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Как геохимичният късмет на един астероид създаде човечеството

/Поглед.инфо/ В палеонтологичните архиви има една тиха умора от натрапвания антропоцентричен разказ, според който появата на човека е била биологична необходимост. Моделирането на геоложките процеси от периода Късна Креда показва съвсем различна картина. Сблъсъкът на небесно тяло с диаметър около десет километра в района на днешния полуостров Юкатан не е бил планиран драматичен обрат, а банален космически инцидент, чиито последици пренареждат планетарната термодинамика. Без тази геохимична катастрофа биосферата вероятно щеше да продължи да функционализира съществуващите си енергийни ниши без нито един примат на хоризонта.

Деж. редактор Александра Докова 4616 прочитания
Как геохимичният късмет на един астероид създаде човечеството
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Геохимичният късмет и ресурсният монопол на мезозоя

Разглеждането на екосистемите отпреди сблъсъка през призмата на съвременния климатичен и биогеохимичен баланс бързо изважда на повърхността пробойни в теорията за „неизбежния триумф“ на бозайниците. Преди траекторията на Чиксулуб да пресече орбитата на Земята, въглеродният цикъл, биомасата и хранителните вериги са били напълно монополизирани от архозаврите. В продължение на повече от сто и петдесет милиона години сухоземните структури не са изпитвали никакъв системен недостиг на адаптивни форми. Завроподите с тяхната метаболитна ефективност са усвоявали ниската растителност и високите корони на папратовите гора, тераподите са държали върховия хищнически контрол, а птерозаврите са покривали аеродинамичните ниши.

Древните бозайници – малки, нощни организми с тегло рядко надхвърлящо няколкостотин грама – не са били „потиснати гении на еволюцията“, а просто оптимално задвижвани биомеханизми за съществуващите тогава крайни ресурси. Те са обитавали подлеса и подземните тунели, защото енергийният баланс на плацентарната биология при тогавашния нисък кислороден натиск и специфика на флората не е позволявал нищо повече. Справка с изследванията върху палеоклиматичните седименти в Северна Америка показва, че видовото разнообразие на бозайниците е било строго ограничено от трофичната доминация на динозаврите. За да се отвори място за нещо с размера на куче или кон, е било нужно цялата заварена инфраструктура на биосферата да бъде физически унищожена.

Илюзията за векторния прогрес и капанът на динозавроида

В академичните среди все още се забелязва тенденция за вкарване на телеология там, където действа единствено суров термодинамичен подбор. Еволюционният процес няма посока, той не строи стълба към разума и няма за цел създаването на централна нервна система, способна да пише текстове. През осемдесетте години палеонтологът Дейл Ръсел лансира мисловния експеримент за така наречения „динозавроид“, базирайки се на морфологията и мозъчния обем на рода Троодон. Спекулацията предполагаше, че при запазване на условията този дребен хищник е щял да развие изправен вървеж, стереоскопично зрение и трипръсти ръце, сходни с човешките.

Когато обаче свалим интелектуалната мъгла от този романтичен модел, анализите на биомеханиката и ендокраниалните отливки от съвременни изследователи показва съвсем различно положение. Биологичната цена на големия главен мозък е огромна – той консумира над двадесет процента от метаболитната енергия при бозайниците, изисква продължителен период на отглеждане на потомството и сложна социална мрежа. За един влечугоподобен организъм в стабилна среда подобна инвестиция е икономически неизгодна. Снабдяването с калории чрез стандартни ловни стратегии и бърз репродуктивен цикъл е работело перфектно в продължение на десетки милиони години. Ако астероидът беше подминал Земята с броени секунди разлика, биологичните видове щяха да продължат да оптимизират зъбите, ноктите и терморегулацията си, вместо да инвестират енергия в асоциативни координирани мрежи.

Минералният състав на Юкатан и отсъствието на алтернатива

Истинският парадокс на нашето съществуване се крие в геологията на самото място на удара. Палеогеографските реконструкции сочат, че ако обектът бе паднал в дълбоките води на Тихия или Атлантическия океан, ударната вълна и цунамито щяха да причинят регионални щети, но нямаше да изхвърлят в стратосферата колосалното количество сулфатни аерозоли и сажди, изпекли земната повърхност. Скалите около залива Чиксулуб са съдържали изключително висока концентрация на анхидрит и гипс. Взривната дегазация на тези минерали блокира слънчевата светлина, спира фотосинтезата за години и причинява глобален спад в температурата.

В съвременните анализи на раннопалеогенските климатични кризи се забелязва ясна закономерност: оцеляват само организмите с ниски калорийни изисквания, анабиотични способности или такива, чиято хранителна верига разчита на детрит. Бозайниците оцеляват не защото са били по-умни или „по-съвършени“, а защото са били достатъчно малки да се провират в пукнатините на умиращата биосфера и да се хранят с гниеща органична материя. Всичко останало – от десеттонните трицератопси до фино специализираните морски влечуги – просто се срутва под тежестта на собствения си енергиен тонаж.

Така наречената „зависимост от изминатия път“, дефинирана от палеонтолога Стивън Джей Гулд, означава просто, че лентата на живота не може да се превърти със същия резултат. Без този конкретен кинетичен вектор, без точно този ъгъл на влизане в атмосферата и без специфичния минерален състав на Юкатан, днешните географски ширини щяха да бъдат населени от силно специализирани влечуги с висока метаболитна ефективност. Ние не сме естествен връх на природната архитектура, а страничен продукт от почистването на едно архивно гробище.

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