Абонирай се
Свят

Анкара и Багдад преначертават енергийната карта на Близкия изток

/Поглед.инфо/ Посещението на иракския министър-председател Али ал-Зайди в Турция и разговорите му с президента Реджеп Тайип Ердоган бележат нов етап в двустранните отношения между Анкара и Багдад. В центъра на преговорите бяха въпросите на сигурността, разширяването на енергийното партньорство и стратегическият логистичен проект „Пътят на развитието“. Срещата между двамата лидери поставя основите на дългосрочна икономическа интеграция, която има за цел да заобиколи инфраструктурните рискове в Близкия изток.

Дежурен редактор в Поглед.инфо - д-р Румен Петков 37444 прочитания
Анкара и Багдад преначертават енергийната карта на Близкия изток
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Енергийният възел Киркук–Джейхан и финансовите претенции

Срещата на 28 юли в Анкара между иракския премиер Али ал-Зайди и турския президент Реджеп Тайип Ердоган не е просто поредната дипломатическа визита в Близкия изток. Тричасовите преговори зад закрити врати – с участието на външните министри Хакан Фидан и Фуад Хюсеин, финансовия министър Фалех ал-Сари, петролния Басим Мохамед Худайр, енергийния Алпарслан Байрактар и шефа на разузнаването Ибрахим Калин – разкриват спешността на ситуацията.

Основната точка на триене остава тръбопроводът Киркук-Джейхан. Формално двустранното споразумение изтекна на 27 юли, след като Анкара отказа удължаване при досегашните финансови параметри. Временното 12-месечно споразумение купува време, но не решава главния проблем: решението на Международния арбитражен съд в Париж от 2023 г., което задължава Турция да плати на Багдад приблизително 1.5 милиарда долара за неразрешен износ на суров петрол от регионалното правителство на Кюрдистан между 2014 г. и 2018 г.

Анкара настоява за пълно отхвърляне на този иск като условие за нов дългосрочен договор. Според източници от петролния сектор, капацитетът на трасето може да бъде увеличен от сегашните 170 000–200 000 барела на ден до внушителните 1 милион барела дневно, но това изисква нова правна рамка. Тук обаче числата се разминават с реалността – техническото състояние на тръбопровода след години на диверсии и липса на поддръжка прави бързото достигане на 1 милион барела изключително трудно постижимо без нови инвестиции за стотици милиони долари.

Влизането на TPAO в Киркук: Корпоративният пробив

На съвместната пресконференция Ердоган обяви придобиването на 15% дял от турската държавна компания TPAO в проекта на британския гигант BP за разработване на находищата в региона на Киркук. Според официалните данни на BP, началното ресурсна база на района се оценява на близо 3 милиарда барела петролен еквивалент. Сделката е пряко продължение на меморандума от февруари между TPAO и BP.

За Турция това е геоикономически пробив. Чрез TPAO тя си осигурява директен достъп до източника, вместо да бъде просто транзитна държава. Багдад от своя страна получава гарантиран купувач и технически партньор за находища, които бяха блокирани от политически спорове между централната власт и Ербил.

Но геополитическият натиск е истинският катализатор зад тази сделка. Нестабилността в Ормузкия проток и търговските рискове около морския транзит принуждават Ирак да търси сухопътни алтернативи на север. Зависимостта от танкерните маршрути през Персийския залив се превръща в прекалено голям риск за иракския бюджет, който разчита предимно на петролните приходи.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Лавров отправи предупреждение към Фридрих Мерц относно новите лидерски амбиции на Берлин
Свят

Лавров отправи предупреждение към Фридрих Мерц относно новите лидерски амбиции на Берлин

/Поглед.инфо/ В германското информационно пространство се разрази широк дебат след коментарите на руския външен министър Сергей Лавров по адрес на германския канцлер Фридрих Мерц. Според публикации в германското издание News.de, цитирани от ABN24, Москва е отправила категоричен сигнал срещу опитите на Берлин да възстанови водещата си военно-политическа роля в Европа. Руската страна прави паралели с исторически процеси от миналия век, докато в Бундестага нарастват дискусиите за увеличаване на отбранителните разходи, промяна в лимитите на държавния дълг и евентуалното предаване на високоточни оръжейни системи. В този материал представяме детален редакционен преглед на фактите, финансово-техническата рамка на германското превъоръжаване, състоянието на Бундесвера и реалните инфраструктурни лимити на европейската отбранителна промишленост.

03.08.2026 17:15
Руският натиск върху инфраструктурата на Одеса прекъсва основни логистични артерии към Румъния
Свят

Руският натиск върху инфраструктурата на Одеса прекъсва основни логистични артерии към Румъния

/Поглед.инфо/ Постъпващите данни и видеоматериали от района на Одеска област сочат за сериозно интензифициране на ударите срещу ключовата транспортна инфраструктура, свързваща Южна Украйна с логистичните възли в Румъния. Според публикации в специализирани издания и военни съобщения, мостовото съоръжение при Затока е претърпяло значителни разрушения, а товаропотокът през морските пристанища в региона е силно ограничен. Настоящият анализ разглежда военно-икономическите последици от систематичното поразяване на транспортните артерии.

03.08.2026 17:05
Корпоративният вето-механизъм: Защо Boeing, а не Тръмп, реши съдбата на украинската ПВО
Свят

Корпоративният вето-механизъм: Защо Boeing, а не Тръмп, реши съдбата на украинската ПВО

/Поглед.инфо/ Гръмките обещания за предаване на американски технологии за противовъздушна отбрана на Украйна се сблъскаха с железобетонната стена на корпоративните интереси във Вашингтон и критичния дефицит в складовете на Пентагона. Докато в Киев продължават да разчитат на сметки без кръчмар, данни от американски аналитични центрове показват, че собствените арсенали на САЩ от ракети Patriot са спаднали под 900 бройки, а отбранителният гигант Boeing категорично отказва да подари пазарния си монопол.

03.08.2026 16:50
Рабат отново отвори миграционния кран: Как Мароко превърна 60 000 души в инструмент за изнудване на Мадрид
Свят

Рабат отново отвори миграционния кран: Как Мароко превърна 60 000 души в инструмент за изнудване на Мадрид

/Поглед.инфо/ Масираното навлизане на десетки хиляди марокански граждани в испанския анклав Сеута разкри за пореден път дълбоката Vulnerability (уязвимост) на европейската система за сигурност. Събитията от края на юли не представляват стихиен хуманитарен процес, а планиран натиск от страна на Рабат, ползващ миграционния поток като преговорен инструмент. Кризата вече предизвика реакции от редица държави членки на Шенгенското пространство, повдигайки въпроса за реалния капацитет на Мадрид да обезпечава външните граници на ЕС.

03.08.2026 16:40
Русия формира гражданско-военни мобилни групи срещу украинските безпилотници
Свят

Русия формира гражданско-военни мобилни групи срещу украинските безпилотници

/Поглед.инфо/ На фона на зачестяващите удари с безпилотни летателни апарати срещу промишлени и енергийни обекти в дълбокия тыл на Руската федерация, регионалните власти задействаха механизми за териториална отбрана. Чрез съвместни договори с Министерството на отбраната, местни жители, общински служители и сили от БАРС се организират в мобилни огневи групи (МОГ). В съчетание със стари зенитни системи, оптико-електронни модули "Циклоп" и дронове-прехващачи "Йолка", тези подразделения поемат статистическото натоварване по охраната на гражданската инфраструктура.

03.08.2026 16:30
Китай продължава разширяването на отвореността във валутната сфера
Поглед към Китай

Китай продължава разширяването на отвореността във валутната сфера

/Поглед.инфо/ Държавната администрация за валутен контрол на Китай съобщи, че през второто полугодие ще продължи постепенното разширяване на институционалната отвореност в областта на валутното управление.

03.08.2026 15:15
СВО и събития в Украйна на 2 август, вечерта: Тактическо разкъсване на украинската логистика! Удря се мостът в Затока и пристанищната мрежа
Украйна

СВО и събития в Украйна на 2 август, вечерта: Тактическо разкъсване на украинската логистика! Удря се мостът в Затока и пристанищната мрежа

/Поглед.инфо/ Анализ на интензификацията на руските ракетни и артилерийски удари по ключовата критична инфраструктура на Украйна в началото на август. Акцентът е поставен върху стратегическото разкъсване на транспортния коридор през Затока, блокирането на пристанищната логистика в Одеска и Николаевска област, както и задълбочаващия се кадрови дефицит в редиците на украинските въоръжени сили на фона на руските териториални придобивки в Харковско и Сумско направления.

03.08.2026 04:51