Защо жертвите на хипотермия разкъсват дрехите си минути преди смъртта

/Поглед.инфо/ Когато планинските спасители или оперативните групи попаднат на замръзнал човек в тайгата или в ниските клисури, сцената почти винаги първоначално обърква криминалистите. До вкочененото тяло, разхвърляни из снега, лежат дебели якета, кубинки и термични чорапи. Първичната полицеийска логика търси насилие, грабеж или инсценировка, но истината се крие в суровата съдебна медицина. При термичен срив на организма се задейства биологичен парадокс: преди да издъхне, хипотермичният човек изпитва субективното усещане за изгаряща жега.

Клиничният път към пълния термичен срив

Ако разгледаме човешкия организаъм не като романтична биологична структура, а като сложна хидравлична система с вътрешно горене, бързо ще разберем защо студът я троши с такава методичност. Центърът за терморегулация в хипоталамуса разполага с доста ограничени ресурси. Когато повърхностните кожни рецептори регистрират траен спад на температурата, системата включва аварийните протоколи. Първоначално мускулната тъкан започва да се съкращава неконтролируемо — треперене, което е просто механичен опит да се генерира топлина чрез триене и метаболизъм.

Основната отбранителна линия обаче е вазоконстрикцията. Хипоталамусът издава заповед за брутално съкращаване на периферните съдове. Кръвопотокът към крайниците се свежда до критичен минимум, за да се изолира така нареченото "вътрешно ядро" — сърцето, белите дробове и главният мозък. Този процес се описва подробно в класическите изследвания по криминалистика, като тези на немския професор Бротърсън, анализирал десетки подобни случаи още през миналия век. Кожата побледнява, пръстите губят чувствителност, но вътрешните органи продължават да получават нужните 37 градуса по Целзий. Тази отбранителна тактика на тялото работи безупречно, но има ясен физиологичен лимит, след който мускулатурата на съдовете просто капитулира.

Фалшивата вълна от горещина и сривът на гладките мускули

Когато вътрешната телесна температура падне под 32 градуса, контролният център в мозъка влиза в интелектуална мъгла. Висшите когнитивни функции заглъхват, а координацията отказва. На този етап вазомоторният център губи власт над периферните съдове. Гладките мускули, които с часове са държали артериите и капилярите плътно свити, се изтощават напълно и се отпускат.

Този момент на пълно предалие на вазомоторния тонус води до масивна вазодилатация. Огромно количество топла кръв от вътрешното ядро нахлува внезапно към измръзналата периферия и кожните рецептори. За периферните нерви, съществували с часове в леден вакуум, този прилив е жега с висока интензивност. Мозъкът, вече страдащ от тежка хипоксия и студова дезориентация, интерпретира получения сигнал по възможно най-трагичния начин: "тялото гори".

Статистиката от архивите на Института по съдебна медицина показва, че около четвърт от смъртните случаи от хипотермия в диви условия носят белезите на това парадоксално събличане. Измерванията на терен сочат, че след свалянето на дрехите загубата на остатъчна топлина се ускорява неколкократно, скъсявайки агонията до броени минути. В този момент човек действа чисто физиологично, подчинявайки се на погрешния сигнал на собствената си умираща нервна система.

Синдромът на терминалното заравяне като последен рефлекс

Има обаче и друг детайл от тези съдебни протоколи, който често остава извън стандартните медицински учебници. В голяма част от случаите, след като са се съблекли, жертвите правят нещо още по-необяснимо на пръв поглед. Спасителните екипи намират телата им натикани в тесни пространства — под паднали дървета, в скални пролуки, под паркирани автомобили или дълбоко изровени в снегонавяванията.

Това поведение в съдебната патология се класифицира като "синдром на криене и умиране" (интерпретиран в немската литература като Schneetreiben-Reflex). Когато кората на главния мозък изключи от липса на кислород и ниска температура, контролът над тялото се поема от древните структури на мозъчния ствол. Това е най-старият еволюционен софтуер. В агонията си измръзналият бозайник задейства подсъзнателен инстинкт за закопаване и търсене на бърлога, за да предпази тялото си от хищници в момент на пълна безпомощност.

Няма нищо мистериозно или ирационално в тази поредица от действия. Става дума за сурова биологична логика: хипоксия, парализа на вазомоторния тонус, погрешен топлинен сигнал и накрая — активиране на древния неврологичен архив. Всичко това съставлява трагичния, но напълно обясним биологичен край на човека, попаднал в капана на ниските температури.