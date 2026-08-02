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Проф. Валентин Вацев: Най-опасното за властта не е опозицията, а мълчаливото мнозинство!
/Поглед.инфо/ Как обществото разбира, че една политическа система е изчерпана? Защо най-важните промени започват много преди изборите и защо истинската политика се ражда не в парламента, а в разговорите между обикновените хора? В това интервю с проф. Валентин Вацев обсъждаме понятието „предполитическо състояние на обществото“ – фазата, в която доверието към стария модел вече е разрушено, но новият все още не се е оформил. Разговаряме за мълчаливото мнозинство, кризата на либералния модел, смяната на елитите, историческите паралели с България, Франция, Русия и Германия, както и за причините обществата внезапно да обръщат посоката си. Това не е разговор за поредните партийни битки, а за процесите, които подготвят следващия политически цикъл.
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Ген. Шивиков: България вече е въвлечена! Безмер ни превръща в мишена! Най-опасното не е започнало!
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора с генерал Димитър Шивиков обсъждаме най-опасните въпроси около войната в Украйна, конфликта между САЩ и Иран и последствията за България. Има ли нужда Русия от нова мобилизация? Защо Вашингтон не успява да постигне стратегическите си цели срещу Иран? Превръща ли решението за използването на авиобаза Безмер България в част от военната логистика на САЩ? Гледайте анализа на генерал Шивиков и преценете сами доколко страната ни защитава собствените си национални интереси.02.08.2026 18:00
Съдбоносната битка: битката за българския дух
/Поглед.инфо/ Има ли разнопосочни сигнали за външната политика на България, предизвикани от заявленията на премиера Румен Радев и назначената за външна министърка Велислава Петрова-Чамова? Има ли заплаха за националната сигурност във връзка с решението за разполагане на американски самолети-цистерни на летище Безмер, които биха зареждали във въздуха американски бойни самолети за нанасяне на удари по обекти в Иран? Запознати с международното право и начина на действие на бойната авиция отговарят утвърдително. Представители на властта и праволинейните „евро-атлантици” отговарят отрицателно.02.08.2026 08:12
Доц. Благовест Георгиев: Кой забрани реиндустриализацията на България? Шокиращ разговор за Брюксел и дълга
/Поглед.инфо/ България вече е повече от седем месеца в еврозоната, но какво означава това отвъд политическите лозунги? В разговора си с доц. Благовест Георгиев поставям въпрос, който рядко се обсъжда открито – може ли една държава да бъде управлявана чрез своя дълг? Разглеждаме ролята на Европейската централна банка, зависимостта от финансовите институции, деиндустриализацията, бъдещето на българската икономика и защо според нашия гост реалният суверенитет все повече се измества към кредиторите. Говорим още за финансовата олигархия, кризата на европейския икономически модел, възможна ли е реиндустриализацията на България и защо дори Германия започва да плаща цената на собствената си икономическа политика.01.08.2026 18:00
Петър Волгин: Безмер е предупреждение – България влиза в чужда война без да пита народа!
/Поглед.инфо/ Защо България разреши американски военни самолети да използват авиобаза „Безмер“? Има ли изобщо българско правителство, което е способно да каже „не“ на Вашингтон? В предаването на Владимир Трифонов евродепутатът Петър Волгин прави безкомпромисен анализ на зависимостите, които според него определят външната политика на България и Европейския съюз. Разговорът засяга ролята на американското влияние, кризата на европейските политически елити, санкциите срещу Русия, войната в Украйна, бъдещето на европейския суверенитет и възможността националните държави да защитават собствените си интереси. Един разговор, който поставя неудобни въпроси за властта, зависимостите и цената, която България плаща за липсата на самостоятелна политика.28.07.2026 18:00
Парижкият мир от 1947 г. и документите на Дружба „Родина“: Как Родопите останаха в границите на България
/Поглед.инфо/ Връщането на фундаменталния за българската историческа наука „Сборник Родина“ от ИК „Синева“ поставя наново въпроса за институционалното отношение към идентичността на българите мохамедани. Текстът разглежда сложната сблъсъчна точка между самобитното интелектуално движение в Среднородопието от 30-те и 40-те години на миналия век, репресивните апарати след 1944 г. и политическите решения от началото на 90-те години, които преформатираха административния и демографски пейзаж на Родопите.28.07.2026 17:08
Румен Петков: България участва във война срещу Иран! Това е национален позор!
/Поглед.инфо/ В това издание на "Алтернативен Поглед" разговаряме с Румен Петков - лидер на ПП АВ, за темите, които почти липсват от българския публичен разговор. Защо лидерът на АБВ посети посолството на Иран и какво послание отправя към българските институции? Превръща ли се България в участник в чужди военни конфликти без обществен дебат? Разговаряме за кризата в левицата, първите решения на новото управление, двойните стандарти във външната политика и опасното разминаване между обещания и реалност. В края на интервюто поставяме още една тема, която ще промени живота на милиони хора – изкуствения интелект, заплахата за труда, социалната сигурност и готова ли е политиката да посрещне най-голямата технологична революция на XXI век.27.07.2026 18:30
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