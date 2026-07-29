Русия и АСЕАН: мозайка от интереси и перспективи за сътрудничество

/Поглед.инфо/ Русия постепенно разширява икономическото и политическото си присъствие в Югоизточна Азия, но АСЕАН далеч не е единен партньор. Всяка държава от региона следва собствена стратегия, поставяйки националните интереси над геополитическите противопоставяния. Какви възможности открива това пред Москва, кои страни са най-близките ѝ партньори и защо именно прагматизмът, а не идеологията, ще определя бъдещето на отношенията между Русия и АСЕАН? Подробен анализ на новите тенденции в един от най-динамичните региони на света.

На фона на изместването на световните центрове на икономически растеж към Азия Русия последователно разширява присъствието си в държавите от Югоизточна Азия. За Москва Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) е не само пазар с население над 680 милиона души и общ брутен вътрешен продукт, надхвърлящ 4 трилиона долара, но и стратегически регион с ключово значение за глобалните вериги на доставки, енергийната сигурност и политическия баланс в Индо-Тихоокеанския регион.

Според Ами Маулана, експерт по руско-индонезийските отношения в АНО „Център за медийни стратегии“, през последните години отношенията между Русия и АСЕАН значително са се активизирали. Това личи както от увеличения брой срещи на най-високо равнище, така и от провеждането през 2026 г. в Казан на юбилейната среща на върха Русия–АСЕАН. Допълнителен импулс дава и приемането на Комплексния план за действие Русия–АСЕАН за периода 2026–2030 г., който очертава новата пътна карта за двустранното сътрудничество.

Експертът обаче подчертава, че отношенията между Русия и АСЕАН не могат да бъдат разглеждани като единен модел. Всяка държава членка изгражда собствена политика спрямо Москва, съобразена с историческия си опит, структурата на икономиката, нуждите на развитието и външнополитическите си приоритети.

„Всяка държава от АСЕАН се ръководи от собствените си национални интереси. Затова Русия не може да прилага еднакъв подход към целия регион. Това, което работи във Виетнам, не означава непременно, че ще бъде успешно в Сингапур или Филипините“, посочва Ами Маулана.

По негови думи най-близкият стратегически партньор на Русия в Югоизточна Азия остава Виетнам. Връзките между двете държави, изградени още по времето на Съветския съюз, са достигнали равнището на всеобхватно стратегическо партньорство. Те обхващат енергетиката, нефтения и газовия сектор, образованието, високите технологии и проектите в областта на ядрената енергетика. Двете страни си поставят за цел двустранният стокообмен да достигне 15 милиарда долара, което показва значителния потенциал на икономическото им сътрудничество.

Индонезия следва различна траектория. След като през 2025 г. президентите Прабово Субианто и Владимир Путин обявиха стратегическо партньорство, отношенията между двете страни постепенно се изместиха от преобладаващото военно-техническо сътрудничество към икономиката, инвестициите, преработката на суровини, енергетиката, цифровизацията и търговията. Стокообменът, който към края на 2025 г. достига приблизително 5 милиарда долара, е показател за укрепването на икономическата основа на руско-индонезийските отношения.

По думите на експерта Малайзия следва прагматичен подход, използвайки отношенията с Русия за укрепване на енергийната си сигурност, развитие на халал индустрията и разширяване на сътрудничеството в производството на полупроводници и електроника. От своя страна Москва определя Малайзия като един от ключовите партньори във веригата за доставки на полупроводникова продукция.

Тайланд, който поддържа дипломатически отношения с Русия още от 1897 г., поставя акцент върху туризма, търговията с хранителни продукти и енергетиката. В същото време страната проучва възможността за сключване на споразумение за свободна търговия между Тайланд и Евразийския икономически съюз. През последните години сътрудничеството постепенно се разширява и към сфери като изкуствения интелект, цифровата икономика и киберсигурността.

Филипините, които през 2026 г. отбелязват 50 години дипломатически отношения с Русия, навлизат в нов етап на взаимодействие. Според Ами Маулана администрацията на президента Фердинанд Маркос-младши демонстрира по-отворен подход към икономическото сътрудничество с Москва, особено по въпросите на енергийната и продоволствената сигурност, доставките на торове, гражданската ядрена енергетика и космическите технологии.

Бруней поставя акцент върху сътрудничеството в енергетиката и нефтохимията. Лаос запазва тесните си връзки с Русия в областта на образованието, енергетиката и минната промишленост. Камбоджа развива отношенията си чрез търговията, селското стопанство и подготовката на квалифицирани кадри. Мианмар от своя страна е сред най-активните партньори на Русия при реализацията на стратегически енергийни проекти, включително изграждането на модулна атомна електроцентрала съвместно с „Росатом“.

Според Ами Маулана тази разнообразна картина на двустранните отношения показва колко сложен и многопластов е регионът на АСЕАН, където универсален подход към всички държави е практически неприложим.

В същото време потенциалът за Русия в региона остава значителен. Очаква се Югоизточна Азия да запази ролята си на един от основните двигатели на световния икономически растеж през следващите две десетилетия. Потребностите на страните от АСЕАН в областта на енергийната и продоволствената сигурност, торовете, гражданските ядрени технологии, изкуствения интелект, цифровата трансформация и инфраструктурното развитие до голяма степен съвпадат с конкурентните предимства на Русия.

„Русия разполага със сериозен потенциал в енергетиката, ядрените технологии, космическите изследвания, металургията, селското стопанство и висшето образование. Именно тези области представляват интерес за много държави от АСЕАН в процеса на индустриализация и икономическа модернизация“, заявява експертът.

Същевременно Ами Маулана предупреждава, че успехът на Русия в Югоизточна Азия няма да зависи единствено от размера на инвестициите или броя на предлаганите проекти. Решаващ фактор остава геополитическата среда. Почти всички държави от АСЕАН водят външна политика, основана на националните интереси, стремежа към баланс между големите сили и запазването на стратегическата си автономия. Повечето страни в региона се стремят да не бъдат въвличани в съперничеството между Русия, Съединените щати, Китай и западните държави.

Сингапур например продължава да прилага санкциите срещу Русия, въведени във връзка с конфликта в Украйна, но едновременно с това активно участва в многостранните механизми за сътрудничество между АСЕАН и Русия. Филипините остават тесен военно-политически съюзник на Съединените щати, но същевременно разширяват възможностите за икономическо взаимодействие с Москва. Индонезия, Малайзия, Тайланд, Виетнам, Бруней, Лаос и Камбоджа също провеждат външна политика, която поставя икономическите интереси на преден план, като същевременно поддържат балансирани отношения с всички свои партньори.

Ами Маулана смята, че ако Русия иска да разшири икономическото си влияние в АСЕАН, трябва в пълна степен да се съобразява с тази реалност.

„Русия трябва да възприема АСЕАН като регион с множество различни интереси. Държавите от АСЕАН не желаят да бъдат принуждавани да избират между Русия, САЩ, Китай или Запада. Те предпочитат сътрудничество, което носи реални ползи за националното им развитие, без да се отказват от независимата си външна политика“, подчертава той.

Според експерта бъдещата стратегия на Русия трябва да се основава на гъвкав подход, уважение към централната роля на АСЕАН, предлагане на взаимноизгодни проекти и изграждане на дългосрочни партньорства, съобразени със специфичните потребности на всяка отделна държава.

В заключение Ами Маулана отбелязва, че бъдещето на отношенията между Русия и АСЕАН до голяма степен ще зависи от способността на Москва да отчита политическите, икономическите и геополитическите особености на всяка държава членка. При достатъчно гъвкав подход и уважение към националните интереси на страните от региона Русия има реални възможности да укрепи позициите си като един от водещите стратегически партньори на Югоизточна Азия през следващото десетилетие.