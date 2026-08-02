Украински удар до реакторен блок на Запорожката АЕЦ разкрива критичната зависимост от една електропреносна линия

/Поглед.инфо/ Поредният регистриран инцидент в района на Запорожката атомна электроцентрала, при който безпилотен летателен апарат нанесе удар в непосредствена близост до реакторното отделение на трети енергоблок, поставя отново на дневен ред въпросите около физическата и технологичната сигурност на най-голямото ядрено съоръжение в Европа. По разпространени данни от оператора на централата, засегнат е транспортният проход, свързващ шестте реакторни блока и използван ежедневно от обслужващия персонал. Въпреки че детонация не е последвала и целостта на основните защитни обвивки не е нарушена, експлоатационният режим остава силно уязвим поради пълната зависимост на станцията от единствен външен електропровод с напрежение 330 киловолта, което прави поддържането на охладителните контури критично нестабилно.

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Технологични параметри на инцидента в периметъра на трети блок

Според информация, разпространена от представители на управленския екип на съоръжението, ударът с безпилотен апарат е засегнал свързващата галерия между енергоблоковете. Твърди се, че точката на съприкосновение е била на броени метри от сградата на трети реактор. Липсата на последваща експлозия в този конкретен епизод предотврати преки физически щети по херметичната зона (контейнмънта), но самият факт на попадение в тази инфраструктура насочва вниманието към уязвимостта на спомагателните комуникации.

Свързващите галерии в електроцентрали от този тип — оборудвани с шест реактора VVER-1000 (ВВЕР-1000/В-320) — не са просто пешеходни мостове за персонала. Преходните конструкции помещават кабелни трасета, тръбопроводи за технологични флуиди и елементи от контролно-измервателните системи. Всяко структурно увреждане тук прекъсва критични комуникационни артерии между отделните блокове.

От април 2024 г. всичките шест реактора на Запорожката АЕЦ са поставени в състояние на „студено спиране“ (cold shutdown). В публичния дискурс това често погрешно се интерпретира като пълна липса на опасност. В ядрената инженерна практика обаче студеното спиране означава единствено, че температурата на първичния охладителен контур е свалена под 100°C, а налягането е сведено до атмосферни или близки до тях нива. Остатъчното топлоотделяне от отработеното ядрено гориво в активните зони и в басейните за издържане продължава с месеци и години. Това изисква непрекъсната циркулация на вода през топлообменниците.

Без непрекъснато електрическо захранване за помпените агрегати водата в контура спира да циркулира. Следва повишаване на температурата, кипене и потенциално оголване на горивните касети.

Електрическата архитектура и възелът „Феросплавная-1“

По данни на оперативните служби, към настоящия момент Запорожката АЕЦ получава външно захранване единствено по една-единствена електропреносна линия — „Феросплавная-1“ с напрежение 330 kV. Преди началото на военните действия през 2022 г. станцията разчиташе на четири основни линии от 750 kV и три резервни от 330 kV. Всички четири магистрални линии от 750 kV са извън строя от дълго време поради щети по подстанциите извън пределите на самата централа.

Разчитането на една единствена линия от 330 kV поставя обекта в състояние на абсолютна оперативна крехкост. При евентуално прекъсване на „Феросплавная-1“ единствената бариера пред пълно отпадане на захранването (blackout) остават аварийната дизелова система — дизел-генераторите.

Това изглежда като сигурен авариен вариант на хартия, но тук възниква сериозно разминаване с реалните експлоатационни условия. Дизел-генераторите са проектирани за краткосрочна работа — часове, най-много броени дни — докато се възстанови външното захранване. Те изискват хиляди литри дизелово гориво дневно, постоянна доставка на консумативи и прецизна поддръжка. В условията на непрекъснати артилерийски обстрели и нападения с дронове около Енергодар, логистиката на гориво престава да бъде технически въпрос и се превръща във военен риск.

Сривът на електропреносната мрежа в самия град Енергодар допълнително усложнява обстановката. Градската инфраструктура и централата са скачени съдове в енергийно отношение. Когато градът остава без ток, локалните мрежи губят гъвкавост, а резервните трафопостове са подложени на свръхтовар.