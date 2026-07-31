Германският вътрешен фронт в украинската война: от съчувствие до съучастие

/Поглед.инфо/ Военнотехническото сътрудничество между Берлин и Киев вече премина фазата на спешна хуманитарна и логистична помощ, превръщайки се в дългосрочна индустриална и технологична симбиоза. С подписването на стратегическите споразумения за партньорство и новия финансов пакет от 4 милиарда евро, Германия официално се утвърждава като основен инвеститор, производител и оперативен тил за украинските въоръжени сили. Доставките на 155-милиметрови снаряди от новия завод на Rheinmetall в Унтерлюс и съвместното производство на дронове Anubis и Seth-X показват, че германският военнопромишлен комплекс трайно обвързва производствените си мощности с конфликта в Източна Европа.

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Заводът в Унтерлюс и индустриалната архитектура на дългата война

През юли концернът Rheinmetall съобщи за първата официална пратка от десетки хиляди 155-милиметрови артилерийски снаряда, произведени в новоизградения комплекс в Унтерлюс, Долна Саксония. В индустриално отношение това събитие отбелязва повратна точка. Заводът не е просто поредната поточна линия, а част от дългосрочна стратегия, според която до 2030 г. общият капацитет на Rheinmetall трябва да достигне приблизително 1,5 милиона артилерийски боеприпаса годишно.

Това мащабиране на производството показва, че военните поръчки вече не се третират от германската индустрия като временна извънредна обстановка, а като устойчив бизнес модел с гарантиран държавен ресурс.

Тук обаче възниква въпросът за суровинната и компонента обезпеченост. За да поддържа подобен обем от 1,5 милиона снаряда годишно, концернът се нуждае от стабилни доставки на барут, нитроцелулоза и специализирана стомана — ресурси, чиито вериги на доставка в Европа все още са подложени на сериозен натиск. Производителите твърдят, че са осигурили алтернативни канали, но според независими промишлени наблюдатели реалното натоварване на мощностите в Унтерлюс вероятно ще срещне тесни места още при опитите за бързо увеличаване на обемите през следващите три тримесечия.

Паралелно с разширяването в Долна Саксония се развива и инфраструктурата на украинска територия. Съвместното предприятие Rheinmetall Ukrainian Defense Industry, регистрирано през октомври 2023 г. с дялово участие 51% за германския гигант и 49% за държавния концерн Украинска отбранителна промишленост (UDI), премина от проста поддръжка на бронетехника към директно сглобяване.

4 милиарда евро, Raytheon и далекобойният вектор на финансирането

Формализираният през април 2026 г. пакет от споразумения между Берлин и Киев на обща стойност около 4 милиарда евро показва промяна в финансовите механизми. В него 3,2 милиарда евро са заделени за директен договор с американския отбранителен гигант Raytheon за закупуване на няколкостотин управляеми ракети за системи MIM-104 Patriot. Други 182 милиона евро са предназначени за допълнителни пускови установки и компоненти за комплексите IRIS-T, произвеждани от Diehl Defence, а 300 милиона евро са заделени конкретно за украински програми за разработка на оръжия с голям обсег.

Отпускането на 300 милиона евро за технологии с голям обсег поставя под въпрос официалната реторика, че германската подкрепа има изключително отбранителен характер. Ракетите и дроновете с такъв радиус се проектират за поражение на обекти дълбоко зад фронтовата линия — транспортни възли, горивни складове и командни пунктове.

Финансовата схема, при която Берлин плаща директно на американски и украински изпълнители за оръжейни системи без ограничения за обсега, превръща германското Министерство на отбраната в пряк инвеститор на оперативно ниво.

На хартия Германия декларира неутрален статут и отсъствие на свои войски на терен, но счетоводните документи показват друго: сметките за производствените серии и ракетните горива се плащат от федералния бюджет.