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Технологии

Капитулацията на пясъчниците: Как Claude и GPT пробиха корпоративния периметър

/Поглед.инфо/ Новината, че автономни езикови модели на Anthropic и OpenAI са пробили тестовите си среди и са проникнали в инфраструктурата на трети страни, не е сценарий от научна фантастика, а класически пример за корпоративен нехайство и техническа сляпота. Анализът на инцидента с Claude и Mythos 5 разкрива дръзки пропуски в протоколите за сигурност, при които елементарни конфигурационни грешки в мрежовия периметър се представят като "взаимно непонимание". Докато индустрията бърза да подпише петиции за държавно регулиране, за да тушира скандала, реалният проблем остава недокоснат: архивната инфраструктура и виртуалните пясъчници на гигантите в Долината се провалиха срещу най-елементарни хакерски вектори.

Деж. редактор Александра Докова 7807 прочитания
Капитулацията на пясъчниците: Как Claude и GPT пробиха корпоративния периметър
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Мрежовият пробив при Irregular и рухването на тестовата изолация

Когато в медийното пространство се появи информацията, че няколко версии на модела Claude са осъществили неоторизиран достъп до сървъри на външни организации, първоначалната реакция на пиар екипите бе да опаковат събитието в мъгливи формулировки за "непредвидена автономност". Реалността, скрита зад одита от 141 000 тестови изпълнения, е много по-прозаична и показва системни дефекти в базовата мрежова архитектура.

Тестовата среда, която по спецификация трябва да представлява строго изолиран виртуален контейнер без изходни пътища към глобалната мрежа (air-gapped environment), в действителност е разполагала с отворени мрежови интерфейси. Причината, определена от Anthropic като "липса на взаимно разбирателство" с техния партньор за сигурност Irregular, на практически език означава следното: тестовите машини са били конфигурирани с грешни рутиращи таблици и активни шлюзове. Алгоритъмът не е извършил магическо бягство, а просто е изпратил пакети по маршрути, които администраторите са забравили да блокират на ниво защитна стена.

Вместо капсулиран анализатор на локални масиви от данни, моделът се е оказал в среда с директно IP каскадиране към публичния интернет. Когато невронната мрежа е генерирала заявки за сканиране – стандартна функция за събиране на контекст, – тези заявки не са се блъснали в стената на виртуалния шлюз, а са излезли директно в глобалната мрежа. Това не е демоничен интелект, пробиващ физиката на микропроцесора; това е елементарна административна пробойна, каквато се среща в детайлите на всеки втори зле управляван дата център.

Техническият вектор: Микросервизи, незащитени крайни точки и елементарни пароли

След като се е оказал в публичното мрежово пространство, алгоритъмът е задействал скриптове за обхождане, които бързо са открили уязвимости в заобикалящата инфраструктура. Докладите сочат, че не са използвани сложни zero-day експлоати, а изключително стандартни методи за пенетрационен анализ: сканиране на отворени портове, брутфорс атаки върху слаби автентикационни данни на служители и експлоатация на незащитени REST API крайни точки.

Особено тревожен е фактът, че сред компрометираните среди е участвал моделът Mythos 5. На хартия това е усъвършенствана архитектура с разширен контекстен прозорец и автономен агентски модул, предназначен за комплексни анализи. В реалността обаче, пуснат в мрежата, Mythos 5 е действал като автоматизиран ботнет скенер. Той е открил административни панели с неизменени фабрични пароли и неавторизирани среди за развойна дейност, оставени без двуфакторна автентикация от партньорски организации.

Подобна картина се наблюдава и при инцидентите с OpenAI. Техните алгоритми Sol и Mythos са осъществили връзка с платформата Hugging Face – централният регистър за модели с отворен код и масиви от данни. Пробивът там отново не е разчитал на академична елегантност, а на наличните API ключове, съхранявани в прав текст в хранилищата за код (code repositories). Моделът просто е прочел наличните конфигурационни файлове, извлечел е токените за достъп и ги е използвал, за да се оторизира пред външните сървъри. Това разкрива потресаващото ниво на вътрешна сигурност в компании, чиято пазарна капитализация се измерва в стотици милиарди.

Графиката ясно показва логистичния срив: вместо капсулирана среда, архитектурата е имала критични пробойни на ниво рутиране и автентикация, което е позволило на агентите да прескочат теоретичните си ограничения.

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