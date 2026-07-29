Защо еволюционната хипотеза за кооперативното око на човека се пропуква

/Поглед.инфо/ Години наред в антропологията и приматологията властваше една удобна, почти поетична хипотеза: човекът е единственият бозайник с напълно открита, бяла склера, защото социалната съвместна работа изисква хипервидимост на погледа. Данните от терена обаче рядко се съобразяват с кабинетното желание за подреденост. Теренните наблюдения в Уганда и последните публикации в рецензираната научна периодика показват, че границата между пигментираната и белата склера при приматите е значително по-замъглена, а еволюционните обяснения за възникването на белия протеинов обвивен слой върху очната ябълка страдат от сериозни пробойни в теорията.

Еволюционната догма за „кооперативното око“ и нейните теренни пукнатини

Десетилетия наред университетските учебници и приматологичните монографии повтаряха една и съща хипотеза – човекът е развил бяла склера, за да превърне очите си в комуникационен предавател. Според този класически модел, тъмната склера при повечето бозайници и примати служи за маскировка срещу хищници или съперници в групата, като укрива посоката на погледа и предотвратява разчитането на намеренията. При хората обаче, където кооперирането при лов и отглеждане на потомство става ключово за оцеляването, естественият подбор уж бил подкрепил пълната липса на меланин във външната обвивка на очната ябълка.

Тази хипотеза звучи елегантно на хартия, но бързо започва да изпитва затруднения, когато бъде подложена на суровия тест на теренните измервания. Големият проблем на подобни конструкции е, че те с години разчитаха на изключително малки извадки от животни в плен, често отглеждани при изкуствени условия, с променен хранителен режим или с ограничени генетични вариации. Когато изследователите започнаха да събират систематични анатомични и фотографски данни от диви популации, идеята за абсолютната човешка уникалност по отношение на очната пигментация започна постепенно да потъва в архивно гробище от отхвърлени биологични догми.

Данните от Уганда: Теренният реализъм срещу лабораторните модели

През 2023 година екип от изследователи, работещи в националния парк Кбале в Уганда, публикува подробен масив от наблюдения върху диви шимпанзета в района Нгого. Резултатите, обработени и анализирани с участието на Изабел Кларк от Тексаския университет в Остин, установиха нещо, което дълго време се смяташе за изключение или патология. При близо едно на всеки шест наблюдавани шимпанзета бе регистрирана частично или напълно бяла склера в поне едното око, а над 40 процента от индивидите притежаваха значително по-светла склера от стандартно описвания тъмнокафяв нюанс.

По-внимателната статистика показва, че светлата пигментация е особено изразена при млади индивиди под осемнадесетмесечна възраст, като впоследствие тъканта постепенно потъмнява с натрупването на възрастов меланин. Изследователите отбелязват, че дори тясна бяла ивица по периферията на ириса е напълно достатъчна, за да направи посоката на погледа отчитаема от разстояние, особено при движение на главата настрани. В предишното ни изследване за когнитивната еволюция на хоминидите бе посочено, че социалните взаимодействия разчитат на микросигнали, но фактът, че тези микросигнали присъстват при диви шимпанзета в подобен процент, постави под съмнение извода, че бялата склера е еволюционна придобивка единствено на човешката линия.

Твърдението, че шимпанзетата са твърдо съперничещ си вид с хиперпигментирани очи, а хората – кооперативен вид с бели очи, страда от методологична неточност. Както посочва Изабел Кларк, вътревидовото разнообразие при дивите примати е било системно игнорирано. Когато се изследват единични индивиди в зоопаркове, изследователите често са приемали фенотипа на няколко екземпляра за универсална норма за целия вид.

Широкият спектър при бозайниците и фундаменталният въпрос за пигментацията

Съмненията относно класическата теория се задълбочиха допълнително през 2025 г., когато международното научно списание Biological Reviews публикува мащабен обзор на очната морфология при бозайниците. Анализът на стотици видове показва, че депигментираната или частично белата склера се среща значително по-често сред сухоземните и морските бозайници, отколкото се предполагаше в по-старата литература.

От физиологична гледна точка склерата е плътна влакнеста тъкан, съставена предимно от колаген и еластични влакна, чиято основна роля е поддържането на формата на очната ябълка и защитата на вътрешните структури от механични увреждания. Наличието или липсата на меланоцити в този слой при различните видове вероятно е свързано не толкова със сложни социални хипотези за „четене на мисли през погледа“, колкото със защита от ултравиолетово лъчение, терморегулация на окото или чисто метаболитни странични ефекти от синтеза на пигменти.

През 2019 г. международен екип с участието на Хуан О. Переа-Гарсия проведе серия от експерименти с над 150 души, бонобо и шимпанзета, изследвайки способността за проследяване на погледа при минимален контраст между ириса и склерата. Данните показаха, че приматите успяват да разчетат посоката на очите на събратята си дори при съвсем лека разлика в засенчването на склералната тъкан. Този извод отслабва позицията, че бялата склера е била задвижвана от абсолютна еволюционна необходимост за визуална контрастност – очният апарат на приматите е достатъчно чувствителен да улавя и незначителни промени в контраста. Както подробно бе описано в анализа за зрителния апарат при бозайниците, зрителният анализатор при висшите примати разпознава движение и ъгъл на погледа въз основа на цялостната микромимика на лицето, а не изолирано от един бял фон.

Остава отворен въпросът защо при хората пълната липса на пигмент в склерата се е фиксирала като стабилен фенотип в цялата глобална популация. Дали това е резултат от пряк сексуален подбор, страничен продукт от общата депигментация и генетичен автостоп, или просто неутрална мутация, фиксирала се в малки популации от ранни хоминиди – настоящите данни все още не дават еднозначен отговор. Онова, което е сигурно от наличните теренни доклади, е, че опитите да се чертае остра граница между „човешкото бяло око“ и „животинското тъмно око“ стъпват на остарели хипотези, които новият архивен и теренен материал постепенно отхвърля.