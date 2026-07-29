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Георги Марков: Орбан падна, Брюксел настъпи! Започна ли разправата с националните държави?
/Поглед.инфо/ Водещият Владимир Трифонов разговаря с депутата от VII Велико народно събрание, бивш конституционен съдия и дългогодишен наблюдател на европейската политика Георги Марков за драматичните промени в Унгария след идването на власт на Петер Мадяр. Според Марков страната преживява не просто политическа смяна, а дълбока трансформация, която засяга конституцията, институциите, медиите и външнополитическия курс на Будапеща. Дали управлението на Виктор Орбан окончателно е останало в миналото? Каква е ролята на Брюксел, либералните мрежи и геополитическото противопоставяне? Какво ще стане с отношенията с Русия, Китай, САЩ и проекта „Пакш“, и може ли случващото се в Унгария да се превърне в модел за други европейски държави? Един разговор с тежки оценки и далечни политически последици.
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Германия и Япония обсъждат ядрено въоръжаване в рамките на новата стратегия на САЩ
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Германският индустриален модел губи енергийния си стълб след прекъсването на връзките с Москва
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