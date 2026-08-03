Проф. Н. Витанов: Германия вече търси път към Русия! Европа изпусна Китай – идва тежката разплата!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов продължава разговора си с проф. Николай Витанов във втората част на интервюто, посветена на най-важните геополитически процеси, които вече променят света. Защо Германия търси канали за диалог с Русия? Защо Москва няма нужда от нова мобилизация? Защо китайската икономика поставя Европа в почти безизходна ситуация? Как американският държавен дълг постепенно се превръща в стратегическа слабост на САЩ? Какво означават кризата на германската автомобилна индустрия, възходът на китайските технологии и новото глобално икономическо съперничество? В края на разговора проф. Витанов прави необичаен, но ярък паралел между световната политика и света на динозаврите, за да обясни каква стратегия трябва да следва България, ако иска не просто да оцелее, а да намери своето място в един все по-конфликтен свят.