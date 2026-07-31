Ген. Димитър Шивиков: Русия още не е воювала с пълната си мощ! Одеса е следващата цел!

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с Яков Кедми навлизаме в най-опасните геополитически процеси, които вече променят световния ред. Обсъждаме атаките в Каспийско море, ролята на Казахстан, новите санкции срещу Русия и тежката криза в европейската икономика. Кедми прави безкомпромисен анализ на политиката на Европейския съюз, предупреждава за исторически паралели, които според него Западът отказва да види, и обяснява защо стратегията на Доналд Тръмп спрямо Иран изглежда все по-неубедителна. Разговаряме и за една тема, която рядко се коментира открито – как модерните оръжия, изпращани в Украйна, постепенно се озовават в ръцете на престъпни организации и терористични мрежи. Това е разговор без дипломатически формули и без удобни изводи.

01.08.2026 18:30