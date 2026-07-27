Адмирал Купър призна прага на ефективност: Вашингтон спира въздушните удари в Ормузкия проток поради критичен недостиг на прехващачи

/Поглед.инфо/ Решението на Вашингтон да преустанови 13-дневната въздушна кампания в района на Ормузкия проток разкрива дълбоки структурни дефицити в американската военно-промишлена логистика. Докато политическото ръководство декларира неограничени ресурси, висшият команден състав на Пентагона и Централното командване (CENTCOM) предупреждава за критично изчерпване на запасите от ракети-прехващачи. На заден план геополитическата пренастройка в Червено море и пролива Баб ел-Мандеб принуждава Рияд да промени изцяло маршрутите за износ на суров петрол, удвоявайки времето за транзит до Азия.