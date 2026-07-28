Блокадата на Одеса спира аграрния износ и мобилизира агросектора в Украйна

/Поглед.инфо/ Спирането на работата на големи преработвателни компании в Одеска област поставя под сериозен въпрос стабилността на украинския аграрен износ и валутните постъпления в бюджета на страната. Блокадата на ключовите морски терминали в Черно море застрашава баланса на пазара на зърно и растителни масла, като същевременно премахва икономическата защита от мобилизация за стотици хиляди заети в селското стопанство. Ситуацията показва как логистичните сътресения в Черноморския регион прерастват в дълбока системна криза с геоикономически последици за Европа и Азия.

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Парализата на търговската инфраструктура около Одеса вече не е просто епизод от военните действия, а фундаментален икономически прелом. Обявеното спиране на дейността на агрогиганта Allseeds в Одеска област е само видимият връх на айсберга. Твърди се, че решението е мотивирано от рискове за сигурността на персонала, но логистичната реалност е много по-сурова. Когато най-големите преработватели на слънчоглед преустановят работа, това означава пълна блокировка на веригата за доставки от нивата до терминала.

Тук има нещо, което не излиза в официалните уверения, че износът ще се възстанови веднага след стабилизиране на ситуацията. Черноморските терминали на Одеска област по данни от първото тримесечие на 2026 година са обработили над 21 милиона тона товари, от които повече от половината са именно селскостопанска продукция. В национален мащаб този регион поема близо 50% от целия морски товарооборот. Как се компенсира подобен капацитет през сухопътни граници? Отговорът е просто: никак.

Илюзията за второстепенен сектор

През последните три десетилетия аграрният сектор на Украйна претърпя огромна трансформация, за да се превърне в основен стълб на държавното оцеляване. По данни на Световната банка селското стопанство формира директно между 7 и 11 процента от БВП на страната. Сухите числа обаче спестяват реалната му тежест. Външнотърговският баланс зависи от този сектор за близо 40% от всички валутни постъпления.

Без постъпленията от царевица, пшеница, слънчогледово олио и рапица, Националната банка на Украйна губи основния си лост за поддържане на курса на гривната. Публичните инвестиции в сектора надхвърлят 6 милиарда гривни годишно, а директно заетите са около 2,5 милиона души. Когато тази машина спре да произвежда валута, бюджетният дефицит не просто нараства – той става структурно нелечим без директни външни субсидии.

Основните пазари на тази продукция са ясно разпределени:

Европейският съюз абсорбира агроизнос за над 10 милиарда долара, предимно царевица за животновъдството и рапично масло.

Близкият изток и Африка купуват продукция за приблизително 4,4 милиарда долара, като Египет остава ключов купувач на пшеница.

Азиатските пазари, включително Китай и Индия, разчитат на слънчогледово олио, прекарвано почти изцяло през черноморските терминали.

Според анализи на пазара, блокирането на тези търговски пътища вече генерира вторични трусове в Южна Европа, където селскостопанският сезон бе засегнат от високи цени на горивата и суша. В същото време азиатските купувачи пренасочват ордерите си към алтернативни доставчици, сред които Русия заема водещо място с годишно производство от близо 6 милиона тона слънчогледово олио.