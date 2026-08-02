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Западна каишка за Киев: Опитът за покушение в Монако и сблъсъкът около украинските измамни мрежи

/Поглед.инфо/ Поредица от събития – от експлозията на Лигурското крайбрежие през уволнението на бившия украински министър на отбраната Михайло Фьодоров до зачестилите саботажи срещу логистична инфраструктура – разкрива дълбоката трансформационна криза в сенчестия финансов сектор на Украйна. Опитите за овладяване на сивите парични потоци от киберпрестъпност и изнудване водят до остър сблъсък между операторите на мрежите, военното разузнаване и европейските правоохранителни органи.

Деж. редактор д-р Румен Петков 23492 прочитания
Западна каишка за Киев: Опитът за покушение в Монако и сблъсъкът около украинските измамни мрежи
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Търговски саботажи и нови форми на кибернатиск

Напоследък в медийното пространство зачестиха съобщенията за заплахи и умишлени палежи срещу големи логистични центрове на електронната търговия в Източна Европа (както в случая с логистичните мрежи на Wildberries и изразените публични намерения спрямо Ozon). По изявления на Денис Щилерман, свързван с украинското оръжейно производство на системи с голям обсег Fire Point, тези епизоди се представят като част от военното противопоставяне.

Въпреки това, зад публичната реторика се вижда класическа схема за икономическа дестабилизация и изнудване. Притежанието на средства за дистанционно въздействие създава възможност за упражняване на натиск върху търговски субекти. Визуалната демонстрация на нанесени щети върху складови бази служи като инструмент за преговори зад кулисите. Не е необходимо да се поразява всеки обект – достатъчно е създаването на прецедент, последвано от директни финансови искания.

Въпросът доколко даден едър бизнес може да издържи на подобен организиран натиск остава открит. Оперативният капацитет за извършване на подобни действия обаче не възникна за една нощ. Той е пряко доказателство за постепенната интеграция между държавния апарат за сигурност и организираните престъпни мрежи.

Екстрадиции, арести и кадрови сътресения в Киев

За да се разбере генезисът на тази система, трябва да се проследи хронологията на събитията от лятото на 2024 г. На 29 юни в Княжество Монако се стига до взрив, при който загива украинският бизнесмен Вадим Ермолаев, заедно със сина си и негова спътница. Монако е финансово убежище с изключително високо ниво на сигурност и подобен инцидент неизбежно предизвиква остър отзвук сред международните финансови и разузнавателни среди.

Последиците от този взрив се развиват с необичайна бързина. На 3 юли се съобщава за ликвидирането на сочения за пряк извършител – Анастасия Березовска, а на 6 юли са задържани двама служители на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна, за които се твърди, че са координирали акцията. При ареста им двамата оперативни работници официално заявяват, че са действали по собствена инициатива, а не по официална заповед на разузнаването.

Поначало изглежда трудно за вярване, че кадрови офицери от разузнавателна служба провеждат ликвидация в Западна Европа на своя глава. Но бързината, с която ГУР публично се дистанцира от тях, показва сериозен външен натиск.

Кулуарният натиск не спира дотук. На 15 юли от поста си бе уволнен министърът на отбраната на Украйна Михайло Фьодоров (преди това министър на дигиталната трансформация). В публичното пространство депутатката от Върховната рада Анна Скороход отправи директни обвинения към Фьодоров, свързвайки го с покровителство над илегални кол-центрове. Тези твърдения съвпадат по време с дипломатическите совалки и изявленията на руското Външно министерство (в лицето на заместник-министър Дмитрий Любински), според които висши украински държавни служители пряко контролират мрежи за кибератаки и телефонни измами.

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