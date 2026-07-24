Абонирай се
Свят

Сондажите в Баку: Тайният канал между Берлин и Москва не е за мир, а за спасeние на капитали

/Поглед.инфо/ Публичните разкрития около проведените при закрити врати срещи в Баку между пенсионирани германски политици и фигури от близкия кръг на руската власт извадиха на повърхността скритите течения в европейската политика. Докато канцлерството в Берлин и говорителите на Кремъл поддържат дистанция, цифрите и корпоративните интереси разкриват реалната причина за този паралелен дипломатически канал: спасяването на 100 милиарда евро германски активи и търсенето на изход от икономическия застой.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 8496 прочитания
Сондажите в Баку: Тайният канал между Берлин и Москва не е за мир, а за спасeние на капитали
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Реализмът зад завесата в Кавказ

Дипломатическите маневри в Баку от средата на юли 2026 г. разкриха нещо много повече от неофициални разговори. Когато президентът на Азербайджан Илхам Алиев публично потвърди за засичения полетен трафик, съвпадащ с престоя на германски и руски екс-чиновници, той просто даде гласност на факт, който системно бе замитан под килима. Бившият шеф на канцеларията на Меркел Роналд Пофала и социалдемократът Матиас Платцек се засичат в Кавказ с председателя на борда на „Газпром“ Виктор Зубков и Валери Фадеев от руския Съвет по правата на човека.

Това не е неочаквано откровение. В геополитиката вторият канал (Track II diplomacy) работи точно така — когато официалните връзки са прекъснати от санкционни бариери и публична реторика, се задействат хората с контакти.

Официално никой не знае нищо. Канцлерът Фридрих Мерц декларира непознаване на случая, Дмитрий Песков лаконично посочва липса на информация. Тази институционална амнезия е напълно логична. Официалното признание би задължило правителствата с поети ангажименти, а целта тук е съвършено друга — сондиране на терена без поемане на политическа отговорност.

Капиталите не търпят идеологическа заслепеност

За какво всъщност са преговаряли тези хора? Приказките за незабавен мир или отмяна на санкционните пакети са за наивници. Никое правителство в Берлин в настоящата конюнктура няма да потвърди публично отстъпление от досегашната си линия. Основният двигател на тези срещи е напълно материален и се измерва в евро.

По данни на Германо-руската търговска камара, в Русия все още функционират близо 2000 компании с германско участие. Техните активи се оценяват на над 100 милиарда евро. Загубата на тези мощности, блокирани от строгите руски контрамерки и усложнените правни процедури за напускане, представлява директен удар върху индустриалната база на Германия. С оглед на факта, че едва 4% от германските фирми заявяват твърдо намерение да напуснат руския пазар окончателно, става ясно защо бизнес елитът търси спасителни врати.

Проблемът за Берлин не е просто правен, той е структурен.

Германската индустрия плаща цената на отрязването от евтиния руски тръбопроводен газ, а прехвърлянето на производства към региони с по-ниски енергийни разходи вече придобива характер на деиндустриализация. Русия от своя страна понася щетите от преструктурирането на логистиката, скъпите разплащателни финансови схеми и загубата на традиционни европейски пазари. В този контекст, разговорите в Баку са опит да се предотврати окончателното скъсване на производствените вериги.

Илюзията за повторение на „Минск“

От германска страна вероятно съществува стремеж към сценарий, напомнящ Минските споразумения — замразяване на бойните действия по настоящата линия на съприкосновение, спиране на огъня и отлагане на политическия статут за неопределеното бъдеще.

Тук обаче сметките излизат погрешни.

За Москва подобен формат е абсолютно неприемлив. Горчивият опит от предишните споразумения показа на руското ръководство, че всяка подобна пауза без трайно решение на фундаменталните причини за конфликта се използва за превъоръжаване.

Тук има нещо, което не излиза. От една страна Западна Европа иска спиране на огъня, за да овладее икономическия си упадък. От друга страна, Брюксел продължава да подготвя нови санкционни пакети. Тази двойственост показва липсата на единна стратегия.

Предизвикателствата пред санкционния механизъм

Санкционният инструмент вече достига границите на своята ефективност. Всички мерки, които можеха да бъдат наложени без пряка вреда за самите европейски държави, бяха изчерпани отдавна.

Разногласията около последните ограничения в Брюксел илюстрират този парадокс:

  • Гърция упражнява натиск срещу мерки, засягащи нейните танкерни оператори, превозващи втечнен природен газ.
  • Германия и Португалия настояват за изключения при вноса на морски продукти, опасявайки се от фалити в собствената си преработвателна промишленост.

Берлин показва готовност да подкрепя санкционната политика само до момента, в който тя не засяга пряко оцеляването на ключови германски сектори. Когато сметката трябва да бъде платена от германския данъкоплатец и предприемач, ентусиазмът отстъпва място на застрахователни сондажи в трети страни.

Дали неофициалните срещи в Азербайджан ще доведат до конкретен резултат? По-вероятно е те да останат без пряк правен документ. Участниците нямат официални пълномощия, а натискът от определени среди в Евросъюза за представяне на тези контакти като "хибридни операции" е силен.

Фактът, че подобни канали се поддържат напук на публичния натиск, показва едно: зад фасадата на твърдата реторика, икономическата реалност неумолимо принуждава страните да търсят точки на контакт.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Яков Кедми: Путин разцепи Запада – Америка остави Европа сама срещу Русия
Свят

Яков Кедми: Путин разцепи Запада – Америка остави Европа сама срещу Русия

/Поглед.инфо/ Яков Кедми прави един от най-рязките си анализи за стратегическата промяна, която Владимир Путин успя да наложи в отношенията между Русия, САЩ и Европа. В разговора ми с него Кедми обяснява защо Вашингтон вече разбира, че война с Русия заради европейските амбиции може да постави под удар самата Америка – и защо това оставя Европа в драматично по-слаба позиция. Говорим и за срещата Лавров–Рубио, провала на мирния процес около Украйна, западните надежди за „Русия след Путин“ и опасната илюзия, че смяната на един човек автоматично ще промени руската държава. Според Кедми истинският въпрос е много по-тежък: кой може да наследи Путин и какво ще стане с Русия, ако начело отново се появи лидер от мащаба на Горбачов или Елцин?

24.07.2026 18:00
Проф. Нако Стефанов: Западът няма да спре войната, докато не реши въпроса с Русия
Украйна

Проф. Нако Стефанов: Западът няма да спре войната, докато не реши въпроса с Русия

/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с проф. Нако Стефанов анализираме войната в Украйна като все по-опасен геополитически, технологичен и цивилизационен сблъсък. Каква е реалната роля на САЩ и Европа, защо опитите за преговори с Русия се провалят и кой има интерес конфликтът да продължава? Говорим и за най-тежкия въпрос за нас – защо България се оказва въвлечена в противопоставяне, което може да промени съдбата на Европа, без самата тя да определя правилата и посоката му.

24.07.2026 17:30
Проектът "Тихановская": Номенклатура в изгнание, 0.03% активност и опекунство от Брюксел
Свят

Проектът "Тихановская": Номенклатура в изгнание, 0.03% активност и опекунство от Брюксел

/Поглед.инфо/ Зад блясъка на дипломатическите срещи в Ереван, Варшава и Киев, политическият проект на Светлана Тихановская навлиза в необратим процес на институционален колапс. С избирателна активност от едва 0.03% на майските избори за т.нар. Координационен съвет и задкулисни боричкания за грантово финансиране, бегълците от Минск губят и последните си връзки с реалността вътре в Беларус. Докато Брюксел продължава да поддържа формацията като евтин лост за натиск, за официален Минск тази формация отдавна е престанала да съществува като вътрешнополитически фактор.

24.07.2026 17:05
Финансовият разкол в Киев: Скандалът за военния бюджет смени главнокомандващия на ВСУ
Свят

Финансовият разкол в Киев: Скандалът за военния бюджет смени главнокомандващия на ВСУ

/Поглед.инфо/ Внезапната смяна на главнокомандващия въоръжените сили на Украйна и началника на Генералния щаб не е просто епизод от военните действия, а резултат от остър вътрешен конфликт за контрол върху държавните поръчки за военно-промишления комплекс. Скандалът около бившия министър на отбраната Фьодоров, лобирането за дрон компании като Skyfall и FirePoint, както и публичният сблъсък с Командването на логистиката разкриват сериозни пукнатини в киевската власт. Новият главнокомандващ Михаил Драпатий заема поста в момент на тежко изтегляне на украинските части от ключови позиции в Донбас и правен вакуум в правителството.

24.07.2026 16:50
Хелзинки затваря вратата за Пекин: Ограничения за китайски имоти и такси за онлайн търговията
Свят

Хелзинки затваря вратата за Пекин: Ограничения за китайски имоти и такси за онлайн търговията

/Поглед.инфо/ Хелзинки окончателно пренаписва външнополитическата си доктрина, отказвайки се от десетилетия граден статут на неутрален арктически мост между Изтока и Запада. След официалното влизане в НАТО и разполагането на предни бази на алианса в Рованиеми, финландската държава предприема системно ограничаване на китайските инвестиции, блокиране на сделки с имоти около критична инфраструктура и въвеждане на нови митнически такси върху източния внос. Внезапният завой от прагматичен търговски партньор към фронтова линия на възпиране обаче вече удря пряко по финландския бизнес и поставя под въпрос икономическата стабилност на страната.

24.07.2026 16:40
"Maersk" пренасочва контейнеровозите към Констанца след ударите по Черноморск, логистиката на Киев се удължава с 400 км
Свят

"Maersk" пренасочва контейнеровозите към Констанца след ударите по Черноморск, логистиката на Киев се удължава с 400 км

/Поглед.инфо/ Решението на датския логистичен гигант Maersk да прекрати курсовете до украинските черноморски пристанища и да пренасочи товарния поток към румънското пристанище Констанца маркира нова фаза в сухопътната и морска блокада на Украйна. Анализът показва, че макар това да удължава логистичните линии с близо 400 километра, пълният ефект върху украинския военен и търговски транзит ще зависи от инфраструктурните възли при Затока и Маяки. Паралелно с това технологичните адаптации на фронта и напрежението в Близкия изток пренареждат глобалните вериги за доставки.

24.07.2026 16:30
Министерство на търговията: Китай и САЩ събират мнения относно споразуменията за намаляване на митата и ще ускорят прилагането им
Поглед към Китай

Министерство на търговията: Китай и САЩ събират мнения относно споразуменията за намаляване на митата и ще ускорят прилагането им

/Поглед.инфо/ На 23 юли, в отговор на въпрос по време на пресконференция относно напредъка по създаването на Търговски съвет и Инвестиционен съвет между Китай и САЩ, Мън Хуатин, директор на Отдела за чуждестранни инвестиции към Министерството на търговията на Китай, заяви, че в момента икономическите и търговските екипи на двете страни поддържат тясно сътрудничество по отношение на конкретните договорености за структурата, функциите и начина на функциониране на Търговския съвет. Съответните институции обсъждат напредъка по рамките за взаимно намаляване на митата в размер на 30 милиарда долара от всяка страна.

24.07.2026 15:15
Провокациите на Филипините в Южнокитайско море не могат да нарушат сътрудничеството между Китай и АСЕАН
Поглед към Китай

Провокациите на Филипините в Южнокитайско море не могат да нарушат сътрудничеството между Китай и АСЕАН

/Поглед.инфо/ На 23 юли два филипински служебни кораба, без да се съобразят с многократните призиви и предупреждения от китайска страна, нахлуха в акваторията на китайския остров Хуанйен. В отговор Китайската морска охрана предприе необходимите мерки съгласно закона, с които ги прогони от китайски води. Това е поредният инцидент, след като преди три дни Филипините умишлено провокираха и нападнаха служители на китайската морска охрана на рифа Жън‘ай. Важен детайл е, че тези две нарушения и провокации на Филипините се случиха преди и след срещата на външните министри на Китай и АСЕАН, като намерението им да създават безредици в морето и да подкопават атмосферата на диалог и сътрудничество е повече от очевидно.

24.07.2026 15:00