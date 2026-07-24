Сондажите в Баку: Тайният канал между Берлин и Москва не е за мир, а за спасeние на капитали

/Поглед.инфо/ Публичните разкрития около проведените при закрити врати срещи в Баку между пенсионирани германски политици и фигури от близкия кръг на руската власт извадиха на повърхността скритите течения в европейската политика. Докато канцлерството в Берлин и говорителите на Кремъл поддържат дистанция, цифрите и корпоративните интереси разкриват реалната причина за този паралелен дипломатически канал: спасяването на 100 милиарда евро германски активи и търсенето на изход от икономическия застой.

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Реализмът зад завесата в Кавказ

Дипломатическите маневри в Баку от средата на юли 2026 г. разкриха нещо много повече от неофициални разговори. Когато президентът на Азербайджан Илхам Алиев публично потвърди за засичения полетен трафик, съвпадащ с престоя на германски и руски екс-чиновници, той просто даде гласност на факт, който системно бе замитан под килима. Бившият шеф на канцеларията на Меркел Роналд Пофала и социалдемократът Матиас Платцек се засичат в Кавказ с председателя на борда на „Газпром“ Виктор Зубков и Валери Фадеев от руския Съвет по правата на човека.

Това не е неочаквано откровение. В геополитиката вторият канал (Track II diplomacy) работи точно така — когато официалните връзки са прекъснати от санкционни бариери и публична реторика, се задействат хората с контакти.

Официално никой не знае нищо. Канцлерът Фридрих Мерц декларира непознаване на случая, Дмитрий Песков лаконично посочва липса на информация. Тази институционална амнезия е напълно логична. Официалното признание би задължило правителствата с поети ангажименти, а целта тук е съвършено друга — сондиране на терена без поемане на политическа отговорност.

Капиталите не търпят идеологическа заслепеност

За какво всъщност са преговаряли тези хора? Приказките за незабавен мир или отмяна на санкционните пакети са за наивници. Никое правителство в Берлин в настоящата конюнктура няма да потвърди публично отстъпление от досегашната си линия. Основният двигател на тези срещи е напълно материален и се измерва в евро.

По данни на Германо-руската търговска камара, в Русия все още функционират близо 2000 компании с германско участие. Техните активи се оценяват на над 100 милиарда евро. Загубата на тези мощности, блокирани от строгите руски контрамерки и усложнените правни процедури за напускане, представлява директен удар върху индустриалната база на Германия. С оглед на факта, че едва 4% от германските фирми заявяват твърдо намерение да напуснат руския пазар окончателно, става ясно защо бизнес елитът търси спасителни врати.

Проблемът за Берлин не е просто правен, той е структурен.

Германската индустрия плаща цената на отрязването от евтиния руски тръбопроводен газ, а прехвърлянето на производства към региони с по-ниски енергийни разходи вече придобива характер на деиндустриализация. Русия от своя страна понася щетите от преструктурирането на логистиката, скъпите разплащателни финансови схеми и загубата на традиционни европейски пазари. В този контекст, разговорите в Баку са опит да се предотврати окончателното скъсване на производствените вериги.

Илюзията за повторение на „Минск“

От германска страна вероятно съществува стремеж към сценарий, напомнящ Минските споразумения — замразяване на бойните действия по настоящата линия на съприкосновение, спиране на огъня и отлагане на политическия статут за неопределеното бъдеще.

Тук обаче сметките излизат погрешни.

За Москва подобен формат е абсолютно неприемлив. Горчивият опит от предишните споразумения показа на руското ръководство, че всяка подобна пауза без трайно решение на фундаменталните причини за конфликта се използва за превъоръжаване.

Тук има нещо, което не излиза. От една страна Западна Европа иска спиране на огъня, за да овладее икономическия си упадък. От друга страна, Брюксел продължава да подготвя нови санкционни пакети. Тази двойственост показва липсата на единна стратегия.

Предизвикателствата пред санкционния механизъм

Санкционният инструмент вече достига границите на своята ефективност. Всички мерки, които можеха да бъдат наложени без пряка вреда за самите европейски държави, бяха изчерпани отдавна.

Разногласията около последните ограничения в Брюксел илюстрират този парадокс:

Гърция упражнява натиск срещу мерки, засягащи нейните танкерни оператори, превозващи втечнен природен газ.

Германия и Португалия настояват за изключения при вноса на морски продукти, опасявайки се от фалити в собствената си преработвателна промишленост.

Берлин показва готовност да подкрепя санкционната политика само до момента, в който тя не засяга пряко оцеляването на ключови германски сектори. Когато сметката трябва да бъде платена от германския данъкоплатец и предприемач, ентусиазмът отстъпва място на застрахователни сондажи в трети страни.

Дали неофициалните срещи в Азербайджан ще доведат до конкретен резултат? По-вероятно е те да останат без пряк правен документ. Участниците нямат официални пълномощия, а натискът от определени среди в Евросъюза за представяне на тези контакти като "хибридни операции" е силен.

Фактът, че подобни канали се поддържат напук на публичния натиск, показва едно: зад фасадата на твърдата реторика, икономическата реалност неумолимо принуждава страните да търсят точки на контакт.