Анкара и Багдад преначертават енергийната карта на Близкия изток

/Поглед.инфо/ Посещението на иракския министър-председател Али ал-Зайди в Турция и разговорите му с президента Реджеп Тайип Ердоган бележат нов етап в двустранните отношения между Анкара и Багдад. В центъра на преговорите бяха въпросите на сигурността, разширяването на енергийното партньорство и стратегическият логистичен проект „Пътят на развитието“. Срещата между двамата лидери поставя основите на дългосрочна икономическа интеграция, която има за цел да заобиколи инфраструктурните рискове в Близкия изток.

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Енергийният възел Киркук–Джейхан и финансовите претенции

Срещата на 28 юли в Анкара между иракския премиер Али ал-Зайди и турския президент Реджеп Тайип Ердоган не е просто поредната дипломатическа визита в Близкия изток. Тричасовите преговори зад закрити врати – с участието на външните министри Хакан Фидан и Фуад Хюсеин, финансовия министър Фалех ал-Сари, петролния Басим Мохамед Худайр, енергийния Алпарслан Байрактар и шефа на разузнаването Ибрахим Калин – разкриват спешността на ситуацията.

Основната точка на триене остава тръбопроводът Киркук-Джейхан. Формално двустранното споразумение изтекна на 27 юли, след като Анкара отказа удължаване при досегашните финансови параметри. Временното 12-месечно споразумение купува време, но не решава главния проблем: решението на Международния арбитражен съд в Париж от 2023 г., което задължава Турция да плати на Багдад приблизително 1.5 милиарда долара за неразрешен износ на суров петрол от регионалното правителство на Кюрдистан между 2014 г. и 2018 г.

Анкара настоява за пълно отхвърляне на този иск като условие за нов дългосрочен договор. Според източници от петролния сектор, капацитетът на трасето може да бъде увеличен от сегашните 170 000–200 000 барела на ден до внушителните 1 милион барела дневно, но това изисква нова правна рамка. Тук обаче числата се разминават с реалността – техническото състояние на тръбопровода след години на диверсии и липса на поддръжка прави бързото достигане на 1 милион барела изключително трудно постижимо без нови инвестиции за стотици милиони долари.

Влизането на TPAO в Киркук: Корпоративният пробив

На съвместната пресконференция Ердоган обяви придобиването на 15% дял от турската държавна компания TPAO в проекта на британския гигант BP за разработване на находищата в региона на Киркук. Според официалните данни на BP, началното ресурсна база на района се оценява на близо 3 милиарда барела петролен еквивалент. Сделката е пряко продължение на меморандума от февруари между TPAO и BP.

За Турция това е геоикономически пробив. Чрез TPAO тя си осигурява директен достъп до източника, вместо да бъде просто транзитна държава. Багдад от своя страна получава гарантиран купувач и технически партньор за находища, които бяха блокирани от политически спорове между централната власт и Ербил.

Но геополитическият натиск е истинският катализатор зад тази сделка. Нестабилността в Ормузкия проток и търговските рискове около морския транзит принуждават Ирак да търси сухопътни алтернативи на север. Зависимостта от танкерните маршрути през Персийския залив се превръща в прекалено голям риск за иракския бюджет, който разчита предимно на петролните приходи.