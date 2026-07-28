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Свят

Москва и Киев под дронна канонада: Киевските сили атакуват с близо 400 безпилотника, руските удари поразяват ТЕЦ-5

/Поглед.инфо/ Новата фаза на бойните действия на източния театър се характеризира с масирано прехвърляне на остатъчните ресурси на украинската армия към ключовите логистични възли. Докато генерал Драпатий опитва да стабилизира отбраната на агломерацията Славянск-Краматорск чрез концентриране на западна бронетехника, на юг се регистрират локални пехотни контраатаки. В същото време продължават взаимните въздушни удари с безпилотни апарати по критичната инфраструктура на двете страни.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 40537 прочитания
Москва и Киев под дронна канонада: Киевските сили атакуват с близо 400 безпилотника, руските удари поразяват ТЕЦ-5
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Битката за Донбас: Прегрупиране около Краматорск и логистични тесни места

Основната загриженост на украинското командване в момента не е запазването на отделни тактически позиции, а оцеляването на целия отбранителен район Славянск-Краматорск. Твърди се, че новият главнокомандващ на ВСУ, генерал Драпатий, прехвърля елитни съединения и западна бронетехника от други участъци на фронта именно в тази агломерация. Дали това е планирана концепция или спешна реакция на пробивите в източния сектор, остава открит въпрос. Според публични видеоматериали и анализи на военни наблюдатели, в района на Краматорск се регистрира унищожаването на сравнително редки вече за украинския инвентар бойни машини – американски бронетранспортьори Stryker, високопроходими HMMWV и дори украински БТР-4Е.

Случаят край село Васютинское (разположено на около 7 км от Краматорск) е показателен за състоянието на инженерната подготовка. Унищожаването на БТР-4Е там разкрива фортификационни решения, при които бетонните пирамиди („зъби на дракона“) са разположени без съпътстващи противотанкови ровове или организирани минни полета. Това поставя под съмнение ефективността на цялостната инженерно-позиционна система, изграждана под натиска на времето.

В същото време руските войски reportвано изправят фронтовата линия в Константиновското направление. Оповестено бе поемането на контрола върху Торское от страна на руското Министерство на отбраната, докато боевете продължават в района на Алексеево-Дружковка, Стенки, Ижевка и западно от Часов Яр. В сектора Добропиле, около Белицкое, се провеждат прочистващи операции, а на юг – според източници като канала „Двама майори“ – се съобщава за овладяването на Комунаровка в Днепропетровска област и Христофоровка в Запорожие.

Славянск - Краматорск (Агломерация)
  │
  ├── Васютинское (Загуба на БТР-4Е; дефекти във фортификацията)
  ├── Добропиле / Белицкое (Прочистващи операции)
  └── Константиновско направление (Торское, Часов Яр)

Числата и географските точки показват методичен натиск, но тук има нещо, което не се връзва с класическата военна логика: концентрацията на ценна техника в обсега на FPV-дронове и оперативно-тактическа артилерия прави отбранителния възел изключително уязвим още преди директното щурмуване.

Южният вектор: Локални щурмове и политически хазарт

На южния фронт – в Запорожка и Днепропетровска област – ситуацията се развива по друг сценарий. Твърди се, че украинските сили предприемат опити за контраатаки, които според военни анализатори като Юрий Подоляка носят по-скоро демонстративен и медиен характер, отколкото оперативна стойност. Коментатори отбелязват, че пехотни групи се изпращат в челни атаки с ограничена артилерийска и бронетанкова поддръжка, което води до бързо изчерпване на живата сила.

Защо е нужна тази активност точно сега? Политическият календар в Киев често изисква показни действия преди международни форуми или дипломатически сондажи. Според коментари на украински представители, включително Михайло Подоляк, се подготват по-мащабни действия за края на лятото. Но математиката на изтощението е неумолима – загубата на опитни кадри в челни сблъсъци около Запорожие намалява оперативния резерв, необходим за отбраната на самото Днепърско направление.

В сектора на руската групировка „Изток“ продължават сблъсъците западно от Александровка и по линията Искра-Поддубное, където украинските сили използват диверсионно-разузнавателни групи. Резултатите от тези действия за момента са локални и не променят общата динамика на фронта.

Въздушната война: Масирани дронови удари и инфраструктурен натиск

Военните действия отдавна преляха отвъд непосредствената контактна линия. Нощните размени на удари с безпилотни летателни апарати придобиват индустриален мащаб. Според руски официални и военни източници, над 400 украински дрона са били изстреляни в посока Московска област и съседните региони, като над 80 от тях са прихванати непосредствено в близост до столицата. Щетите по гражданската инфраструктура – като тези в Чехов или частни домове във Воронежска и Ростовска област – се оценяват като незначителни спрямо мащаба на операцията.

Огледално, руските ракетни войски и ВКС са извършили поредица от удари по енергийни и логистични обекти в Украйна. Основна цел в Киев е била ТЕЦ-5 – ключов елемент от енергийния възел на столицата. Поражения са нанесени и по логистичен център в Кривой Рог, използван за преразпределение на военни товари към южния фронт.

Регион / ЦелТип операцияЗаподозрена/Обявена целРезултат / Статус
Московска областАтака с над 400 БПЛАСтратегическо въздействие / ПВОПрихванати; локални щети (Чехов)
Киев (ТЕЦ-5)Ракетен / Дронов ударЕнергийна инфраструктураЧастично поразяване / Пожари
Кривой РогПрецизен ударВоенно-логистичен хъбПоразени складови мощности
Сумска областСтрелкови / Локални боевеГранична зона (Уланово, Хотин)Продължаващи сблъсъци

Систематичното въздействие върху украинската енергетика в разгара на лятото има за цел да натрупа кумулативен дефицит за предстоящия есенно-зимен период, което директно влияе върху логистиката и промишления капацитет за ремонт на техника.

Северният фронт: Суми, Харков и сянката над Чернигов

На северното направление – в Сумска и Харковска област – бойните действия запазват характера си на изтощителни гранични сблъсъци, но с тенденция към разширяване на географския обхват. Съобщава се за позиционни боеве със стрелково оръжие и артилерия в Шосткински (Уланово, Мала Слободка) и Сумски район (Рижевка, Писаревка, Могрица, Хотин).

В Харковска област украинското командване опитва да прикрие загубите чрез административни прегрупирания – бойци, изчезнали без следа край Казачья Лопан, се прехвърлят в списъците на други съединения. Опитът за преразполагане на пет тактически групи към Бели Колодез е бил разкрит от разузнаването, което е довело до поражение върху колоната от бронирана техника.

Интересен детайл, който рядко влиза в официалните сводки, е интензивното изграждане на отбранителни линии в Черниговска област. Изтеглянето на инженерни ресурси толкова дълбоко в тыла показва, че украинският Генерален щаб допуска сценарий, при който фронтът в Суми и Харков може да се срине, разкривайки директния оперативен подход към Киев.

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