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Култура

Прагматизмът зад святостта: Защо Индия превърна кравата в недосегаем икономически капитал

/Поглед.инфо/ За западния наблюдател, заседнал в задръстване в Джайпур или Варанаси, гледките на едри животни, преживяващи спокойно върху асфалта сред дизеловия пушек, изглеждат като ирационален религиозен фанатизъм. Зад този привидно абсурден градски пейзаж обаче не стои просто сляпа вяра, а хилядолетна система за ресурсно оцеляване, изградена върху сурови аграрни сметки. В страна, където сушата и мусоните периодично заличават реколтата, кравата никога не е била просто храна на четири крака. Тя е била и остава единственият самовъзпроизвеждащ се енергиен реактор на древното индийско село, чието унищожаване за еднократно ядене на месо е означавало сигурна смърт за цялото стопанство през следващата година.

Деж. редактор Александра Докова 11203 прочитания
Прагматизмът зад святостта: Защо Индия превърна кравата в недосегаем икономически капитал
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Енергийната матрица на древния Хиндустан

Ако премахнете религиозния прах от древните ведически текстове, отдолу изплува чиста аграрна логика. Водещи антрополози и историци на стопанските системи, като Марвин Харис, отдавна посочват, че издигането на кравата в свещен статус на индийския sub-континент съвпада с критичен демографски натиск и пълно обезлесяване в долината на Ганг през първото хилядолетие преди новата ера. В условия на изчерпани дървени ресурси, сушеният кравешки тор се превръща в единственото достъпно гориво за готвене и отопление на стотици милиони хора. Този органичен отпадък съдържа специфична калоричност, която гори бавно и без пламък, позволявайки продължително приготвяне на зърнени храни без нужда от скъпа дървесина.

Освен като енергиен източник, добитъкът е бил гръбнакът на напоителното земеделие. Докато мъжките бици са били необходими за оран и теглене на каруци, женските са осигурявали млечен протеин – единственият достъпен източник на пълноценни белтъчини за население, намиращо се на ръба на физиологичното оцеляване. В нашите по-ранни изследвания върху [аграрната икономика на древния Изток] ясно се вижда как подобни екологични лимити автоматично раждат религиозни табута. Забраната за клане не е възникнала от сантименталност, а от нуждата да се спре естественият импулс на гладуващия селянин да изяде своя работен добитък по време на суша. Религията просто е кодирала законите на оцеляването в свещени текстове, превръщайки клането на крава в престъпление, равносилно на убийство на брамин.

Архивни парадокси и ведическите жертвоприношения

Съществуват пробойни в теорията за абсолютната и вечна святост на добитъка. Според изследвания на индийския историк Двиджендра Нараян Джа, базирани на строг анализ на текстове като „Шатапатха Брахмана“ и „Ригведа“, в ранния ведически период жертвоприношението на добитък и консумацията на говеждо месо са били практикувани от елитите. Документите показват, че ритуалното умъртвяване е било част от комплексни царски ceremonies, макар и подложена на строг жречески контрол. Постепенното отпадане на тези ритуали и последвалата тотална забрана съвпадат с възхода на будизма и джайнизма, които издигат принципа на „ахимса“ (ненасилие) като политическо и социално оръжие срещу скъпите ритуали на брахманската каста.

За да запазят общественото си въздействие и икономическия си контрол, брамините прегръщат концепцията за ненасилие и я довеждат до крайност, превръщайки защитата на кравата в своя основна доктрина.Виждаме как отглеждането на добитък се превръща в свещена длъжност срещу номадското разрушение. В Индия този процес се запечатва окончателно в правните кодекси като „Манусмрити“, където за убиването на крава са предвидени строги наказания, загуба на каста и тежки обществени санкции.

Законовата рамка и суровата реалност на улицата

Днешната ситуация в градове като Ню Делхи, Мумбай или Варанаси е пряко следствие от този исторически компромис. В повечето индийски щати клането на едър рогат добитък е абсолютно забранено или строго ограничено със закон, а нарушенията водят до ефективни присъди. Това обаче създава огромен логистичен и финансов проблем. Когато една крава остарее и спре да дава мляко, тя се превръща в чисто икономически товар за бедния фермер. Тъй като той няма право да я продаде за клане, нито има ресурси да я храни до естествената ѝ смърт, най-честото практично решение е тя да бъде пусната през нощта в близкото градско пространство.

По данни на местните общински власти, стотици хиляди животни скитат свободно из градските среди, прехранвайки се от боклука, найлоновите опаковки и зеленчуковите пазари. О опитите на държавата да създаде мрежа от така наречените „гаушали“ (приюти за възрастни крави) се сблъскват със суровия недостиг на бюджет и сухоземни площи. Тези институции, макар и частично финансирани от частни дарения и държавни субсидии, са постоянно препълнени. Резултатът е парадоксален: животното, издигнато в символ на живота и майчинството, прекарва последните си години в ядене на пластмаса сред трафика, подложено на постоянен риск от улични инциденти.

Зад фасадата на религиозната почитание продължава да функционира сурова икономическа машина. Докато кравите се разхождат по улиците, Индия парадоксално остава един от най-големите износители на бюволско месо и кожа в света – ниша, контролирана предимно от социални групи извън традиционната кастова система. Суровите данни показват, че прагматизмът винаги намира вратички около религиозните табута, пренасочвайки ресурсните потоци там, където икономическият натиск надделява над догмата.

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