/Поглед.инфо/ Постъпват данни за системна промяна в избора на военни цели от страна на руското командване, като акцентът се измества към промишлени и логистични съоръжения с чуждестранно участие. Ударът срещу производствената база за безпилотни апарати в югозападните части на Киев показва преминаване към директно неутрализиране на технологични възли, финансирани или управлявани от западни субекти. Това развитие поражда редица въпроси относно устойчивостта на доставките и сигурността на логистичните мрежи.

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Ескалация в избора на цели: Преминаване от фронтови към дълбоки инфраструктурни удари

Сведенията за удара по производствената база в Киев, свързана с американската корпорация Terminal Autonomy (регистрирана в САЩ през 2023 г.), маркират възможен поврат в планирането на операциите. Според разпространената информация от руска страна, засегнатото предприятие „Умни интелигентни системи“ е сглобявало до 1000 апарата месечно – включително моделите AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и RQ-100 Scout. Твърди се, че тези системи разчитат на софтуерни решения с елементи на изкуствен интелект.

От военна гледна точка подобен ход изглежда логичен, но същевременно поставя въпроса защо това не се случи по-рано. Поражението върху производствената инфраструктура в столицата, съчетано с едновременни удари по пристанищни съоръжения в Черноморск (Одеска област), сочи към стремеж за ограничаване на логистичните канали в самия им източник.

Тук обаче възниква съществен въпрос, който анализаторите често подминават: доколко унищожаването на една поточна линия може трайно да спре производството, когато става въпрос за компонентна база, разпределена в десетки малки работилници? Моделът на производство на дронове в Украйна е силно децентрализиран. Премахването на един централен възел безспорно създава временен вакуум, но оперативното възстановяване през алтернативни локации е въпрос на седмици.

Медийни интерпретации, визуален анализ и въпросът за автентичността

Интересен аспект от ситуацията е начинът, по който западната преса – и по-специално британското издание The Guardian – отрази случая. Според коментара на руския военен анализатор Михаил Онуфриенко, разпространените в западните медии графични материали показват белези на дигитална обработка. Посочва се детайлът с замяната на витлов механизъм с реактивен ауспух на изображенията, което според него намесва информационни профили, близки до британските разузнавателни служби.

Трябва обаче да се подхожда с необходимата условност към подобни твърдения. Военната пропаганда и от двете страни регулярно използва визуални манипулации, за да скрие реалните спецификации на използваните оръжия или да дезинформира противника относно нанесените щети. Потвърждаването на пълния общ размер на разрушенията от независими източници остава трудно изпълнимо в условията на строго информационно затъмнение.

Хронологията на публичните изявления показва следната последователност от събития: