откриване на огън се делегират на по-ниско ниво в командната верига — до самия пилот в кабината при възникване на критична ситуация. В условията на засилен въздушен трафик около Калининградска област и Финския залив, подобна рамка увеличава риска от инциденти.
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ЕВОЛЮЦИЯ НА МИСИЯТА НА НАТО │
├───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ Балтийски Air Policing │ Балтийска Air Defense │
│ (2004 – 2026) │ (Нова оперативна рамка) │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ • Статут: Рутинна охрана │ • Статут: Активна отбрана │
│ • Правомощия: Централизирани │ • Правомощия: Делегирани към пилота │
│ • Цел: Идентификация │ • Цел: Възпиране и реакция │
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
Защо Анкара избира точно този момент, за да се включи в патрулирането за първи път от 22 години насам? Отговорят не се крие единствено в съюзническата солидарност. По оценка на автора, турският генерален щаб търси практически опит за своите пилоти и технически екипи в специфичния климатичен и радиоелектронен театър на Балтийско море.
От Балтиско море до Путлос: Военната хроника на турското присъствие на север
Участието на турските ВВС в Естония не е изолиран епизод. По-рано през годината Анкара изпрати оперативна група за участие в маневрите на НАТО „Steadfast Dart 2026“. Според информация от военни източници, в Балтика бе дислоциран универсалният десантен кораб TCG Anadolu (L-408) с водоизместимост 27 000 тона, заедно с палубни безпилотни апарати Bayraktar TB3.
По време на тези учения бяха отработени следните задачи:
- Десантни операции на германския полигон „Путлос“, чиито брегови условия аналитиците често сравняват с тези на Калининградското крайбрежие.
- Използване на ударни дронове срещу надводни цели за блокиране на морски комуникации.
- Сработване на турските системи за управление с централата на НАТО в Северна Европа.
Базата „Емари“, чието разширяване бе инициирано още през 2014 г., се превърна в основен инфраструктурен възел за Алианса на Източния фланг. Обучението на персонал в тази база позволява на Турция да интегрира своите алгоритми за въздушен контрол с тези на балтийските си съюзници.
Но тук възниква въпрос: защо държава, чиито основни стратегически вектори са Източното Средиземноморие, Близкият изток и Черно море, отделя ресурс за оперативно присъствие на хиляди километри на север?
Сделката за С-400, програмата F-35 и фонда SAFE: Икономическата рамка на прагматизма
Зад военните маневри стоят финансови и технологични калкулации. Турското министерство на отбраната наскоро официално потвърди, че водят преговори със САЩ относно статута на закупените по-рано руски зенитно-ракетни комплекси С-400 „Триумф“. Целта на Анкара е премахване на американските санкции по линия на CAATSA и връщане в програмата за изтребителите от пето поколение F-35 Lightning II.
Едновременно с това Турция се стреми да се включи в новия европейски отбранителен фонд SAFE (Security Action Financial Engine). Достъпът до този механизъм би осигурил на турската отбранителна индустрия:
- Преференциално кредитиране за съвместни разработки.
- Трансфер на европейски критични технологии и компоненти.
- Разширяване на пазарите за турските отбранителни концерни като ASELSAN, ROKETSAN и Baykar.
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│ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЯТ БАЛАНС НА АНКАРА │
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│ ЗАПАДЕН ВЕКТОР │ │ ИЗТОЧЕН ВЕКТОР │
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│ • Участие в SAFE │ │ • АЕЦ "Акую" (Росатом) │
│ • Модернизация на F-16 │ │ • "Турски поток" │
│ • Преговори за F-35 │ │ • Туризъм и търговия │
│ • Мисии на НАТО │ │ • Неутралитет за санкции│
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Тази политика на двувекторност обаче съдържа вътрешни противоречия. На срещата на върха в Анкара президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви, че страната му, разполагаща с най-голямата сухопътна армия в европейската част на НАТО, е готова да поеме максимална отговорност за отбраната на континента. Твърди се обаче, че зад тези думи stoi стремеж за компенсиране на обтегнатите отношения с някои европейски столици.
Търговският баланс срещу военните ангажименти: Къде е границата?
От икономическа гледна точка Турция остава силно обвързана с руския пазар. Проектът за строителството на АЕЦ „Акую“ (четири реактора VVER-1200), експлоатацията на газопроводите „Турски поток“ и „Син поток“, както и приходите от туризъм формират сериозен дял в турския платежен баланс. Поради това Анкара официално не се присъедини към едностранните западни санкции и запази ролята си на търговски и посреднически хаб.
В същото време обаче Турция продължава да изпълнява ангажиментите си към Киев. Според публикации в чуждестранния печат, по време на последните срещи на високо ниво турската страна е потвърдила намерението си да доставя отбранителна продукция от националния си арсенал, включително артилерийски боеприпаси и безпилотни системи.
Тук числата и фактическото поведение показват двойственост, която трудно може да бъде рамкирана в класически съюзнически категории. Външният министър Хакан Фидан продължава да дипломатизира между страните в конфликта, докато турските F-16 заемат дежурство по границите на Балтика.
Неравният баланс на силите и въпросът за регионалната сигурност
Според експертни оценки, разполагането на турските изтребители в Естония има за цел да демонстрира пред партньорите в НАТО, че Анкара не може да бъде изолирана от процесите по вземане на решения за европейската сигурност.
Историята на регионалните конфликти показва, че Турция прагматично определя границите на своето участие в зависимост от текущия баланс на силите. Изпращането на контингент в „Емари“ е политически сигнал към Вашингтон и Брюксел, че Анкара е готова за оперативно сътрудничество, но цената за това сътрудничество остава висока — отстъпки в отбранителните технологии и признаване на нейната роля като ключов регионален играч.
Дали тази стратегия ще донесе очакваните дивиденти на Анкара, или ще комплицира допълнително отношенията ѝ в Черноморския и Балтийския регион, предстои да се види от конкретните действия на дипломатическото и военното бойно поле.