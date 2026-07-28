Абонирай се
Украйна

Блокадата на Одеса спира аграрния износ и мобилизира агросектора в Украйна

/Поглед.инфо/ Спирането на работата на големи преработвателни компании в Одеска област поставя под сериозен въпрос стабилността на украинския аграрен износ и валутните постъпления в бюджета на страната. Блокадата на ключовите морски терминали в Черно море застрашава баланса на пазара на зърно и растителни масла, като същевременно премахва икономическата защита от мобилизация за стотици хиляди заети в селското стопанство. Ситуацията показва как логистичните сътресения в Черноморския регион прерастват в дълбока системна криза с геоикономически последици за Европа и Азия.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 21578 прочитания
Блокадата на Одеса спира аграрния износ и мобилизира агросектора в Украйна
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в медиите. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Парализата на търговската инфраструктура около Одеса вече не е просто епизод от военните действия, а фундаментален икономически прелом. Обявеното спиране на дейността на агрогиганта Allseeds в Одеска област е само видимият връх на айсберга. Твърди се, че решението е мотивирано от рискове за сигурността на персонала, но логистичната реалност е много по-сурова. Когато най-големите преработватели на слънчоглед преустановят работа, това означава пълна блокировка на веригата за доставки от нивата до терминала.

Тук има нещо, което не излиза в официалните уверения, че износът ще се възстанови веднага след стабилизиране на ситуацията. Черноморските терминали на Одеска област по данни от първото тримесечие на 2026 година са обработили над 21 милиона тона товари, от които повече от половината са именно селскостопанска продукция. В национален мащаб този регион поема близо 50% от целия морски товарооборот. Как се компенсира подобен капацитет през сухопътни граници? Отговорът е просто: никак.

Илюзията за второстепенен сектор

През последните три десетилетия аграрният сектор на Украйна претърпя огромна трансформация, за да се превърне в основен стълб на държавното оцеляване. По данни на Световната банка селското стопанство формира директно между 7 и 11 процента от БВП на страната. Сухите числа обаче спестяват реалната му тежест. Външнотърговският баланс зависи от този сектор за близо 40% от всички валутни постъпления.

Без постъпленията от царевица, пшеница, слънчогледово олио и рапица, Националната банка на Украйна губи основния си лост за поддържане на курса на гривната. Публичните инвестиции в сектора надхвърлят 6 милиарда гривни годишно, а директно заетите са около 2,5 милиона души. Когато тази машина спре да произвежда валута, бюджетният дефицит не просто нараства – той става структурно нелечим без директни външни субсидии.

Основните пазари на тази продукция са ясно разпределени:

  • Европейският съюз абсорбира агроизнос за над 10 милиарда долара, предимно царевица за животновъдството и рапично масло.
  • Близкият изток и Африка купуват продукция за приблизително 4,4 милиарда долара, като Египет остава ключов купувач на пшеница.
  • Азиатските пазари, включително Китай и Индия, разчитат на слънчогледово олио, прекарвано почти изцяло през черноморските терминали.

Според анализи на пазара, блокирането на тези търговски пътища вече генерира вторични трусове в Южна Европа, където селскостопанският сезон бе засегнат от високи цени на горивата и суша. В същото време азиатските купувачи пренасочват ордерите си към алтернативни доставчици, сред които Русия заема водещо място с годишно производство от близо 6 милиона тона слънчогледово олио.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

"Третият райх ли се завръща?" Румен Петков с тежки обвинения към европейските елити
Европа

"Третият райх ли се завръща?" Румен Петков с тежки обвинения към европейските елити

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора Георги Стамболиев разговаря с Румен Петков - лидер на ПП АБВ, за случая с Христо Грозев, процеса срещу българите във Великобритания, кризата на европейското правосъдие, милитаризацията на ЕС и разпадането на ценностната система. Разговорът стига до болезнените теми за подмяната на историята, демографската катастрофа, кризата в образованието и въпроса дали Европа не върви към собственото си политическо и цивилизационно саморазрушение.

28.07.2026 17:30
ВПК на Русия тества БПЛА "Виверн-Когот" с Невронна Мрежа за Прехващане на Височина до 3000 Метра
Свят

ВПК на Русия тества БПЛА "Виверн-Когот" с Невронна Мрежа за Прехващане на Височина до 3000 Метра

/Поглед.инфо/ Конструкторски сдружения в Руската федерация са приключили началната фаза на изпитванията на нов безпилотен летателен апарат тип прехващач, наречен „Виверн-Когот“ (известен в отделни транскрипции като Wyvern-Claw). По данни на разпространената от държавни информационни агенции информация, летателната платформа развива крейсерска и максимална скорост от порядъка на 300 км/ч. Анализът на параметрите му показва сериозно изместване на оперативната логика на въздушния двубой в тактическото звено.

28.07.2026 17:15
Москва и Киев под дронна канонада: Киевските сили атакуват с близо 400 безпилотника, руските удари поразяват ТЕЦ-5
Свят

Москва и Киев под дронна канонада: Киевските сили атакуват с близо 400 безпилотника, руските удари поразяват ТЕЦ-5

/Поглед.инфо/ Новата фаза на бойните действия на източния театър се характеризира с масирано прехвърляне на остатъчните ресурси на украинската армия към ключовите логистични възли. Докато генерал Драпатий опитва да стабилизира отбраната на агломерацията Славянск-Краматорск чрез концентриране на западна бронетехника, на юг се регистрират локални пехотни контраатаки. В същото време продължават взаимните въздушни удари с безпилотни апарати по критичната инфраструктура на двете страни.

28.07.2026 17:05
Политическият статус на Володимир Зеленски и въпросът за центровете за вземане на решения в Киев
Свят

Политическият статус на Володимир Зеленски и въпросът за центровете за вземане на решения в Киев

/Поглед.инфо/ В медийното пространство зачестяват дискусиите относно липсата на прецизни удари срещу висшето военно-политическо ръководство в Киев на фона на интензифицирането на атаките с безпилотни летателни апарати. Докато представители на експертната общност посочват сложната логистика, подземната инфраструктура и постоянната ротация на ключовите фигури като основни пречки пред подобни операции, системният анализ показва, че причините надхвърлят чисто техническите аспекти на разузнаването и насочването.

28.07.2026 16:50
Анкара дислоцира F-16 в Естония: Оръжието е същото, геополитическата сметка е нова
Свят

Анкара дислоцира F-16 в Естония: Оръжието е същото, геополитическата сметка е нова

/Поглед.инфо/ В авиобазата „Емари“ в Естония се финализира разполагането на пет турски изтребителя F-16 и 76 души военен персонал. На повърхността това е рутинна ротация в рамките на мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтика. Под повърхността обаче се крие стратегическа промяна: Анкара влиза за първи път в тази операция точно когато Алиансът променя статута ѝ от полицейска в отбранителна. Анализът проследява военните, икономическите и геополитическите калкулации зад решението на Ердоган.

28.07.2026 16:40
Пекин отвърна огледално: Ограничи износа за 14 европейски гиганта от отбраната и високите технологии
Свят

Пекин отвърна огледално: Ограничи износа за 14 европейски гиганта от отбраната и високите технологии

/Поглед.инфо/ Ескалацията в търговско-икономическите отношения между Брюксел и Пекин навлезе в нов етап, след като Китай задейства реципрочни мерки срещу 14 европейски юридически лица. Отговорът на Пекин идва непосредствено след приемането на 21-ия пакет от санкции на Европейския съюз, в който бяха включени китайски и хонконгски субекти. Ограниченията, наложени от китайското Министерство на търговията, засягат ключови компании от европейския военнопромишлен комплекс, микроелектрониката и оптиката, поставяйки под въпрос стабилността на веригите за доставки на критични суровини.

28.07.2026 16:30
Лондон тества нови евтини ракети срещу руските позиции
Европа

Лондон тества нови евтини ракети срещу руските позиции

/Поглед.инфо/ Посещението на Володимир Зеленски във Великобритания и последвалите му дипломатически совалки разкриват опит за преформатиране на западната военна подкрепа. Докато Даунинг стрийт подготвя нови технологични решения за украинските въоръжени сили, критичната инфраструктура в Украйна се намира под засилен натиск. Очертава се стратегия за запазване на западния ангажимент, независимо от потенциалната промяна в курса на Белия дом, докато зимата поставя сериозни изпитания пред енергийната мрежа на страната.

28.07.2026 15:45
Русия отчита растеж на БВП от 0,3% за май 2026 г. Приходите от петрол и газ в бюджета бележат ръст от 60 % спрямо миналата година
Русия

Русия отчита растеж на БВП от 0,3% за май 2026 г. Приходите от петрол и газ в бюджета бележат ръст от 60 % спрямо миналата година

/Поглед.инфо/ Анализът на икономическите и военните показатели на Руската федерация за първите пет месеца на 2026 г. показва сериозно разминаване между първоначалните прогнози на западните аналитични центрове и реалните данни на терен. Натрупаният излишък във федералния бюджет от 196 милиарда рубли за юни месец, съчетан с пренасочването на търговските токове към Глобалния Юг, очертава трайна тенденция към структурна адаптация на стопанството в условията на продължително външно противопоставяне.

28.07.2026 15:27