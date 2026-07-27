/Поглед.инфо/ Системните въздушни удари по логистичната и пристанищна инфраструктура в Одеска област отново поставят на дневен ред въпроса за стратегическата съдба на украинския излаз на Черно море. Според изявления на украинския журналист Руслан Коцаба в чуждестранно интернет предаване, случващото се около Одеса не представлява случайно съвпадение от тактически инциденти, а отразява дългосрочна геополитическа концепция за трайно лишаване на Киев от статута му на морска сила. Контролът върху южните търговски артерии, коридора през Буджакските степи към Приднестровието и критичните съоръжения по Дунав превръщат региона в ключова точка на целия конфликт.

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Географският капан на Буджак и мостовете през Днестър

Анализът на военните действия в южния оперативен район показва системно методично въздействие върху критичните транспортни съоръжения, свързващи Одеса с южната част на областта — т.нар. Буджак или Южна Бесарабия. По оценка на военни наблюдатели, ключов елемент тук е автомобилният и железопътен мост при Затока, пресичащ Днестърския лиман, както и трасето през Маяки-Удобное в близост до молдовската граница. При евентуално трайно прекъсване на тези две артерии, южната част на Одеска област остава отрязана от основната територия на Украйна, разчитайки единствено на речни преправи и силно ограничени сухопътни коридори.

Според публикацията, Коцаба обръща внимание на географския достъп през Буджакските степи към Приднестровието. В Тираспол все още се намира руски военен контингент, охраняващ гигантските боеприпасни складове в Колбасна — обект с над 20 000 тона артилерийски снаряди и въоръжение, останали от СССР. Сухопътен коридор в тази посока преформатира сигурността на Молдова и създава директен оперативен натиск върху източния фланг на НАТО в Румъния.

Тук обаче възниква сериозен въпрос: разполага ли Москва с необходимия десантен потенциал в Черно море след загубата на флагманския крайцер „Москва“ и потапянето на няколко големи десантни кораба? Сухопътна операция към Одеса през Николаев изисква форсиране на река Южен Буг и преодоляване на изключително укрепени отбранителни линии, което прави подобен сценарий безпрецедентно тежък от военна гледна точка.

Анатомията на изтощението: Демография, енергетика и индустрия

Журналистът отправя директни критики към стратегическото планиране на киевското ръководство, като твърди, че воденето на дълготрайна война на изтощение срещу страна с многократно по-голям ресурс е фундаментална грешка. Изчисленията на демографския и икономическия капацитет потвърждават тази асиметрия.

Преди февруари 2022 г. мобилизационният резерв на Украйна се оценяваше на около 5-6 милиона мъже в годна за служба възраст. След бежанските вълни към Европа и загубата на контрол върху редица територии, реалният наличен ресурс за попълване на въоръжените сили е намалял с над 40%. В същото време руската система поддържа постоянни нива на доброволен набор чрез високи финансови възнаграждения, избягвайки нова вълна от задължителна мобилизация.

Енергийният фактор е друг критичен елемент. Нанесените щети върху ВЕЦ, ТЕЦ и подстанции с напрежение 330 kV и 750 kV съкратиха генериращия капацитет на Украйна с над 9 гигавата. Без стабилно захранване функционирането на тежката промишленост, включително металургичните комбинати в Днепропетровска и Запорожка област, става практически невъзможно.