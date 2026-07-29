Абонирай се
Интересно

Защо еволюционната хипотеза за кооперативното око на човека се пропуква

/Поглед.инфо/ Години наред в антропологията и приматологията властваше една удобна, почти поетична хипотеза: човекът е единственият бозайник с напълно открита, бяла склера, защото социалната съвместна работа изисква хипервидимост на погледа. Данните от терена обаче рядко се съобразяват с кабинетното желание за подреденост. Теренните наблюдения в Уганда и последните публикации в рецензираната научна периодика показват, че границата между пигментираната и белата склера при приматите е значително по-замъглена, а еволюционните обяснения за възникването на белия протеинов обвивен слой върху очната ябълка страдат от сериозни пробойни в теорията.

Деж. редактор Александра Докова 3454 прочитания
Защо еволюционната хипотеза за кооперативното око на човека се пропуква
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Еволюционната догма за „кооперативното око“ и нейните теренни пукнатини

Десетилетия наред университетските учебници и приматологичните монографии повтаряха една и съща хипотеза – човекът е развил бяла склера, за да превърне очите си в комуникационен предавател. Според този класически модел, тъмната склера при повечето бозайници и примати служи за маскировка срещу хищници или съперници в групата, като укрива посоката на погледа и предотвратява разчитането на намеренията. При хората обаче, където кооперирането при лов и отглеждане на потомство става ключово за оцеляването, естественият подбор уж бил подкрепил пълната липса на меланин във външната обвивка на очната ябълка.

Тази хипотеза звучи елегантно на хартия, но бързо започва да изпитва затруднения, когато бъде подложена на суровия тест на теренните измервания. Големият проблем на подобни конструкции е, че те с години разчитаха на изключително малки извадки от животни в плен, често отглеждани при изкуствени условия, с променен хранителен режим или с ограничени генетични вариации. Когато изследователите започнаха да събират систематични анатомични и фотографски данни от диви популации, идеята за абсолютната човешка уникалност по отношение на очната пигментация започна постепенно да потъва в архивно гробище от отхвърлени биологични догми.

Данните от Уганда: Теренният реализъм срещу лабораторните модели

През 2023 година екип от изследователи, работещи в националния парк Кбале в Уганда, публикува подробен масив от наблюдения върху диви шимпанзета в района Нгого. Резултатите, обработени и анализирани с участието на Изабел Кларк от Тексаския университет в Остин, установиха нещо, което дълго време се смяташе за изключение или патология. При близо едно на всеки шест наблюдавани шимпанзета бе регистрирана частично или напълно бяла склера в поне едното око, а над 40 процента от индивидите притежаваха значително по-светла склера от стандартно описвания тъмнокафяв нюанс.

По-внимателната статистика показва, че светлата пигментация е особено изразена при млади индивиди под осемнадесетмесечна възраст, като впоследствие тъканта постепенно потъмнява с натрупването на възрастов меланин. Изследователите отбелязват, че дори тясна бяла ивица по периферията на ириса е напълно достатъчна, за да направи посоката на погледа отчитаема от разстояние, особено при движение на главата настрани. В предишното ни изследване за когнитивната еволюция на хоминидите бе посочено, че социалните взаимодействия разчитат на микросигнали, но фактът, че тези микросигнали присъстват при диви шимпанзета в подобен процент, постави под съмнение извода, че бялата склера е еволюционна придобивка единствено на човешката линия.

Твърдението, че шимпанзетата са твърдо съперничещ си вид с хиперпигментирани очи, а хората – кооперативен вид с бели очи, страда от методологична неточност. Както посочва Изабел Кларк, вътревидовото разнообразие при дивите примати е било системно игнорирано. Когато се изследват единични индивиди в зоопаркове, изследователите често са приемали фенотипа на няколко екземпляра за универсална норма за целия вид.

Широкият спектър при бозайниците и фундаменталният въпрос за пигментацията

Съмненията относно класическата теория се задълбочиха допълнително през 2025 г., когато международното научно списание Biological Reviews публикува мащабен обзор на очната морфология при бозайниците. Анализът на стотици видове показва, че депигментираната или частично белата склера се среща значително по-често сред сухоземните и морските бозайници, отколкото се предполагаше в по-старата литература.

От физиологична гледна точка склерата е плътна влакнеста тъкан, съставена предимно от колаген и еластични влакна, чиято основна роля е поддържането на формата на очната ябълка и защитата на вътрешните структури от механични увреждания. Наличието или липсата на меланоцити в този слой при различните видове вероятно е свързано не толкова със сложни социални хипотези за „четене на мисли през погледа“, колкото със защита от ултравиолетово лъчение, терморегулация на окото или чисто метаболитни странични ефекти от синтеза на пигменти.

През 2019 г. международен екип с участието на Хуан О. Переа-Гарсия проведе серия от експерименти с над 150 души, бонобо и шимпанзета, изследвайки способността за проследяване на погледа при минимален контраст между ириса и склерата. Данните показаха, че приматите успяват да разчетат посоката на очите на събратята си дори при съвсем лека разлика в засенчването на склералната тъкан. Този извод отслабва позицията, че бялата склера е била задвижвана от абсолютна еволюционна необходимост за визуална контрастност – очният апарат на приматите е достатъчно чувствителен да улавя и незначителни промени в контраста. Както подробно бе описано в анализа за зрителния апарат при бозайниците, зрителният анализатор при висшите примати разпознава движение и ъгъл на погледа въз основа на цялостната микромимика на лицето, а не изолирано от един бял фон.

Остава отворен въпросът защо при хората пълната липса на пигмент в склерата се е фиксирала като стабилен фенотип в цялата глобална популация. Дали това е резултат от пряк сексуален подбор, страничен продукт от общата депигментация и генетичен автостоп, или просто неутрална мутация, фиксирала се в малки популации от ранни хоминиди – настоящите данни все още не дават еднозначен отговор. Онова, което е сигурно от наличните теренни доклади, е, че опитите да се чертае остра граница между „човешкото бяло око“ и „животинското тъмно око“ стъпват на остарели хипотези, които новият архивен и теренен материал постепенно отхвърля.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Интересно

Световният океан като химическо бунище: Как планетата превърна водите си в неизползваема саламура
Интересно

Световният океан като химическо бунище: Как планетата превърна водите си в неизползваема саламура

/Поглед.инфо/ Световният океан не е романтична синя шир за туристически картички, а гигантска химическа вана, събирала милиарди тонове отмита материя. Всеки ден речните мрежи изтриват повърхността на континентите и я изсипват в затворената хидросферна капан, от която изход има само за чистата водна пара. Резултатът е плътна, силно корозивна смес от йони, която прави над 97 процента от водната маса на планетата напълно непригодна за пряка консумация от сухоземни организми. Всичко останало са приказки за баланс, които геохимията отдавна е разбила с фактология.

29.07.2026 17:45
Защо гравитацията и костната плътност принудиха прилепите да висят с главата надолу
Интересно

Защо гравитацията и костната плътност принудиха прилепите да висят с главата надолу

/Поглед.инфо/ Анатомичният архив на еволюцията рядко предлага толкова брутално функционални решения, колкото структурата на разред Chiroptera. Докато птиците инвестират милиони години в олекотяване на скелета чрез пневматизация на костите, предците на съвременните прилепи поемат по значително по-тежък и икономически рисков път. Резултатът е плътна костна система, която прави класическото излитане от земята физически неизгодно, превръщайки висенето с главата надолу не в екзотичен навик, а в сурова биомеханична необходимост за оцеляване.

29.07.2026 17:30
Как геохимичният късмет на един астероид създаде човечеството
Интересно

Как геохимичният късмет на един астероид създаде човечеството

/Поглед.инфо/ В палеонтологичните архиви има една тиха умора от натрапвания антропоцентричен разказ, според който появата на човека е била биологична необходимост. Моделирането на геоложките процеси от периода Късна Креда показва съвсем различна картина. Сблъсъкът на небесно тяло с диаметър около десет километра в района на днешния полуостров Юкатан не е бил планиран драматичен обрат, а банален космически инцидент, чиито последици пренареждат планетарната термодинамика. Без тази геохимична катастрофа биосферата вероятно щеше да продължи да функционализира съществуващите си енергийни ниши без нито един примат на хоризонта.

29.07.2026 16:16
Как работилница за велосипеди в Дейтън пренаписа физиката на полета
Интересно

Как работилница за велосипеди в Дейтън пренаписа физиката на полета

/Поглед.инфо/ В края на XIX век държавните институции, патентните бюра и университетските катедри по физика са абсолютно убедени, че проблемът на летателните машини е въпрос на конски сили. Докато професор Самюъл Лангли харчи десетки хиляди долари от правителствения грант за сложни парни двигатели, двама братя от Дейтън, Охайо, сглобяват спици, вериги и главини в задната си стая. Оказва се, че катастрофите на ранните пионери не са причинени от липса на тласък, а от фундаментално неразбиране на механичния баланс. Опитът с двуколесните машини разкрива, че контролът във въздуха не прилича на кормуване на кораб, а на динамично накланяне върху тясна контактна площ.

29.07.2026 16:01
Камък в камъка: Когато дълбините на Земята бълват студен естествен бетон
Интересно

Камък в камъка: Когато дълбините на Земята бълват студен естествен бетон

/Поглед.инфо/ Споменаването на термина „геобетон“ в академични среди обикновено предизвиква снизходителни усмивки или чист академичен раздразнение. Причината е проста: свикнали сме да разглеждаме бетона като изключителен продукт на човешката инженерна мисъл, излят след изпичане на варовик в ротационни пещи. Когато обаче разгледаме физическата реалност на разломите, хидротермалните разтвори и студените флуидолити, картина на класическата геология започва да показва сериозни пробойни в теорията. Масивните скални конгломерати, брекчиите и включенията на чужди скали в гранита подсказват за процеси, при които течни минерални маси са излизали на повърхността и са втвърдявали всичко по пътя си.

28.07.2026 23:01
Британският квантов експеримент: Технологичен пробив или скъпоструваща застраховка срещу бъдещи хакери
Технологии

Британският квантов експеримент: Технологичен пробив или скъпоструваща застраховка срещу бъдещи хакери

/Поглед.инфо/ В края на април 2025 г. британският Quantum Communications Hub обяви първата в страната защитена видеовръзка между Бристол и Кеймбридж през 410-километрово оптично трасе. Докато медийният шум описва това като крачка към абсолютно защитен интернет, физическата реалност на затихването на фотоните в едномодовите влакна и трите междинни възела показва, че пътят от лабораторния експеримент до масовото внедряване е осеян с инженерен скептицизъм и сериозни финансови въпросителни.

28.07.2026 22:45
Шест изолирани свята: Модел на атмосферата при хипотетична кубична планетна маса
Интересно

Шест изолирани свята: Модел на атмосферата при хипотетична кубична планетна маса

/Поглед.инфо/ В геофизиката и планетната геология съществуват граници, наложени от свойствата на материята, които трудно се заобикалят дори при най-екзотичните мислени експерименти. Макар популярната култура и видеоигрите често да боравят с прави ъгли, физическата реалност на маса с мащаба на Земята не търпи подобна геометрия. Въпросът за евентуална кубична форма на планетата не е просто игра на въображението, а идеален тест за лимитите на якост на скалните масиви, разпределението на флуидите и гравитационния потенциал.

28.07.2026 22:30
Биологичното бронирано превозно средство на Азия: Механика, ресурси и териториална анатомия на индийския носорог
Интересно

Биологичното бронирано превозно средство на Азия: Механика, ресурси и териториална анатомия на индийския носорог

/Поглед.инфо/ Под повърхността на романтичните разкази за азиатската дива природа лежи сурова, биомеханична реалност. Индийският носорог не е просто мегафауна от миналото, а брутално оптимизирана биосистема, адаптирана за оцеляване в най-агресивните заблатени екосистеми на Асам и Тераи.

28.07.2026 22:14