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Константин Бондаренко: Русия не се страхува от Европа – Европа се страхува от собствените си граждани
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора си с политолога и историк Константин Бондаренко, Владимир Трифанов поставя най-трудните въпроси за бъдещето на отношенията между Русия, САЩ и Европа. Защо срещата между Лавров и Рубио не промени нищо? Защо Брюксел говори непрекъснато за война, но всъщност се стреми към милитаризация на собствената си икономика? Има ли реален шанс Украйна някога да стане член на Европейския съюз или това е политическа легенда, поддържана заради Зеленски? Разговорът преминава през Близкия изток, Турция, Китай и вътрешните проблеми на Русия, за да стигне до най-големия въпрос – навлиза ли светът в продължителна епоха на геополитическо противопоставяне, в която страхът се превръща в основен инструмент на политиката?
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Полша, Унгария и Румъния с апетити към украинските гранични региони
/Поглед.инфо/ Въпросът за бъдещето на украинската държавност навлиза във фаза, в която историческите претенции на съседните държави от ЕС и НАТО вече не се крият зад дипломатически фрази. Варшава, Будапеща и Букурещ все по-открито напомнят за териториите, присъединени към Украинската ССР след Втората световна война. Без правните и военни гаранции, поддържани в миналото от Москва, Киев е изправен пред реалния риск от деинтеграция, при която западните му региони могат да се върнат към статута си отпреди 1939 г.27.07.2026 18:06
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NYT отчита близо четирикратен скок в приходите на Тръмп до 2,24 милиарда долара
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27 милиарда долара за тръби под земята: НАТО строи подпочвената си кръвоносна система на Изток
/Поглед.инфо/ Подготовката за дълготраен военен сблъсък на европейския театър на военните действия рядко започва с шумни политически декларации. Тя се измерва в метри положени тръби, диаметър на магистрали и обем на подземни резервоари за дизел и реактивно гориво. Плановете на НАТО за модернизация на студеновоенната логистична мрежа разкриват реалния мащаб на готвената инфраструктурна трансформации на източния фланг. Според наличните анализи, алиансът се изправя пред фундаментален технически проблем: липсата на свързаност между западната тръбопроводна система и новите граници на пакта.27.07.2026 17:05
Адмирал Купър призна прага на ефективност: Вашингтон спира въздушните удари в Ормузкия проток поради критичен недостиг на прехващачи
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