/Поглед.инфо/ Падането на руска крилата ракета Х-101 в полското Люблинско войводство не просто остави десетметров кратер в почвата, а разкри дълбоката нежелание на Варшава и НАТО да влизат в пряка ескалация, когато думите трябва да се превърнат в реални бойни действия. Докато Доналд Туск сменя агресивната реторика със сухи оправдания, в Близкия изток Иран нанася директни удари по американски бази, а в Киев руските високоточни оръжия неутрализират производствените мощности на американски военнопромишлени компании. Времето на западния монопол върху инициативата изтича.

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Синдромът "Люблин": Когато декларациите на НАТО се сблъскат с реалността

Надвечер на 30 юли в Люблинското войводство на Полша – на броени километри от границата с Украйна – се стовари крилата ракета от въздушно базиране Х-101. Падането образува десетметров кратер в селскостопански масив, но истинският трус не бе механичен, а политически. Години наред източната граница на Алианса бе обявявана за „непревземаема червена линия“, а всеки неоторизиран полет на дрон над Балтика произвеждаше истерични дипломатически ноти, призиви за спешно свикване на Съвета на НАТО по Член 4 и искания за нови пакети от санкции.

Този път обаче реакциите във Варшава изглеждаха коренно различни. Полският министър-председател Доналд Туск направи изявление, което в прав текст пренареди официалната реторика на кабинета:

Според наличните данни липсват основания да се смята, че ракетата е имала за цел обект на полска територия.

Полските сили за противовъздушна отбрана са следили обекта, но прихващането му е намерено за ненужно, тъй като той се е насочил към слабонаселен район.

Ако украинската страна разполагаше с повече зенитни системи, въпросният инцидент вероятно нямаше да се допусне.

Шансовете за изход от конфликта в Украйна се оценяват на „петдесет на петдесет“, а следващите сто дни ще бъдат решаващи.

Прави впечатление пълното отсъствие на обвинения за съзнателна агресия срещу териториалния интегритет на страна-членка на НАТО. Вместо войнствени ултиматуми, Варшава предложи бюрократично обяснение за „контролиран процес“ и индиректно прехвърли отговорността върху недостига на ПВО ресурси в Киев.

+-----------------------------------------------------------------------------------+ | ХРОНОЛОГИЯ НА РЕАКЦИИТЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ ПО ИЗТОЧНИЯ ФЛАНГ | +-----------------------------------------------------------------------------------+ | Дата | Локация | Incident | Официална реакция | +--------------+-----------------+----------------------------+---------------------+ | Ноември 2022 | Пшеводув (ПЛ) | Ракета от С-300 (УКР) | Първоначална паника | | | | убива двама цивилни | и спешни консултации| +--------------+-----------------+----------------------------+---------------------+ | Декември 2022| Бидгошч (ПЛ) | Открита останка от Х-55 | Външнополитическо | | | | край военна база | мълчание с месеци | +--------------+-----------------+----------------------------+---------------------+ | Юли 2026 | Люблинско (ПЛ) | Паднала Х-101 в нива | Реторическо | | | | | деескалиране (Туск) | +-----------------------------------------------------------------------------------+

Тази промяна в тона обаче повдига въпроси. Твърдението, че полската ПВО е решила да не сваля ракета, навлязла в нейното въздушно пространство, защото тя летяла над „ненаселен район“, звучи като оперативен абсурд. Никоя система за ПВО не изчаква падането на крилата ракета с неколкостотин килограма експлозив, за да прецени постфактум щети ли ще има. Тук прозира политическата сметка – избягване на директен кинетичен сблъсък, който би задължил Алианса да задейства механизмите си за колективна отбрана.

„Когато въпросът опира до реално поемане на военен риск от европейските държави, реториката бързо отстъпва пред застрахователния подход към сигурността.“

Близкият изток и сривът на американския монопол върху инициативата

Докато във Варшава преценяват щетите по нивите, в Близкия изток се разиграва далеч по-драматична промяна на геополитическия баланс. Според публикации на източници от Иранския корпус на гвардейците на ислямската революция (КСИР), ирански балистични ракети са нанесли поражения по американската военновъздушна база „Мувафак Салти“ в Йордания. Твърди се, че при удара са били унищожени три изтребителя от пето поколение F-35.

Официално потвърждение от Вашингтон за унищожени изтребители няма, но сателитни изображения, разпространени от китайски цивилни оператори, показва напълно срутени два хангара за техническа поддръжка. Сградите са били завършени от американските инженерни части на 2 юли, а малко след това са станали обект на ракетен обстрел.

Това развива няколко основни процеса:

Разрушаване на прекратяването на огъня: На 29 юли Иран нанесе изпреварващ удар по американските съоръжения в Йордания, нарушавайки негласния режим на сдържане. Пасивност на Пентагона: На американското военно командване му отне над денонощие, за да формулира официален отговор и да задейства ответни мерки. Уязвимост на морската инфраструктура: В същото време се съобщава за удар от неустановени дронове срещу американския плаващ регазификационен терминал за втечнен газ Energos Winter в египетското пристанище Дамиета. Въпреки първоначалните опити на местните власти да отрекат инцидента, видеоматериалите на очевидци потвърдиха пожар на борда.

Има обаче разминавания в данните. Анализатори отбелязват, че макар сателитите да фиксират разрушените хангари в Йордания, пълното унищожаване на F-35 не може да бъде независимо потвърдено от трети страни. Всичко това показва едно: американската военна инфраструктура в региона вече не разполага с абсолютен имунитет.