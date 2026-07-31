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Ген. Димитър Шивиков: Русия още не е воювала с пълната си мощ! Одеса е следващата цел!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с генерал Димитър Шивиков за реалната военна обстановка в Украйна, далеч от ежедневните медийни внушения и пропагандни клишета. Според него инфраструктурната война постепенно променя стратегическата картина, руските войски запазват инициативата по фронта, а битката за Славянско-Краматорската агломерация може да се окаже решаваща за следващия етап на конфликта. Ще се насочи ли Русия към Одеса? Има ли НАТО готовност за пряко въвличане във войната? Каква е ролята на западните оръжейни доставки и защо според ген. Шивиков информационната война започва да губи своята ефективност? Един разговор с остри оценки, прогнози и аргументи, които неизбежно ще предизвикат сериозен обществен дебат.
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