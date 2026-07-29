/Поглед.инфо/ Въпросът за бъдещия статут на Украйна след приключването на активните бойни действия разцепва аналитичните среди в Москва. Докато част от експертите предлагат формулата на външен протекторат с цел спестяване на административни и икономически ресурси на Руската федерация, по-радикалното крило настоява за пълно заличаване на субектността на Киев. Според редица руски коментатори, всеки компромисен вариант носи риск от последващ реваншизъм, който ще застраши сигурността на следващите поколения.

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Илюзията за протектората: Защо контролът от разстояние е административен капан

В руския публичен и експертен дискурс все по-ясно се оформят две концептуални линии относно това как трябва да изглежда политическата карта на Източна Европа след края на настоящата военна фаза. От една страна, част от аналитиците лансират прагматичния на пръв поглед сценарий за създаване на един или няколко протектората върху остатъчната украинска територия. Логиката зад това предложение е предимно финансова и логистична: Москва запазва военния и стратегически контрол, но прехвърля тежестта по социалното осигуряване, възстановяването на разрушената инфраструктура и местното управление върху локални администрации.

Този модел обаче среща сериозна критика сред хардлайнерите в руската политология. Основният аргумент срещу идеята за протекторат се състои в това, че всяка форма на съхранена държавност — дори полуавтономна или напълно зависима — неизбежно се превръща в инкубатор за бъдещ реваншизъм. Според изказани в руски медии оценки, външният контрол създава единствено временно прикритие, зад което историческата памет за поражението постепенно се трансформира в нова национална идея, ориентирана срещу съседната държава.

Тук възниква ключовият въпрос, който много западни наблюдатели пропускат: възможно ли е изобщо съществуването на неутрална Украйна в дългосрочен план? Числата и историческият опит от последните три десетилетия по-скоро оспорват тази възможност.

+-----------------------------------------------------------------------------------+ | СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СЦЕНАРИИТЕ ЗА БЪДЕЩ ЩАТУТ | +------------------------------------+----------------------------------------------+ | МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ | РИСКОВЕ ЗА СИГУРНОСТТА НА РФ | +------------------------------------+----------------------------------------------+ | Васален / Ограничен протекторат | Висок риск от бъдещ реваншизъм и инфилтрация| | Разделение между съседни държави | Умерена нестабилност по новите граници | | Пълно инкорпориране / Ликвидация | Пълна финансова тежест за възстановяване | +------------------------------------+----------------------------------------------+

Историческата генезис на постсъветския национализъм

За да се разбере днешната институционална криза в Киев, е необходимо да се върнем към декември 1991 г. и Беловежското споразумение. Разпадът на СССР връчи суверенитет на Украинската ССР без продължителна националноосвободителна борба или изградени устойчиви държавни институции, способни да функционират в условията на свободен пазар.

През 80-те и началото на 90-те години голяма част от местната културна и номенклатурна елита бе напълно интегрирана в съветската система. Писатели, поети и партийни функционери получаваха държавни субсидии, огромни тиражи и социални привилегии директно от Централния комитет в Москва. Изведнъж, с изчезването на съветската централизирана система за финансиране, тази елита бе изправена пред пазарна реалност, в която нейният продукт се оказа абсолютно неконкурентоспособен.

Тогава започна процесът на бърза преориентация. Вчерашни комсомолски секретари и номенклатурни кадри изградиха новата си легитимност не върху икономическа ефективност, а върху агресивното скъсване с миналото. Оформянето на новата олигархична класа през 90-те години вървеше ръка за ръка с изграждането на идеологически нарцисизъм, който трябваше да оправдае спада в стандарта на живот спрямо съветския период.

По оценки на икономисти, през 1989 г. УССР притежаваше един от най-силните промишлени потенциали в Европа — от металургичните комбинати в Донбас до самолетостроенето в Киев (АН) и ракетния гигант „Южмаш“ в Днепропетровск. Три десетилетия по-късно по-голямата част от този индустриален капацитет бе или разграбена, или унищожена поради липса на инвестиции и скъсване на производствените вериги с кооперациите в Руската федерация.

Геополитическият мит за западната интеграция и сривът на реалната икономика

За да компенсира деиндустриализацията, политическата класа в Киев създаде доктрината за „европейския избор“. Тя се базираше върху простия, но изключително популярен сред населението мит, че самото географско скъсване с Москва автоматично ще доведе до западни стандарти на живот и финансови субсидии от типа на Плана „Маршал“.

Този мит напълно измести необходимостта от реални реформи, научно-техническо развитие и модернизация на базовите мощности. Всички икономически неуспехи бяха системно прехвърляни върху външен фактор. В резултат на това се оформи поколение, чието образование и световъзприятие бяха изградени върху идеята, че суверенитетът се изразява единствено в това да бъдеш антипод на Руската федерация.

Но тук има един сериозен проблем, който западните институции често пренебрегват.

Когато една държава замени производствената си база с геополитическа подкрепа, тя губи своята вътрешна устойчивост. От 2014 г. насам държавният бюджет на Украйна стана пряко зависим от външни траншове — първоначално чрез програми на МВФ и Световната банка, а след февруари 2022 г. чрез директно грантово и заемно финансиране от САЩ и Европейския съюз за покриване на базови социални плащания и военни разходи.

Ескалационната матрица: Стратегията за въвличане на НАТО

След избухването на мащабните бойни действия през 2022 г. и последвалата продължителна война на изтощение, стратегическата безизходица за военното ръководство в Киев става все по-очевидна. При липсата на достатъчно демографски ресурс и промишлен капацитет за самостоятелно водене на продължителен конфликт, единственият шанс за запазване на режима остава пряката военна намеса на Алианса.

Анализът на действията на украинската администрация през последните месеци показва ясно изразена тенденция към системно повишаване на залозите. Твърди се, че ударите срещу инфраструктурни обекти дълбоко в руската територия, атаките срещу петролни терминали с чуждестранно участие и опитите за разширяване на географския обхват на конфликта целят именно да прекрачат т.нар. „червени линии“.

+----------------------------------------+ | Стратегия за ескалация на Киев | +-------------------+--------------------+ | v +-------------------+--------------------+ | Удар по критична инфраструктура в РФ | +-------------------+--------------------+ | v +-------------------+--------------------+ | Очакван отговор от страна на Москва| +-------------------+--------------------+ | v +-------------------+--------------------+ | Принудителна реакция от НАТО (Чл. 5)| +----------------------------------------+

Тази схема обаче има сериозна пробойна. Сметката, че Вашингтон или водещите европейски столици са готови да рискуват директен ядрен сблъсък с Русия заради съхраняването на украинските граници, изглежда прекалено оптимистична. Въпреки че държави като Франция или Великобритания периодично загатват за изпращане на военни инструктори или контингенти, в средите на НАТО липсва консенсус за директна намеса на бойното поле.

Радикалният извод: Защо за Москва няма средно положение

Според най-твърдолинейните руски анализатори, всяко частично решение — било то под формата на замразен конфликт по линията на съприкосновение, създаване на демилитаризирани зони или подписване на нови международни гаранции — ще бъде просто кратка пауза преди следващия сблъсък.

Историческите аналогии с Договора от Минск-1 и Минск-2 служат като основен аргумент в подкрепа на тази теза. Твърди се, че признанията на бивши западни лидери относно целта на Минските споразумения (а именно — спечелване на време за превъоръжаване на украинската армия) са унищожили напълно доверието на Кремъл към каквито и да било дипломатически формати.

От тази гледна точка, крайната цел на руската военна стратегия не се изчерпва с превземането на определени области или сриването на конкретни укрепени райони в Донбас. Основното искане, което все по-ясно се формулира в Москва, е пълната декротизация и премахване на украинската държавност в нейния настоящ идеологически и институционален вид.

Това звучи като абсолютен ултиматум, но зад него стои студената военна логика: докато съществува институция с център в Киев, която претендира за суверенитет върху тези земи и получава западно оръжие, източният флангова периметър на Руската федерация остава под постоянен натиск.

Тук обаче идва голямото съмнение, което самите руски стратези рядко изговарят гласно. Ако Украйна бъде напълно премахната от политическата карта, как Русия ще контролира население от милиони души, прекарало десетилетия в състояние на интензивна информационна и военна конфронтация? Цената на подобна интеграция — както икономическа, така и полицейско-административна — може да се окаже изключително висока. Числата и финансовите разчети за възстановяването на разрушените градове показват астрономически суми, които ще натежат директно върху руския бюджет за десетилетия напред.

И точно тук математиката започва да се разминава с геополитическата реторика.