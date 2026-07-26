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Европа

Защо Федералната служба за защита на конституцията активира "руската заплаха" три месеца по-късно

/Поглед.инфо/ Берлин официално затегна мерките за сигурност около ключови предприятия от германския военно-промишлен комплекс. Федералната служба за защита на конституцията (BfV) разпространи инструкции до компаниите за затягане на контрола поради опасения от саботаж, шпионаж и кибератаки. Напрежението ескалира след публични коментари от страна на руски представители относно европейски заводи, произвеждащи безпилотни летателни апарати за нуждите на въоръжените сили на Украйна, което повдига редица въпроси.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 5088 прочитания
Защо Федералната служба за защита на конституцията активира "руската заплаха" три месеца по-късно
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Административният хронометър на германското контраразузнаване

Официалният алармизъм на Федералната служба за защита на конституцията (BfV) на Германия изглежда странно асинхронен. Според съобщения в германски медии като Handelsblatt и WAZ, контраразузнаването в Берлин е разпратило директиви за извънредна бдителност към местния отбранителен сектор. В списъка с препоръки влизат строг контрол над личните комуникационни средства, мониторинг на служителите при пътувания зад граница и защита от профилиране с цел изнудване. Повод за тези действия, според германските служби, е списък от 21 европейски компании, публикуван от руското Министерство на отбраната през пролетта, както и последващо коментарно изявление на заместник-председателя на Съвета за сигурност на РФ Дмитрий Медведев, че такива обекти представляват легитимни военни цели.

Тук обаче фактите се сблъскват с чистата хронология. Публикацията от страна на Москва бе оповестена на 15 април. Германските медии отразиха казуса светкавично още тогава. Инструкциите от страна на BfV обаче пристигат в заводите едва в края на юли. Какво точно се е случвало в сградата на контраразузнаването в Кьолн през тези над 90 дни? Дали бюрократичният апарат е имал нужда от три месеца, за да обработи три имена на германска територия — мюнхенските Da Vinci Avia и Airlogix, и базираната в Ханау 3W Professional — или става дума за контролирано забавяне?

Възниква усещането за политическа инженерност. Когато една служба за сигурност реагира с тримесечно закъснение спрямо публично известна информация, причините рядко са оперативно-технически.

Сметката с рейтингите и вътрешнополитическата сцена

Трябва да се отчете средата, в която се задейства този сигнал за тревога. Според последните проучвания на общественото мнение за юли 2026 г., подкрепата за партията "Алтернатива за Германия" (AfD) достига 27-28%. Това поставя формацията на първо място, изпреварвайки управляващия блок CDU/CSU с около 5-7 процентни пункта. В германската политическа архитектура BfV официално наблюдава AfD като "потенциално екстремистка" структура.

Свързването на външнополитическата заплаха с вътрешнополитическия опонент е традиционен прийом в Берлин. Публичното форсиране на темата за шпионаж и саботажи създава удобен информационен фон, на който всяка позиция, призоваваща за ревизия на военната помощ за Киев или възобновяване на енергийния диалог с Москва, лесно би могла да бъде подведена под знаменателя на национална издаденост.

В този контекст твърденията за руски саботажи получават особен статут. Според западни институти като IISS (Международен институт за стратегически изследвания), Москва провежда засилена кампания за дестабилизация чрез хибридни методи. От 2022 г. насам в Германия са регистрирани над 300 разследвания и обвинения за подривна дейност или събиране на данни. Но ако разгледаме съдебните решения с влезли в сила присъди, картината става далеч по-суха. Един от малкото завършени процеси бе през октомври 2025 г., когато трима германски граждани (репатрианти) бяха осъдени за заснемане и предаване на информация за военна инфраструктура.

Повечето от останалите публични случаи остават в сферата на медийните допускания. Историята с уж планирания атентат срещу главния изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер остана на ниво неофициални изтичания към западни издания, без публично представени процесуални доказателства. Разрушаването на газопроводите "Северен поток" първоначално бе приписано на руските служби, докато по-късно официалните разследвания в Германия и Скандинавия не насочиха вниманието към украински оперативни групи. Подобен бе казусът и с прекъснатите подводни комуникационни кабели в Балтийско море, където първоначалните обвинения постепенно отпаднаха поради липса на фактическа връзка с руския флот.

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