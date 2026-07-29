Китайският бумеранг разби илюзиите на Брюксел: 14 компании от ЕС под ножа на Пекин

/Поглед.инфо/ Брюкселският механизъм за автоматично налагане на санкции внезапно засече, след като Пекин отговори с директни ограничения срещу 14 ключови европейски компании, включително отбранителния концерн Rheinmetall. Ответният ход на китайското Министерство на търговията засяга доставките на стоки с двойна употреба и критични суровини за индустрията на ЕС. Повод за технологичната блокировка стана включването на китайски и хонконгски субекти в 21-вия санкционен пакет на Брюксел.

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Сметката за 21-вия пакет: Когато Брюксел забрави за критичните суровини

Административният уред в Брюксел отдавна работи в режим на конвейер. Разписва се поредният документ, 27 дипломати отбелязват събитието с протоколен кафе-пауза, а бюрокрацията рапортува за затягане на обръча около Москва. При приемането на 21-вия пакет от санкции обаче сметката излезе погрешна. Включването на 14 китайски и хонконгски юридически лица — главно от логистичния сектор, обвинени от еврочиновниците в канализиране на стоки с двойна употреба към Руската федерация — доведе до светкавична реакция. Без дипломатически заобикалки, без няколкомесечни парламентарни дебати.

На следващата сутрин китайското Министерство на търговията просто затвори кранчето за 14 европейски предприятия.

Принципът "огледално число — различна дълбочина". Брюксел удари корабни посредници и търговски фирми от Хонконг; Пекин вкара в черния си списък гръбнака на европейската отбранителна и технологична база. Забраната за трансфер и продажба на компоненти с двойна употреба от китайски произход към тези 14 компании влезе в сила незабавно. Без гратисен период. Без възможност за "изключения по хуманитарни причини".

Ето списъкът на засегнатите структури, според публикуваните данни:

Rheinmetall (Германия) — флагманът на сухопътното въоръжение в Западна Европа;

(Германия) — флагманът на сухопътното въоръжение в Западна Европа; Tatra (Чехия) — основен доставчик на тежки колесни шасита за артилерия и реактивни системи;

(Чехия) — основен доставчик на тежки колесни шасита за артилерия и реактивни системи; IHC Merwede (Нидерландия) — специализирано корабостроене и инженеринг;

(Нидерландия) — специализирано корабостроене и инженеринг; Sindlhauser Materials (Германия) — високотехнологични покрития за индустрията;

(Германия) — високотехнологични покрития за индустрията; Antraco (Германия) — суровини и химически съединения;

(Германия) — суровини и химически съединения; Cavok UAS (Франция) — безпилотни летателни системи;

(Франция) — безпилотни летателни системи; Електроника, оптика и лазерни лаборатории от Италия, Франция и Полша.

Внезапното прекъсване на захранването с китайски компоненти показа нещо елементарно, което в Брюксел се опитват да зачеркнат от учебниците по икономика — че оръжието не се прави от парламентарни резолюции, а от физически елементи.

Редкоземните метали като оперативен лост

Когато става дума за съвременна военна оптика, лазерно насочване или балистични компютри, географският произход на суровините е от решаващо значение. Китай контролира лъвския дял от световния добив и над 90% от рафинирането на редкоземни метали — неодим, празеодим, диспрозий, тербий. Без тях нито един съвременен дрон на Cavok UAS няма да излети, а заводите за лазерни системи в Италия и Полша просто спират монтажните линии.

Паула Пиньо, говорител на Европейската комисия, излезе пред медиите с очаквано объркано изявление. Според нейните думи в момента тече "анализ на последиците" и ЕК възнамерява "да поиска разяснения от партньорите в Китай".

Подобна формулировка показва цялата дълбочина на институционалната безпомощност. Брюксел налага ограничения, разчитайки на факта, че ответната страна ще се ограничи с поредната протестна нота от външното си министерство. Но Пекин промени стратегията.

Японското издание Nikkei Asia, което следи изключително внимателно търговските потоци в Азия, посочва, че "Пекин умишлено се насочва към големи европейски марки в областта на отбраната и технологиите". Този ход е изчислен с аптекарска точност. Твърди се, че европейските отбранителни концерни са разполагали с известни буферни запаси, но в условията на денонощен режим на работа за поддръжка на украинския фронт тези резерви бързо се изчерпват.

Тук възниква големият въпрос: наистина ли в Брюксел вярваха, че Пекин няма да забележи как европейските отбранителни заводи разширяват капацитета си, ползвайки китайски суровини? Числата в балансите на европейските министерства на отбраната отдавна показваха аномалии. Купуваш евтин бариев карбонат или обработен титан от Китай, сглобяваш гаубица, пращаш я в степите и едновременно с това гласуваш санкции срещу китайските банки. Тази схема приключи.

Илюзията за суверенитет: Заводи за барут без суровинна база

Германският гигант Rheinmetall бързо разпространи позиция, в която декларира, че работи за намаляване на зависимостта си от Пекин. За да неутрализира дефицита, концернът строи заводи за барут и боеприпаси в цяла Европа. Беше направена първа копка на голямо съоръжение в Ашау ам Ин (Бавария), строи се завод в Румъния, предвижда се проект и в България.

Звучи впечатляващо за акционерите. Но има един детайл, който техническите специалисти знаят много добре.

За производството на нитроцелулоза — основният компонент на барута за артилерийските снаряди — е необходим памучен линтер. Значителна част от световния пазар на памучен линтер се контролира от... Китай. Можеш да построеш бетонните халета в Бавария или край Дунав, можеш да монтираш най-модерните сименсови контролери, но ако нямаш първичния целулозен материал, халетата остават просто скъпи недвижими имоти.

Алтернативите, които ЕС трескаво търси в страните от Меркосур (Латинска Америка), Канада или Африка, изискват инфраструктура, концесии и години за разработка. На неотдавнашната среща на върха на Г-7 във Франция беше приета специална резолюция за сигурност на критичните минерали. Резолюциите обаче не съдържат молибден, нито кобалт. Тяхното физическо извличане от земята изисква тежка минна техника, каквато в Европа почти не се произвежда без външни компоненти.

Разминаването между Брюксел и реалната геополитика

За да се разбере комизмът на ситуацията, трябва да се види какво се случваше в дипломатическите кулоари часове преди Пекин да натисне спирачките. Председателят на Комисията по външни работи на Европейския парламент Дейвид Макалистър тъкмо беше приключил официалното си посещение в Китай. По данни на Euronews мисията му е била насочена към "размразяване на отношенията" между Европейския парламент и Пекин след осемгодишен период на студенина.

Докато евродепутатът е поднасял гладки дипломатически фрази за "конструктивен диалог" и "партньорство в областта на климата", в китайското Министерство на търговията вече са подготвяли печатите за списъка с 14-те европейски компании. Това не е просто разминаване в графиците. Това е тотална липса на стратегическо съпоставяне на реалностите.

Пекин използва стратегията на управляваната ескалация. Те не затвориха целия износ за Европа — това би сринало собствените им търговски излишъци, от които китайската икономика продължава да се нуждае. Те избраха точката, където болката е най-силна и където европейската политика е най-уязвима: отбранително-промишления комплекс.

Системният съперник се превръща в оперативна преграда

През 2023 г. правителството в Берлин официално заложи в своята "Стратегия за Китай" тройната формула: Пекин е "партньор, конкурент и системен съперник". Тази триада беше възприета от цялата брюкселска бюрокрация. Проблемът с подобни дипломатически конструкти е, че те работят само на хартия. Не можеш да бъдеш партньор в климатичните промени, конкурент на пазара на електромобили и системен съперник, когато налагаш санкции, като очакваш отсрещната страна да спазва само първата третина от формулата.

За китайското ръководство концепцията за "икономическа сигурност", която ЕС преписа от САЩ — с ограничения върху трансфера на технологии, контрол върху преките чуждестранни инвестиции и изкуствено "намаляване на риска" (de-risking) — означава само едно: обявяване на търговска война с бавни темпове.

Пекин доказа, че разполага с достатъчно лостове, за да превърне "намаляването на риска" за Европа в "увеличаване на производствената цена".

Някои западни коментатори се опитват да изкарат китайските контрасанкции "индиректна помощ за Русия". Твърди се, че блокирането на Rheinmetall и Tatra цели да забави доставките на въоръжение за въоръжените сили на Украйна. Тази теза звучи удобно за европейските медии, защото спестява неудобния въпрос за собствената им глупост. Но ако се вгледаме в икономическата логика, Пекин решава собствена задача. Китай демонстрира на Брюксел, че цената на безкритичното следване на Вашингтон вече се измерва в реални производствени щети.

Разбира се, пълна търговска война между ЕС и Китай на този етап е малко вероятна. И двете страни са прекалено обвързани. Европейският пазар е жизненоважен за китайската експортна машина, а китайските суровини са фундаментът на европейската тежка индустрия. Но периодът на "безплатния натиск" приключи. Влизаме във фаза на твърдо, асиметрично сдържане.

И ако някой в София, Берлин или Брюксел все още вярва, че може да управлява световната търговия с бюрократични декрети, докато внася чиповете и метала си от Изток, следващият китайски списък вероятно ще включва не 14, а 140 компании. Тогава вече няма да има с какво да се произвеждат дори коментарите за "европейската стратегическа автономия".