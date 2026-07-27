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Технологии

Фантомните потребители: До 15% от хората вече биват грешно класифицирани като машини от защитните стени

/Поглед.инфо/ Физическите сървъри в дейта центровете в Ашбърн, Вирджиния, и Франкфурт не спят, но хората, които ги захранваха с кликове, все по-често отсъстват. Трафикът в глобалната мрежа премина критична граница, зад която човешкото присъствие се превръща в малцинство. За първи път от създаването на световната мрежа, автоматизираните системи, скриптовете и автономните агенти генерират повече от половината от общия обем заявки. Това не е научна фантастика, а суров инфраструктурен факт, измерван в терабайти за секунда и фактури за електричество.

Деж. редактор Александра Докова 3557 прочитания
Фантомните потребители: До 15% от хората вече биват грешно класифицирани като машини от защитните стени
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Когато през юни инфраструктурната компания Cloudflare извади данните за трафика през своята глобална мрежа, филтрираща заявки към десетки милиони домейни, суровата статистика изненадващо изпревари предварителните прогнози. Изпълнителният директор Матю Принс очакваше критичната точка, в която алгоритмите превземат над 50% от мрежата, да настъпи чак в края на 2027 година. Данните за юни обаче заковаха показателя на 58% автоматизиран трафик. Причината за този тригодишен скок не е класическият спам или елементарните DoS атаки от миналото десетилетие, а експлозивната интеграция на автономни агенти с изкуствен интелект. Според доклада на Human Security за последните 12 месеца активността на тези софтуерни модули – програми, които самостоятелно сканират страници, попълват форми и симулират транзакции – е нарастнала с почти 8000%.

Ако погледнем под повърхността на маркетинговите гръмки фрази за "дигитална трансформация", картинката придобива много по-груб физически измерение. Дигиталните платформи се пълнят с алгоритмичен шум, който консумира реална гигават-часова енергия, износва физическите твърди дискове в оптиката и претоварва интерфейсите. За една година компании като Thales отчитат, че общият бот трафик е достигнал 53%, като над 40% от цялата глобална онлайн активност се квалифицира като злонамерена или сива агрегация на данни. Зад тези данни стои просто счетоводство – скриптовете на големите технологични компании обикалят глобалните сървъри 24/7, за да засмукват текст, изображения и кодове, с които да хранят невронните мрежи.

Това е икономическа война за ресурси. Традиционният интернет модел, който захранваше дигиталните медии и търговци през последните три десетилетия, беше изграден върху елементарната верига: човек вижда банер, кликва, влиза в сайта и купува продукт. Днес тази верига е прекършена. Софтуерните агенти не купуват през банери, не гледат видеореклами и не се влияят от дизайна на дадена страница. При финансовия гигант Stripe приблизително 70% от заявките към програмния интерфейс (API) вече се генерират директно от софтуерни агенти, а не от хора, попълващи данни в браузър. В платформата за търговия Alpaca за едно тримесечие автоматизираните заявки са скочили от под 10% на близо 30%. Мрежата спира да бъде пространство за визуален контакт и се превръща в безличен протокол за обмен на сурови данни между алгоритми.

Проблемът обаче е, че настоящата защитна инфраструктура просто не е проектирана за такъв тип товар. Класическите проверки като CAPTCHA – онези досадни картинки с светофари и пешеходни пътеки – вече са напълно компрометирани. Съвременните машини се справят с разпознаването на образи по-бързо и по-точно от средностатистически уморен човек. Това наложи Cloudflare да пусне системата Precursor, която се опитва да анализира поведенческия профил на цялата сесия, вместо единично действие. И тук лъсват пробойните в теорията. Настоящите защитни филтри са толкова агресивни, че между 7% и 15% от реалните хора биват погрешно блокирани като ботове, докато в същото време по-сложните автономни агенти преминават през филтрите безпроблемно.

За да не се срути тази кашонена кула от грешни идентификации, технологични гиганти от ранга на Microsoft, Google, Cloudflare и Mozilla започнаха спешна работа по нов стандарт, наречен PACT. Целта му е да удостоверява реални потребители криптографски, без да се изисква разкриване на лична самоличност. Но това е само техническото закърпване на проблема. Истинското напрежение е финансово. Издателите на съдържание – от малки специализирани сайтове до медийни конгломерати – виждат как сървърите им пращат терабайти данни към бота на някой стартъп, без в замяна да получат нито един реален посетител. От септември Cloudflare въвежда задължение AI crawlers да плащат такса за достъп до съдържанието, ако искат да продължат да го индексрат.

Анализаторите от PitchBook оценяват, че потенциалната икономическа стойност на задачите, които AI агентите ще поемат занапред, възлиза на близо 20 трилиона долара. Към днешна дата се използва едва около 1% от този капацитет. Това означава само едно: сегашният скок от 8000% е просто началната фаза. Предстои геометрична прогресия, която окончателно ще превърне публичния интернет в затворено архивно гробище за машинен обмен. Данните от [ранните проучвания за бот трафика] (https://www.cloudnet-analysis.org) вече го загатнаха, а настоящите доклади за [разпределената сървърна инфраструктура] (https://www.infrastructure-trends.com) просто потвърждават очевидното: хората постепенно се превръщат в малцинство в собствената си мрежа.

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