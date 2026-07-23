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Технологии

Руският 150-нанометров литограф: Технологичен пробив или просто опит за оцеляване в чиповата изолация

/Поглед.инфо/ Зеленоградският нанотехнологичен център (ЗНТЦ) обяви пускането на два прототипа за електронно-лъчева литография, проектирани за работа по 150-нанометров технологичен процес. Новината звучи шумно на фона на глобалната технологична блококада, но всеки, който е стъпвал в чиста стая или е преписвал архиви на съветското министерство на електронната промишленост, знае, че между лабораторията и фабриката стои цяла бездна от сурови инженерни реалности. Става дума за безмаскова технология — подход, който спестява милиони за скъпи фотошаблони, но плаща висока цена под формата на изключително бавна скорост на обработка. Тестовете ще продължат четири месеца, а целта не е конкуренция с тайванските гиганти, а задоволяване на критични ниши в специалната и космическата електроника.

Деж. редактор Александра Докова 6998 прочитания
Руският 150-нанометров литограф: Технологичен пробив или просто опит за оцеляване в чиповата изолация
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Когато четеш прессъобщения за постижения в микроелектрониката, издадени в източната част на Европа, винаги си струва първо да избършеш праха от очите си и да погледнеш тонажа на машините, вместо маркетинговите обещания. Новината, че Зеленоградският нанотехнологичен център е сглобил и изпраща за четиримесечни изпитания два прототипа за електронно-лъчева литография по проектна норма 150 нанометра, не прави изключение. В медийното пространство това се сервира като едва ли не квантов скок, но за всеки с поне малко архивна памет и представа от полупроводникова физика, става дума за нещо много по-прозаично и закъсняло — остра промишлена нужда, сглобена с каквото е останало под ръка.

За да се разбере за какво точно се борят в Зеленоград, трябва да се излезе от илюзията за 3-нанометровите процесори в съвременните смартфони. Технологичният процес от 150 нанометра бе абсолютният световен стандарт някъде около 2001–2003 година. Днес това изглежда като археология, но за автопром, промишлена автоматизация, сензори, силова електроника и бордови системи на спътници това продължава да бъде напълно достатъчна и даже изключително надеждна база. По-интересен тук обаче е не самият размер на елементите, а методът на тяхното нанасяне.

Разработеното оборудване използва електронно-лъчева литография (Electron Beam Lithography). За разлика от класическата оптична фотолитография, при която светлината преминава през предварително подготвена стъклена маска (фотошаблон) и проектира целия чип наведнъж върху силициевата пластина, електронният лъч работи като електронно графично перо. Той „рисува“ структурата точка по точка, пиксел по пиксел. Според техническата документация на ЗНТЦ, това позволява пълно отпадане на фотошаблоните — процес, известен като безмаскова литография.

Тук изплува първата сериозна пробойна в оптимистичните теории за бързо импортозаместване. Производството на един комплект опто-механични фотошаблони за нов чип струва стотици хиляди, а понякога и милиони долари. За малки серии, прототипи или бутикови партиди за военни и космически нужди, плащането на такава цена е икономическо самоубийство. Електронно-лъчевият метод елегантно заобикаля този разход — променяш софтуерния файл и машината започва да рисува новия дизайн веднага. Само че физиката не дава нищо безплатно. Рисуването точка по точка е отчайващо бавно. Ако една съвременна степерна оптична система обработва десетки силициеви пластини на час, то електронно-лъчевата инсталация може да умува над една-единствена пластина дни наред.

Това прави новите зеленоградски прототипи абсолютно неприложими за масово гражданско производство. Те няма да произвеждат процесори за лаптопи или компютри, нито дори за евтини потребителски уреди. Тяхното предназначение, ако тестовете изобщо преминат успешно, е да служат за научни изследвания, изработване на самите фотошаблони за други, по-стари фотолитографи, или за производство на микроскопични серии специализирани интегрални схеми, където цената на единица време няма никакво значение спрямо липсата на алтернатива. В архивното гробище на съветския военно-промишлен комплекс има десетки подобни инсталации от 80-те години — бавни, капризни към вакуум и вибрации, но способни да сътворят единични бройки, когато контролът по износа на западните държави затвори вратите.

Архитектурни лимити и вакуумна логистика

От инженерна гледна точка електронно-лъчевата машина е изключително сложен конгломерат от високоволтова електронна оптика, прецизна вакуумна механика и свръхстабилни източници на захранване. За да работи 150-нанометров електронен лъч без отклонения, цялата система трябва да бъде изолирана от най-минималните външни магнитни полета и механични вибрации. Дори стъпките на оператора в съседната зала или преминаването на камион по близката улица могат да дефокусират лъча и да превърнат силициевата подложка в брак. Не се съобщава с какви позициониращи маси и вакуумни помпи разполагат прототипите в Зеленоград, но се знае, че компонентната база за подобни възли традиционно разчиташе на внос от Германия, Япония или Нидерландия.

Предишните разработки на центъра включват оптичен фотолитограф с резолюция 350 нанометра, а крайната цел, обявена от конструкторите, е достигането на 130 нанометра. стъпка от 350 към 150 и след това към 130 нанометра изглежда като скромен напредък на фона на глобалните 2-нанометрови надпревари, но в условията на пълна изолация всяка стъпка надолу по скалата на резолюцията изисква изграждането на цяла съпътстваща химическа и оптическа индустрия. Всяка стъпка е свързана с разработването на специфични фоторезисти — химически съединения, които реагират на електронно облъчване, а доставките на високочисти реагенти за тях представляват друг, не по-малък логистичен кошмар.

Не може да не се отбележи и факторът време. Четири месеца за изпитания на два прототипа е изключително кратък срок за оборудване от такъв клас. Обикновено за пълно калибриране, проверка на повторимостта на резултатите и тестове за деградация на електронното оръдие са необходими поне 12 до 18 месеца непрекъсната работа в реални условия. Дали обявеният срок е реална инженерна рамка или просто отчетна дата за предаване на проект по държавна субсидия, предстои да се види. По подобни казуси може да се направи справка с паралелните опити за възстановяване на микроелектронното оборудване в руските изследователски институти, където документите често изпреварват реалния добив на годни чипове.

В крайна сметка зеленоградският 150-нанометров литограф не е оръжие за завладяване на световните пазари, а техническо средство за оцеляване в условия на пълна автономия. Той показва ясна стратегия: изоставяне на илюзиите за масов чипов суверенитет в близко бъдеще и фокусиране върху критичните точки — там, където няколко стотици специализирани чипа годишно могат да поддържат функционирането на цяла индустрия, дори и ако цената на всеки един от тях е съизмерима с теглото му в злато.

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