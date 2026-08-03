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Проф. Валентин Вацев призова Радев да инициира среща за мир на Кремъл, Вашингтон и Пекин в България
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора с проф. Валентин Вацев поставям един въпрос, който излиза далеч извън рамките на обичайните политически коментари. Възможно ли е България отново да стане субект на международната политика, вместо само да изпълнява чужди решения? Проф. Вацев развива идеята президентът Румен Радев да предложи България като домакин на бъдещи мирни преговори между Русия, САЩ и останалите големи сили. Разговаряме за промяната във военната ситуация, за перспективите пред конфликта в Украйна, за риска от пряк сблъсък между Русия и НАТО, за британската политика на Балканите и за историческата мисия, която България би могла да поеме. Това е разговор за бъдещето на Европа, за мястото на България и за решенията, които могат да променят хода на историята.
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