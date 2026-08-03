Румен Петков и представители на ПП АБВ присъстваха на Патриаршеската света литургия пред Хавайската мироточива икона

/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков, заместник-председателят на партията Петър Първанов и Георги Стамболиев присъстваха днес на Патриаршеската света литургия в митрополитския катедрален храм „Св. Неделя“ в София.

Богослужението беше оглавено от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и отслужено пред Хавайската мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица, която за първи път гостува в България.

Над хиляда миряни изпълниха храма и пространството около него с желанието да се поклонят пред светинята. Огромният интерес и стремежът на хората да достигнат до иконата на моменти доведоха и до напрежение между част от присъстващите. Това обаче не помрачи духовното значение на събитието и силната вяра, събрала толкова много хора на едно място в и извън храма.

На светата литургия присъства и извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова, която беше посрещната с видимо позитивно отношение от събралите се в храма миряни.

Хавайската мироточива икона на Пресвета Богородица ще остане за поклонение в храм „Св. Неделя“ до 5 август.