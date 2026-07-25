Рекордни покупки на руски втечнен газ в Европа на фона на новите санкции от Брюксел

/Поглед.инфо/ Приемането на поредния санкционен пакет от страна на Европейския съюз отново извади на повърхността дълбоките структурни и икономически противоречия между държавите членки. Докато Брюксел се опитва да поддържа официалната линия за пълна икономическа изолация, държави като Гърция, Франция, Белгия, Испания, Италия и Австрия постигнаха значителни изключения за своите ключови сектори — от морския транспорт на втечнен газ до туризма и банковото посредничество. Данните показват продължаващ рекорд във вноса на руски втечнен природен газ в терминалите на Западна Европа, което поставя под въпрос реалната ефективност на наложените ограничения.

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Анатомия на един компромис: Енергийният прагматизъм на Атина

Твърди се, че зад закрити врати в Европейската комисия процедурата по одобряване на 21-ия санкционен пакет е преминала в атмосфера на остър сблъсък между официалната реторика и националните икономически интереси. Основната точка на фрактура този път не бе Будапеща, а Атина. Гърция категорично отказа да подкрепи абсолютна забрана за операции, свързани с превоз на руски втечнен природен газ (LNG), без да бъдат предвидени правни дерогации за нейните морски превозвачи.

В центъра на дипломатическия натиск бе казусът с танкерния оператор Dynagas, управляван от гръцкия корабособственик Георгиос Прокопиу. Компанията разполага с флот от 27 специализирани газовоза, от които поне шест притежават ледов клас 1A (Arc4 по руската класификационна система). Тези плавателни съдове са конструктивно проектирани за работа в сурови арктически условия и директно обслужват терминалите в Далечния север. Според финансовите отчети на Dynagas, след въвеждането на първоначалните ограничения през изминалите години, оперативните приходи на дружеството са отбелязали драстичен спад от над един милиард долара до скромните 154 милиона долара за 2024 г.

Атина отстоя позиция за изключение, което позволява на нейните съдове да транспортират гориво към трети страни извън юрисдикцията на ЕС.

Този натиск има съвсем конкретно икономическо изражение. По изчисления на газовите анализатори, Гърция е увеличила вътрешното си потребление на природен газ с 14% към 2025 г., разчитайки предимно на внос през терминала Ревитуса. В същото време износът на газ от гръцка територия към Балканите е скочил със близо 196%. Фактите показват, че зад официалните призиви за скъсване с енергийната зависимост стои печеливша схема за препродажба на молекули с неустановен или смесен произход.

Рекордният внос: Западна Европа и арктическият газ

Докато политическото внимание бе насочено към дипломатическите совалки в Брюксел, статистиката за пренос на енергоносители разкрива съвсем различна картина на терен. Според публикувани данни от специализирани мониторингови платформи, през първата половина на тази година държавите от Европейския съюз са внесли рекордните 9,97 милиона тона (приблизително 13,7 милиарда кубически метра) руски втечнен газ.

Това представлява увеличение с 16% спрямо същия период на предходната година.

Основната част от тези обемни доставки идва директно от производствения комплекс „Ямал СПГ“, разположен на полуостров Ямал, пристанище Сабета. Данните сочат, че над 97% от общия добив на този арктически терминал е бил реализиран именно на европейския пазар.

Франция остава водещ купувач с внесени 3,6 милиона тона през терминалните съоръжения в Дюнкерк и Монтуар дьо Бретан. Белгия заема второ място с 2,9 милиона тона, преминали през ключовия логистичен хъб в Зебрюге. Испания е приела 2,7 милиона тона през шестте си регазификационни терминала, сред които Картахена, Билбао и Сагунто.

Тези цифри показва ясно, че въпреки дебатите, западноевропейската газова инфраструктура остава технологично и логистично обвързана с руските доставки от високите географски ширини.