/Поглед.инфо/ В медийното пространство периодично изплуват хипотези, според които древен Египет е бил просто цивилизационен франчайз, управляван от северни народи, предали знанието за балсамирането наготово. Тезата за „белите богове“, донесли шестнадесетте ключови занаята в долината на Нил, звучи като атрактивен роман, но се сблъсква с тежък стенописен и архивен проблем. Когато химическите анализи, археологическите пластове и природните закони се поставят на масата, романтиката отстъпва място на доста по-прозаична и сурова реалност: египтяните не са получили знание наготово, а са се учили чрез хилядолетни грешки, чиито трупове буквално са се разпадали в ръцете им.

Суровият климат срещу технологичната илюзия

Идеята, че някаква външна, висша сила е спуснала готова рецепта за безсмъртно запазване на плътта, предполага, че резултатът от тази технология е бил съвършен още в началото. Архивните записи и физическите останки от Старото царство обаче показват точно обратното. Ранните опити за балсамиране са пълни с пробойни в теорията и практиката. Всъщност най-ранните запазени тела от преддинастичния период са се съхранили не благодарение на някаква тайва вековна рецепта, а поради факта, че са били закопани директно в горещия, сух пясък, който естествено изсмуква влагата от тъканите, преди бактериите на гниенето да свършат своята работа. Когато египтяните започват да построяват по-сложни гробници и саркофази, спирайки контакта на тялото със сухия пясък, естественият процес спира. Резултатът е бил катастрофален: плътта е гниела бързо в затвореното пространство.

Именно това органично разлагане принуждава местните занаятчии да експериментират. Смята се, че са били нужни векове на проби и грешки, за да се разбере, че водата е основният враг. По информация на анализи на тъкани от по-късни периоди, технологията на „бюджетното“ мумифициране е разчитала на промиване на червата с дъбилни среди, третиране със селитра или натрон за десетки дни и запечатване с кал. При заможните касти процесът е включвал пълна деструкция и изваждане на меките органи, измиване с палмово вино и запълване на кухините с тамян и аромати, последвано от дълго накисване в кристали натрон. Това не е магическо знание, донесено от север, а чиста емпирична химия, родена от нуждата да се спре биологичният процес на разпадане.

[СНИМКА: Мумия от късния период на Древен Египет, изложена в стъклен витринен жлеб на музей, показваща детайлни превръзки и дехидратирана кожа]

Архивното гробище на хипотезата за "Белите учители"

Ако разгледаме хипотезата за славянския или северния произход на балсамирането, веднага възниква исторически и логистичен проблем. Нито в източните, нито в западните славянски ареали съществуват каквито и да е текстови, археологически или материални доказателства за практикуване на мумифициране. Традициите на тези региони са разчитали почти изцяло на трупоизгаряне или обикновено погребване в земята. Да се твърди, че една култура е пренесла сложна химическа технология на хиляди километри на юг, без да остави нито един физически следобед от тази технология в собствения си ареал, е логически абсурд.

При сравнителен анализ с естествените мумии от южноамериканския континент – като тези от културата Чинчоро в днешно Перу – се вижда, че перуанците са постигали значително по-трайни резултати при запазването на меките тъкани без никакви сложни саркофази или вносни смоли. Физическите закони на пустинята Атакама са свършили работата по-добре от всички кралски балсаматори в Мемфис. В Египет истински устойчивите мумии появяват едва от средата на второто хилядолетие преди новата ера, когато започват да се използват сложни вносни смоли от Близкия изток и многослойни ленени превръзки, подпомогнати от херметизиращи дървени и каменни саркофази.

За по-дълбок контекст относно икономическите и търговските маршрути на античния свят можете да прочетете изследването за [Търговските мрежи в Източното Средиземноморие през Бронзовата епоха], където подробно са описани доставките на битум и аромати.

Бавното развитие на една занаятчийска индустрия

Най-добре запазените египетски мумии не са от периода на великите пирамиди, а от гръко-македонската епоха и дори от раннохристиянския период. Това ясно показва пика на една занаятчийска традиция, която се е развивала и надграждала в продължение на две хилядолетия, вместо да деградира от някакъв първоначален „съвършен източник“. Индустрията на смъртта в Египет е била захранвана от огромен ресурс от лен, растителни масла, вносен битум от Мъртво море и натрон от вади Натрун. Всичко това е било икономически двигател, а не мистично предание.

Неумолимият факт е, че египтяните са се учили в движение, докато телата на техните владетели са се превръщали в прах въпреки първоначалните усилия. Преодоляването на биологичното разпадане е изисквало време, логистика и достъп до специфични суровини. Всички опити историята да бъде пренаписана чрез добри приказки за външни спасители просто катастрофират в първия химически анализ на древните тъкани.