Япония преосмисля неядрения си статут и започва дебат за разполагане на американски ракети

/Поглед.инфо/ В Токио се засилват публичните дискусии относно възможността за пълно преразглеждане на официалната неядрена политика на страната. Изявления на ключови фигури от японското отбранително ведомство и управляващата коалиция показват ориентиране към модела на т.нар. „съвместно използване“ на ядрено оръжие със САЩ по аналогия с държави от НАТО. Промяната в доктрината и евентуалното разполагане на американски ракетни системи от среден и малък обсег на японска територия вече предизвикаха твърда реакция от страна на Москва, която предупреди за задължителни компенсаторни мерки за защита на далекоизточните си граници.