Константин Бондаренко: Зеленски вече не управлява сам! Западът започна война за власт в Киев

/Поглед.инфо/ Водещият Владимир Трифонов разговаря с политолога и историк Константин Бондаренко за драматичните процеси, които променят властта в Украйна. Защо Зеленски смени правителството, министъра на отбраната и върховното военно командване? Каква битка се води между различните западни центрове на влияние и защо протестите в Киев могат да се окажат само видимата част на много по-голям конфликт? В разговора се анализират ролята на транснационалните корпорации, на САЩ и Европа, перспективите за нови преговори между Москва и Вашингтон, реалното състояние на украинската армия и причините Русия постепенно да затяга условията за евентуално мирно споразумение. Интервю за войната зад войната – тази за властта, парите и бъдещето на самата Украйна.