Математиката на ердогановия трети мандат: 360 депутати, кюрдският фактор и Новата партия

/Поглед.инфо/ Сътресенията в турския опозиционен лагер навлизат в критична фаза след появата на „Новата партия“ (Yeni Partisi) на Йозгюр Йозел. Вътрешният разкол в най-старата политическа формация в страната — Републиканската народна партия, предизвикан от съдебното възстановяване на 77-годишния Кемал Кълъчдароглу, пренарежда радикално парламентарния пасианс. Докато Екрем Имамоглу остава изолиран зад решетките, Анкара е изправена пред сблъсък между кризата с високата инфлация и амбициите на Ердоган за нов мандат чрез конституционни маневри.

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Парламентарната аритметика в TBMM и капанът на 360-те гласа

Властите в Анкара не могат да пренебрегнат сухата математика на Великото национално събрание на Турция (TBMM). Реджеп Тайип Ердоган се нуждае от точно 360 депутатски гласа, за да свика предсрочни президентски избори и по този начин легално да заобиколи конституционното ограничение за трети последователен мандат. Към настоящия момент управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) разполага с 277 народни представители. Нейният традиционен ултранационалистически съюзник — Партията на националистическото движение (MHP) на Девлет Бахчели — осигурява още 46 депутатски банки. Сумата от 323 гласа е крайно недостатъчна за постигане на необходимия квалифициран кворум.

Тук се появява ключовият вектор на Народната демократична партия (DEM), която води сложен, покрит с непрозрачност пазарен диалог с правителството за отстъпки по т.нар. „кюрдски въпрос“. Кюрдският фактор в турската политика винаги е бил двуостър нож. Всеки отстъпчив ход спрямо DEM незабавно рискува да разклати коалицията с Бахчели, чиято реторика остава твърдо против каквито и да било компромиси. Но появата на „Новата партия“ (Yeni Partisi), предвождана от Йозгюр Йозел, променя целия баланс.

Според лансирани в медиите социологически данни, близо 35% от потенциалните избиратели декларират готовност да подкрепят формацията на Йозел, докато електоралната подкрепа за управляващата ПСР се изчислява на около 28%. Тези стойности обаче трябва да се интерпретират с известна доза скептицизъм. В турската социология емоционалните нагласи непосредствено след партийни разпуквания често преувеличават ефекта на първичната реакция. Не е сигурно доколко този процент може да се конвертира в реално намерение за гласуване, когато административният апарат активира пълния си медиен и съдебен ресурс.

Институционалният преврат в РНП и сянката на май 2026 година

Корените на настоящата дестабилизация в опозицията датират от май 2026 година. Тогава в централата на Републиканската народна партия (РНП) — основаната през 1923 г. от Мустафа Кемал Ататюрк формация — бе извършено фактически съдебно-административно поглъщане. Бившият председател Кемал Кълъчдароглу се върна начело на партийния апарат въз основа на решение на магистратите, оспорващо легитимността на избора на Йозгюр Йозел. Контролираният от управляващите съдебен механизъм, консолидиран след конституционните промени от 2017 и референдума от 2018 г., осигуряваше необходимата правна рамка за този ход.

Резултатът от съдебната интервенция бе мигновено разцепление. Източници от Анкара посочват, че от общо 81 местни организации на РНП, едва седем застават зад 77-годишния Кълъчдароглу. Независимо че запазва официалната печатарска и юридическа регистрация на марката РНП, политическото му влияние е редуцирано до минимум. Парламентарната група се разпадна пред очите на обществеността. Според разпространената информация, в учредителния списък на „Новата партия“ вече са се записали 95 депутати, докато в лоялната на Кълъчдароглу занаятчийска структура на РНП остават едва 44 парламентаристи.

Очевидно е, че опозиционният вот се пренасочва. Екипът на Йозел действа с прагматична скорост — в рамките на 24 часа след публичното си обявяване партийният щаб нае сграда за централа и започна оформяне на документите. Лозунгът „Ще променим корумпираната система на ПСР“ залага на стандартен протестен разказ, но крие и сериозни слабости.

Има обаче ясен проблем в цялата тази конструкция. Скептичните наблюдатели с право забелязват, че новата формация все още не е представила завършена идейна платформа, способна да привлече консервативния избирател от Анадола или да консолидира кюрдския избирателен корпус. Твърденията, че Йозел се измества към лява и социалистическа реторика, може да удовлетворят градската интелигенция в Измир и Анкара, но остават недостатъчни за трайно разбиване на хегемонията на ПСР в провинцията.