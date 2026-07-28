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Защо Държавният ракетен център „Макеев“ възкреси чертежите от 1992 година

/Поглед.инфо/ Връщането към инженерните концепции от десетилетието на икономически разпад рядко е знак за излишък на нови идеи, но в ракетния сектор то понякога крие сурова суха логика. Държавният ракетен център „Макеев“ официално подготвя старта на развойната дейност по едностепенната ракета за многократна употреба „Корона“. Проектът, замразен в зората на 90-те години поради липса на ресурси и изваден на повърхността едва през 2017 година, сега навлиза в критичната фаза на изграждане на прототипи. Обещанията звучат пределно прагматично на хартия — 100 изстрелвания с един корпус, вертикално кацане и обслужване на спътници в орбита. Под външната обвивка от полимери и криогенни резервоари обаче лежи тежката физика на сухото тегло и термичната защита.

Деж. редактор Александра Докова 5450 прочитания
Защо Държавният ракетен център „Макеев“ възкреси чертежите от 1992 година
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Сенките на проектирането: От балистичните подводници до едностепенния космос

Всеки, който е прекарал достатъчно време в прашните архиви на ракетното конструкторско бюро в Миас, знае, че школата на Виктор Макеев никога не е страдала от липса на инженерна фантазия. Тяхната традиционна специализация — балистичните ракети за подводници с течно гориво — ги научи да напъхват максимална енергия в най-ограничения възможен обем. Проектът за едностепенна ракета-носител с вертикално излитане и кацане „Корона“ (SSTO — Single-Stage-To-Orbit) обаче е съвсем друго чудовище. Когато през 1992 г. конструкторите предлагат концепцията за монолитен корпус с дължина 38 метра и диаметър 10 метра, идеята се сблъсква с желязна стена: материалите от онова време просто тежаха твърде много. Уравнението за задвижване на Циолковски не прощава на никого. За да достигне една ракета първа космическа скорост от около 7.9 км/сек без да отхвърля празни резервоари по пътя си, масата на самата конструкция, двигателите и топлозащитата не трябва да надвишава едва няколко процента от общото стартово тегло.

Конструктивният избор на двойката гориво течен водород и течен кислород е единственият възможен от гледна точка на специфичния импулс. Водородът осигурява максимална тяга на единица маса, но носи със себе си огромен обем и сурова логистична кошмарност. Криогенните резервоари изискват екстремна изолация, а плътността на течния водород е толкова ниска, че корпусът трябва да бъде гигантски. Оттам нараства и повърхността, която се нуждае от термична защита при обратното навлизане в плътните слоеве на атмосферата. През 2017 година, когато проектът бе реанимиран, инженерният състав заложи на съвременни въглеродни композити и нови термоустойчиви материали, за да свие сухото тегло. Но материалознанието само по себе си не премахва факта, че при едностепенната схема всеки излишен килограм в кабелните трасета или газоструйните кормила се изважда директно от полезния товар.

Анатомия на апарата: Двигатели с външно разширение и термичен сурогат

Инженерната конфигурация на „Корона“ се различава фундаментално от двустепенния подход на американската компания SpaceX с нейната ракета Falcon 9. Докато Илон Мъск жертва част от горивото на първата степен за кацане и просто изхвърля евтината втора степен, руските инженери се опитват да спасят абсолютно целия апарат. За тази цел ракетата разчита на двигател с клинобустерно дюза (аеро spike) или пръстеновидна горивна камера, която запазва висока ефективност както на морското равнище, така и в пълен вакуум. Това е технологичен крайъгълен камък, над който западната индустрия си счупи зъбите още по времето на експерименталния X-33 и McDonnell Douglas DC-X през 90-те години.

Външната повърхност на ракетата трябва да издържа на термодинамичен ад при връщане на Земята. Плоската или трапецовидна основа с разгъваеми крака за кацане изисква амортизационни системи, способни да поемат остатъчната импулсна енергия без да увредят силовия набор на криогенните резервоари. По данни от наличната документация, ракетата е разчетена за извеждане на 6 тона полезен товар на ниска околоземна орбита, а при използване на схема с две последователни изстрелвания и прехвърляне на товари — до 10.6 тона. Централният транспортен отсек е проектиран не просто като товарен трюм, а като операционна платформа, способна да улавя, ремонтира и презарежда спътници direct на място. Тази функционалност е свързана с развиващите се концепции за изследванията на орбиталната инфраструктура, където премахването на космическия боклук и удължаването на живота на скъпи спътници се превръща в основен икономически аргумент.

Суровата икономика на инфраструктурата и износването на ресурса

Декларираният ресурс от 100 полета за един корпус звучи впечатляващо в презентационните брошури за изложения като „ИННОПРОМ“, но реалността на междинното обслужване обикновено зачерква голяма част от теоретичната печалба. Термичната защита, колкото и съвременна да е тя, претърпява микропукнатини от температурните цикли от минус 250 градуса по Целзий вътре в резервоарите до над плюс 1200 градуса по повърхността при спирането в атмосферата. За да може „Корона“ наистина да лети с минимални проверки между стартовете, а не да прекарва по шест месеца в хангар за рентгенова дефектоскопия на всеки композитен панел, е необходима коренно нова диагностична система, вградена директно в структурата.

Логистичната котва на проекта се казва космодром „Восточный“. Транспортирането на монолитно тяло с диаметър 10 метра до далечния изток по железопътна мрежа е физически невъзможно поради габаритите на тунелите и мостовете. Това означава, че финалната сглобка, тестовите изпитания и производството на едрогабаритните елементи ще трябва да се организират или на място, или да се разчита на специализиран тежък въздушен транспорт. Зареждането с хиляди тонове течен водород на площадка в Амурска област изисква изграждането на мощни криогенни заводи и сложна инфраструктура, чиято цена задължително трябва да влезе в сметката за цената на един килограм изведен товар.

Европа и Китай вървят по значително по-консервативни и изпитани пътища. Програми като Ariane Next на Европейската космическа агенция или многократните варианти на китайските ракети Long March разчитат на стъпаловидни схеми с метаново гориво. Мetanът е значително по-плътен, не изисква толкова екстремна изолация и позволява изграждането на много по-компактни и евтини корпуси. Руският избор да се заложи отново на водородния SSTO вектор е риск с високи залози. Ако проектът достигне летни изпитания след началото на развойната си фаза, планирана за 2026 година, той или ще преобърне икономиката на изстрелванията, или ще остане уникален паметник на инженерната упоритост срещу законите на термодинамиката.

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