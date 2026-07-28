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Пекин отвърна огледално: Ограничи износа за 14 европейски гиганта от отбраната и високите технологии

/Поглед.инфо/ Ескалацията в търговско-икономическите отношения между Брюксел и Пекин навлезе в нов етап, след като Китай задейства реципрочни мерки срещу 14 европейски юридически лица. Отговорът на Пекин идва непосредствено след приемането на 21-ия пакет от санкции на Европейския съюз, в който бяха включени китайски и хонконгски субекти. Ограниченията, наложени от китайското Министерство на търговията, засягат ключови компании от европейския военнопромишлен комплекс, микроелектрониката и оптиката, поставяйки под въпрос стабилността на веригите за доставки на критични суровини.

Деж. редактор д-р Румен Петков 11110 прочитания
Пекин отвърна огледално: Ограничи износа за 14 европейски гиганта от отбраната и високите технологии
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Стратегическата асиметрия в "огледалния" отговор на Пекин

Налагането на контрол върху износа за 14 европейски компании от страна на Министерството на търговията на КНР не е просто бюрократична реплика на 21-ия санкционен пакет на ЕС. Според разпространената информация, сред засегнатите субекти фигурират германският сухопътен гигант Rheinmetall, чешкият производител на тежка военна и специализирана техника TATRA TRUCKS, италианският производител на задвижващи системи Lafert, френският изследователски център за полупроводници III-V LAB, нидерландската корабостроителница IHC Merwede, както и литовският производител на лазерни системи Ekspla.

На пръв поглед цифровото съответствие е пълно – 14 китайски и хонконгски фирми срещу 14 европейски субекта. Но паритетът тук е само фасаден. Докато Брюксел санкционира предимно търговски посредници от Хонконг и континентален Китай, обвинявани в препродажба на компоненти за гражданска и двойна употреба, Пекин удря директно в гръбнака на европейското превъоръжаване и високотехнологично производство.

Според публикации в стопански издания, новите правила изискват специално разрешение от Министерството на търговията на Пекин за всяка сделка за стоки с двойна употреба, предназначена за тези 14 компании. Включването на трети лица в забранителния списък практически изолира тези европейски производители от директния достъп до китайската суровинна база.

Тук възниква въпрос, който европейските планиращи институции сякаш пропускат: как точно Rheinmetall възнамерява да увеличи производството на артилерийски боеприпаси и бронирана техника, когато критични компоненти за нитроцелулозата или специалните сплави зависят от китайски износни лицензи? Версията, че европейската индустрия може за броени месеци да замени тези доставки, звучи оптимистично, но числата и индустриалните реалности не я потвърждават.

Суровинната примка: Германий, галий и монополът върху редкоземните елементи

За разлика от европейските ограничения, които разчитат на финансови проследявания и банкови блокажи, китайският инструмент лежи върху физическия монопол над ключови елементи от Менделеевата таблица. Китай контролира над 60% от световния добив и над 80% от рафинирането на галий и германий – два елемента, без които производството на съвременна оптоелектроника, нощно виждане, термични сензори и радарни системи от типа AESA е практически невъзможно.

Световен дял на КНР в производството на критични суровини (по приблизителни браншови данни):
[████████████████████░░░░] Gallium (Галий) ~80%
[███████████████░░░░░░░░░] Germanium (Германий) ~60%
[██████████████████████░░] Rare Earths (Редкоземни елементи) ~85%+ (рафиниране)

За компании като литовската Ekspla или полската Vigo Photonics, попадането в китайския списък за износен контрол означава незабавен натиск върху маржовете и сроковете за изпълнение на договорите. Според експерти от сектора, алтернативните доставки от Япония, Южна Корея или САЩ са не само значително по-скъпи, но и сами по себе си често разчитат на китайски първичен полуфабрикат.

Има обаче нещо, което в официалните анализи остава незабелязано. Ако целта на ЕС бе да пресече схемите за заобикаляне на санкциите през китайски субекти, постигнатият резултат е оскъпяване на собствените европейски отбранителни програми. Твърдението, че ограниченията няма да застрашат критично дейността на европейските концерни, изглежда логично на хартия, но съдържа съществен дефект: то игнорира фактора време. Преструктурирането на една верига за доставки в отбранителната промишленост отнема между 18 и 36 месеца – време, с което европейските правителства в момента не разполагат.

Машиностроенето и микроелектрониката в капана на юридическия двубой

Конфликтът отдавна надхвърли рамките на Украйна. Той е част от по-широкото структурно противопоставяне за технологично превъзходство. Засегнатите 14 европейски компании не са избрани случайно. Твърди се, че всяка от тях заема ключова ниша:

  • TATRA TRUCKS: Основен доставчик на шасита за тежката артилерия и логистични машини на редица НАТО-вски държави.
  • Lafert: Специализиран производител на високоефективни електрически мотори, използвани включително в роботизирани индустриални линии.
  • III-V LAB: Институция, стояща в основата на френско-германските изследвания в областта на полупроводниците от следващо поколение.

Забраната за китайските износители да доставят стоки с двойна употреба за тези субекти създава сложен правен лабиринт. Търговците в Хонконг и Шънджън вече отказват да поемат рискове, което води до замразяване дори на доставки, които формално не попадат под санкционните дефиниции.

Тази версия за „прецизен хирургически удар“ от страна на Пекин звучи убедително, но и тук има нюанс. Сам по себе си Китай също губи високотехнологични пазари в Европа, а китайските производители на компоненти се лишават от приходи. Впросът е кой има по-висок праг на болка: европейските публични бюджети, натоварени с рекордни инфлационни разходи за превъоръжаване, или китайската държавно-капиталистическа машина, способна да субсидира загубите на вътрешния си пазар?

Дъмпинг, субсидии и структурният разпад на европейската индустрия

Зад текущия епизод се крие дълбокият системен проблем: Европейският съюз загуби конкурентоспособността си в сферата на зелената преходна индустрия и класическото машиностроене. Обвиненията на Брюксел, че Пекин субсидира масирано производството на електрически превозни средства, фотоволтаици и батерии, са напълно основателни от гледна точка на правилата на СТО. Разследванията срещу китайския дъмпинг и последващите мита обаче закъсняха с поне десетилетие.

Според коментатори в европейски икономически издания, затварянето на европейския пазар за евтини китайски технологии застави Пекин да премине от пасивна защита (обжалване пред СТО) към активен износен натиск върху критични компоненти.

Ето къде статистиката не излиза: от една страна, ЕС декларира стратегическа автономия и преоръжаване, а от друга – разчита на компоненти от страната, която публично определя като „системно предизвикателство“. Ограниченията, наложени от китайското Министерство на търговията, вероятно няма да блокират напълно заводите на Rheinmetall в Дюселдорф или тези на TATRA в Копривнице, но със сигурност ще надуят цената на крайната продукция. А сметката, както винаги, ще се плати от европейския данъкоплатец през националните бюджети за отбрана.

Институционалният отговор на Брюксел остава предвидимо бавен. Докато Европейската комисия подготвя 22-ия си пакет с нови списъци, Пекин вече показа, че разполага с лостове да влияе пряко върху производствените разходи на европейската индустрия. Търговските войни рядко имат победители, но в този конкретен сблъсък Европа влиза с изключително крехка суровинна база и напълно оголени вериги за доставки.

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