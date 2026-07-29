Петър Волгин: ЕС върви към разпад! Федерализацията ще унищожи Европа!

/Поглед.инфо/ Водещият Владимир Трифонов разговаря с депутата от VII Велико народно събрание, бивш конституционен съдия и дългогодишен наблюдател на европейската политика Георги Марков за драматичните промени в Унгария след идването на власт на Петер Мадяр. Според Марков страната преживява не просто политическа смяна, а дълбока трансформация, която засяга конституцията, институциите, медиите и външнополитическия курс на Будапеща. Дали управлението на Виктор Орбан окончателно е останало в миналото? Каква е ролята на Брюксел, либералните мрежи и геополитическото противопоставяне? Какво ще стане с отношенията с Русия, Китай, САЩ и проекта „Пакш“, и може ли случващото се в Унгария да се превърне в модел за други европейски държави? Един разговор с тежки оценки и далечни политически последици.

29.07.2026 18:30