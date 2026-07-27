Военните сили на окръга ще защитават решително териториалния суверенитет и морските права на страната, както и мира и стабилността в региона, категоричен е говорителят.
Южният военен окръг на КНОА: Ще защитаваме решително териториалния суверенитет и морските си права
/Поглед.инфо/ Старши полковник Джай Шъчън, говорител на Южния военен окръг на КНОА, заяви, че на 26 юли е било организирано рутинно патрулиране в Южнокитайско море с морски и въздушни сили. Филипините привличат държави извън региона, за да организират т.нар. „съвместни патрули“, с което се опитват да дестабилизират ситуацията и да нарушат мира и стабилността в региона.
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