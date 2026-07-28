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Петър Волгин: Безмер е предупреждение – България влиза в чужда война без да пита народа!
/Поглед.инфо/ Защо България разреши американски военни самолети да използват авиобаза „Безмер“? Има ли изобщо българско правителство, което е способно да каже „не“ на Вашингтон? В предаването на Владимир Трифонов евродепутатът Петър Волгин прави безкомпромисен анализ на зависимостите, които според него определят външната политика на България и Европейския съюз. Разговорът засяга ролята на американското влияние, кризата на европейските политически елити, санкциите срещу Русия, войната в Украйна, бъдещето на европейския суверенитет и възможността националните държави да защитават собствените си интереси. Един разговор, който поставя неудобни въпроси за властта, зависимостите и цената, която България плаща за липсата на самостоятелна политика.
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Яков Кедми: Русия ще приеме инициативата, но Европа няма интерес България да стане посредник за мир
/Поглед.инфо/ В разговор с Владимир Трифанов израелският военен и геополитически експерт Яков Кедми коментира идеята на проф. Валентин Вацев България да стане домакин на бъдещи мирни преговори между Русия, Украйна, САЩ и европейските държави. Според Кедми страната ни има историческия авторитет и доверието на Москва, за да изпълни подобна роля. Проблемът обаче не е в България, а в политическата воля на Западна Европа и зависимостта на Киев. Защо Русия би приела София за посредник? Защо Брюксел би се противопоставил на подобна инициатива? И защо в дипломацията понякога най-опасното е да предложиш решение, за което предварително знаеш, че ще бъде отхвърлено? Един разговор за реалната политика, а не за политическите илюзии.26.07.2026 18:30
Проф. Нако Стефанов: Иран предупреди България – играем си с огъня на голяма война!
/Поглед.инфо/ В първата част на разговора ми с проф. Нако Стефанов поставяме въпроса, който българската политика предпочита да заобикаля: превръща ли се България от формален съюзник в реален участник в разрастващия се военен конфликт в Близкия изток? На фона на предупрежденията от Иран и решението за използване на авиобаза Безмер от американски сили проф. Стефанов предупреждава, че страната ни може да бъде въвлечена стъпка по стъпка в конфликт с непредвидими последици. Разговорът обаче стига много по-далеч от Безмер. Говорим за опасността от разширяване на войната, Ормузкия проток и Баб ел Мандеб, енергийните рискове за Европа, възможната нова ценова криза и все по-тънката граница между конвенционална и ядрена ескалация. Според проф. Стефанов България има друга възможност – политика на активен неутралитет и превръщането ѝ в „зона на мира“, вместо в територия, използвана в чужди военни стратегии.23.07.2026 18:00
Въвличат ли България във войната в Близкия Изток?
/Поглед.инфо/ Гласуваното решение от Народното събрание за разполагане на осем американски самолета-цистерни и 250 войници в авиобаза Безмер предизвика незабавна дипломатическа реакция от страна на Техеран. В официална нота посолството на Иран определя улесняването на американски военни операции като съучастие в агресия. Въпреки уверенията на Министерството на отбраната и МВнР, че пряка заплаха за страната няма, редица обществени и патриотични организации излязоха с обща декларация, настояваща за незабавното обявяване на България за зона на мира.23.07.2026 16:27
Иван Таков: Вапцаров и неговите другари ни оставиха пример за вярност към принципите, дори когато времената са тежки
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