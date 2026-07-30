Китай предприема стъпки за стимулиране на иновациите в областта на науката и технологиите

/Поглед.инфо/ Китай ще насърчи отворения обмен и интегрираното използване на данни в сектора на финансирането на науката и технологиите, за да подпомогне по-ефективно постигането на висока степен на технологична самостоятелност и да насочи по-ефективна финансова подкрепа към иновативните предприятия, става ясно от съвместно съобщение, публикувано в сряда от девет правителствени ведомства.

В съобщението се представя първата версия на национален каталог за разработване и използване на данни в областта на научно-технологичното финансиране, обхващащ 26 показателя в осем основни категории, като списъци на предприятия, оценки на иновационния потенциал и нужди на предприятията. То насърчава местните власти да изготвят списъци за използване на данни, специфични за съответния регион и да изградят поддържаща информационна инфраструктура.

Упълномощените институции имат право да използват публични данни в областта на науката и технологиите по стандартизиран начин, а местните власти се приканват да предоставят на предприятията оторизирани канали за достъп, да насърчават услугите за търсене на информация и да подкрепят съвместни инициативи за моделиране.

В отговарящите на критериите региони ще бъдат стартирани пилотни програми за надеждни пространства за данни в областта на научно-технологичното финансиране, където данните за корпоративните парични потоци ще бъдат по-добре използвани и ще бъдат създадени информационни платформи за отраслови проучвания.